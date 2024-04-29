Дрожжевая инфекция: Не пропустите признаки избыточного роста Candida

Клетки Candida развиваются быстро, и, если баланс вашей системы нарушен вследствие употребления вредной пищи, приема некоторых рецептурных лекарств, борьбы с болезнью, и других факторов – Candida может быстро выйти из-под контроля.
Разрастание Candida albicans, вида дрожжей, может вызвать целый ряд хронических проблем со здоровьем у мужчин и женщин, не последней из которых является дрожжевая инфекция. По подсчетам, до 75 процентов женщин хотя бы раз в жизни страдали от дрожжевой инфекции, которая обычно сопровождается интенсивным зудом, жжением при мочеиспускании, иногда с густыми белыми выделениями.
До 80 миллионов человек – 70 процентов из них женщины – страдают от проблем, вызванных дрожжевыми грибками, и, если вы страдаете от дрожжевой инфекции (особенно, рецидивирующей), следует быть начеку и не пропустить другие симптомы избыточного роста Candida, такие как хроническая усталость, прибавка в весе, пищевая аллергия, синдром раздраженного кишечника, мигрень, ПМС, рак и многое другое.
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Хотя некоторые советы, например, употреблять пробиотики и чеснок, помогут контролировать рост дрожжевых грибков с профилактической точки зрения, равно как и носить свободную, не прилегающую одежду, что, конечно, тоже не помешает, все равно необходимо устранить основополагающую причину разрастания дрожжей, чтобы не допустить рецидива проблемы.
При нормальных обстоятельствах Candida albicans безвредно проживают на коже, в кишечнике и у женщин - во влагалище.
Но клетки Candida развиваются быстро, и, если баланс вашей системы нарушен вследствие употребления вредной пищи, приема некоторых рецептурных лекарств, борьбы с болезнью, и других факторов – Candida может быстро выйти из-под контроля. В частности, вагинальная дрожжевая инфекция возникает при изменении нормальной кислотности влагалища, что позволяет размножаться дрожжевым грибкам.
Генитальным дрожжевым инфекциям подвержена любая женщина (и, в редких случаях, мужчина), но гораздо более они распространены среди людей с ослабленной иммунной системой. Кроме того, намного повышается вероятность их возникновения в случае гормональных изменений, например, во время беременности, если вы страдаете от диабета или принимаете антибиотики или кортикостероидные препараты.
Как и в случае других проблем, связанных с дрожжевыми грибками, инфекция возникает вследствие нарушения баланса в системе, из-за чего Candida, которая уже существует в организме, бесконтрольно размножается, вызывая заболевание.
Кроме того, вы можете попасть в ловушку, если будете бороться с инфекцией с помощью безрецептурного противогрибкового крема, считая, что исчезновение симптомов означает, что проблема решена. Но эти кремы лечат только симптомы, и никак не воздействуют на разрастание дрожжей - основную причину, изначально вызвавшую проблему.
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Чтобы не допустить разрастание дрожжей, необходимо создать среду, в которой грибкам сложнее существовать. К наиболее распространенным факторам, нарушающим баланс в организме и способствующим разрастанию дрожжей, относятся:
Таким образом, чтобы по-настоящему лечить разрастание дрожжей еще в зародыше, необходимо искоренить эти основные причины. Как правило, добиться этого можно с помощью изменения образа жизни, например:
Поскольку дрожжи размножаются очень быстро, необходимо ограничить не только сахар и очищенные углеводы в рационе, но и все продукты, содержащие дрожжи и плесень, включая:
Кроме того, не забывайте, что источник калорий номер один – это не обычный сахар, а кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (КСВСФ), который присутствует в большинстве всех обработанных продуктов, и его следует избегать, особенно если у вас дрожжевая инфекция или другие признаки избыточного роста дрожжей.
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Вагинальные дрожжевые инфекции могут быть болезненными и вызывать крайне неприятные ощущения, поэтому если вышеописанные меры помогают, в первую очередь, предупредить появление инфекции, то, в случае, если эта проблема уже возникла, можно попробовать один из следующих натуральных методов, которые сразу же облегчат ваше состояние:
Исследования показывают очень высокую эффективность борной кислоты, особенно у женщин с хроническими резистентными дрожжевыми инфекциями – одно исследование, в котором участвовали 100 женщин, показало 98 процентов успеха. Если борная кислота будет оказывать раздражающее действие на наружные половые органы, защитите ткани с помощью масла с витамином Е.
Опять же если вы страдаете от дрожжевой инфекции (особенно, хронической или рецидивирующей), это знак того, что дрожжи в организме вышли из-под контроля.
Верным признаком, что Candida «поднимает голову», является ощущение слабости и возникновение тяги к сахару и углеводам, поскольку они – основное топливо для растущего количества дрожжей в организме.
Помните, что если дрожжевая инфекция являются для вас проблемой уже длительное время, просто необходимо прекратить употребление ВСЕХ сахаров, зерновых, фруктов, соков, хлеба, макаронных изделий, риса, кукурузы и картофеля, поскольку они служат топливом для дрожжей.
Чем больше сахара и зерновых вы едите, тем больше дрожжи выходят из-под контроля. В конце концов, это ослабит вашу иммунную систему, что, в свою очередь, даст возможность дрожжам проникнуть в другие органы, приводя к многочисленным проблемам со здоровьем.
Хроническая усталость, пожалуй, одно из наиболее распространенных заболеваний, в основе которых лежит разрастание дрожжей и грибков, но дрожжи могут быть еще и причинным фактором рака. Поэтому, если вы подозреваете, что дрожжи могут играть роль в ваших жалобах на здоровье, то самое время немедленно изменить свой образ жизни, как описано выше, а также заручиться помощью знающих специалистов-натуропатов.опубликовано econet
Автор доктор Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ua/
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