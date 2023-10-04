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Доктор Евдокименко: Как вылечить цистит за 1 день – без таблеток и антибиотиков

Источник: evdokimenko.ru 04 октября 2023 6862
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Ни для кого не секрет, что многие женщины часто страдают от цистита - особенно в холодное время года. Учащенное мочеиспускание, рези при мочеиспускании – все это очень неприятно. В этой статье доктор Евдокименко расскажет как вылечить цистит за один день.

Доктор Евдокименко: Как вылечить цистит за 1 день – без таблеток и антибиотиков

Обычно врачи предлагают лечить цистит антибиотиками. Но частый прием антибиотиков наносит организму вред. К тому же даже после приема антибиотиков острый цистит проходит далеко не сразу – чаще всего болезнь затягивается на срок от 5 до 10 дней. Но знаете ли вы, что цистит можно вылечить всего за один день – без таблеток и антибиотиков!

Как вылечить цистит за один день?

Предлагаю вам очень эффективный рецепт лечения цистита у женщин от доктора Евдокименко.

  • Нужно взять 30 грамм лаврового листа, засыпать в большую емкость с водой  (воды около 9-10 литров), и кипятить 20 минут.
  • Затем всю эту воду вместе с лавровым листом нужно вылить в эмалированный тазик. Дать воде слегка остынуть (но не слишком, вода должна быть в меру горячей).
  • После чего сесть в этот тазик таким образом, чтобы ягодицы и половые органы были в воде (отваре лаврового листа), и сидеть так примерно 10 минут.

Доктор Евдокименко: Как вылечить цистит за 1 день – без таблеток и антибиотиков

А теперь самое главное! Хотя это покажется вам странным, прежде чем встать, женщине нужно помочиться, оставаясь в тазике с отваром лаврового листа.

Это странное действие приводит к тому, что при мочеиспускании часть целебного отвара всасывается через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь и дополнительно его дезинфицирует.

После этого можно встать и ополоснуться под теплым душем, и сразу тщательно растереться махровым полотенцем.

Всю эту процедуру нужно проделать только 1 раз.  В 90% случаев незапущенный цистит проходит уже на следующий день!

Доктор Евдокименко: Как вылечить цистит за 1 день – без таблеток и антибиотиков

Противопоказания к процедуре с лавровым листом.

Внимание! Эту процедуру нельзя делать:

  • при беременности и первые 5-6 месяцев после родов;
  • детям младше 13 лет;
  • в критические дни у женщин;
  • при инфекционном цистите, особенно если он сопровождается повышенной температурой, резкими болями в животе или пояснице, и при наличии крови в моче - эту процедуру делать нельзя категорически!
  • при миомах и других опухолях женских половых органов;
  • при эндометриозе и склонности к маточным кровотечениям;
  • при геморроидальных кровотечениях и склонности к ним;
  • при простуде и гриппе, при повышенной температуре тела;
  • сразу после операций на органах брюшной полости (нужно выждать минимум 1-2 месяца);
  • при любых ОСТРЫХ заболеваниях внутренних органов - например, при обострении панкреатита или холецистита, при аппендиците и т. д.;
  • при тяжелых поражениях сердца, тяжелой ишемической болезни; первые 3-6 месяцев после инфаркта миокарда; при аневризме аорты;
  • первые 3-5 месяцев после инсульта;
  • при тяжелых заболеваниях крови.

С осторожностью делать: при кормлении грудью – эффект неизвестен; -при пароксизмальной тахикардии, при мерцательной аритмии; при пороках сердца.

Если после процедуры цистит не прошел за 3-4 дня, ее можно повторить через 5-6 дней - но только еще 1 раз.опубликовано econet

доктор Павел Евдокименко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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здоровье Павел Евдокименко цистит как лечить лавровый лист

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