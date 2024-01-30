Доктор Огулов: Признаки проблем с желчныйм пузырем

Для чего нужен желчный пузырь? В организме желчь выполняет функцию расщепления (эмульгации) жиров. И, если желчь плохо отделяется, эмульгация не происходит. Поэтому жирорастворимые витамины не усваиваются.

Одна из функций желчи в организме – это эмульгация жиров. То есть, жиры, которые мы употребляем, прежде чем расщепляться или попасть к какие-то обменные процессы, должны быть расщеплены на мелкие частицы. А эмульгация происходит именно с помощью желчи. Поэтому, если желчь плохо отделяется, мы не наблюдаем процесс эмульгации, и жирорастворимые витамины перестают усваиваться.

Как наладить работу желчного пузыря

Что такое жирорастворимые витамины? Это состояние слизистых, состояние зрения и кожи человека. Поэтому, когда речь идет, например, о дефиците витамина А, то данный дефицит чаще всего связан с дефицитом желчи в организме. То есть, желчь плохо эмульгирует или она не той концентрации - снижено ее качество. Поэтому и возникают подобные проблемы.

Если мышца желчного пузыря, которая отвечает за отделение желчи (сфинктер Люткенса), спазмируется в открытом состоянии, тогда у пациента желчь истекает постоянно (у человека набюлдается расстройство живота). Если, наоборот, мышца спазмируется в закрытом состоянии – возникает запор. Наблюдаются две крайности, но причина одна и та же. Область данной мышцы становится болезненной. Поэтому, если просто разминать эту область и снять с нее напряжение, прекращаются и запор, и расстройство. Это происходит потому, что сфинктер начинает подчиняться командам. Если сфинктер отечный, то команды, которые посылаются вегетативной системой, не воспринимаются.

Лечение подобных расстройств – сложное явление.

Представительство желчного пузыря находится с правой стороны тела.

Мышца, идущая от ключицы по направлению к черепу, образует своеобразный угол с ключицей. Этот угол имеет отношение к желчному пузырю. И при патологии желчного пузыря в этом месте возникает напряженная мышечная ткань, которая передавливает нервные волокна, управляющие кровоснабжением, в трех пальцах руки (большой, указательный, средний), верхушки легкого, у женщин часто – молочная железа. С данным мышечным пучком связана и щитовидная железа. Поэтому проблемы с желчным пузырем косвенно вызывают проблемы с кровоснабжением щитовидной железы.

Обращаясь к восточной рефлексотерапии, данную зону можно назвать «зоной памяти». То есть, если вы «отработали» с желчным пузырем, а если присутствует напряжение в тканях на шее с правой стороны, оно будет возвращать желчный пузырь в исходную позицию. Поэтому данную область следует разминать, чтобы здесь ни в одном направлении не чувствовалось боли.

На спине есть зона, которая также имеет отношение к желчному пузырю.

Здесь тоже возникает напряженная ткань при патологии данного органа. И сколько бы мы ни разминали эту область, напряжение будет возвращаться (при наличии проблем с желчным пузырем). Данная представительная зона тоже активная: если при патологии желчного пузыря провести кровопускание, это отражается на области желчного пузыря.

Названные представительные зоны на теле человека имеют связь и с другими органами.опубликовано econet

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet