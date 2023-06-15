Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом

Дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом

Автор: Econet 15 июня 2023 6118
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Ученые выяснили, что сигналы нервной системы, которые поступают из дыхательных центров в мозг, изменяют тонус коры головного мозга. Выполнение дыхательных упражнений, при которых вдох быстрый и энергичный, а выдох медленный, способствует расслаблению нервной системы, снятию эмоционального напряжения, нормализации давления. А медленный вдох и резкий выдох – тонизируют нервный аппарат.

Дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом

Успокаивающее дыхание

1. «Отдых»

Сидя или стоя сделайте вдох. Выдыхая, наклонитесь, расслабьте шею и плечи, пусть голова и руки свободно висят. Задержитесь на 1-2 минуты, затем плавно выпрямитесь.

2. «Передышка»

Когда человек расстроен, он непроизвольно сдерживает дыхание. Чтобы расслабиться, надо сделать дыхание свободным. 3 минуты подышите плавно, спокойно, глубоко. Не торопитесь, представляйте, что все проблемы улетучились.

3. Спокойно дышим

Выполните глубокий медленный вдох носом, полностью вдохнув, задержите дыхание. Медленно выдохните через нос. Опять выполните то же самое, но выдох сделайте длиннее на 1-2 секунды. Выполняйте упражнение, каждый раз увеличивая время выдоха. Вы можете регулировать дыхание, медленно считая про себя.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом

4. Круг и квадрат

Выполните глубокий вдох, представьте себе круг и плавно выдохните в него. Повторите 4 раза. Теперь представьте квадрат и выдохните в него 2 раза.

5. Выдыхаем усталость

Лежа на спине, полностью расслабьтесь, дышите медленно и ритмично. Выполняя упражнение, представляйте, что каждый вдох наполняет легкие жизненной энергией. А выдыхая, представьте, как эта энергия распределяется по всему телу.

Дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом

6. Зевание

Закройте глаза и широко распахните рот, растягивая рот так, как будто вы произносите звук «У-у-у». Представляйте, что полость, которая образуется во рту, опускается вниз. Одновременно с зеванием, потянитесь всем телом, расслабляя все мышцы лица и туловища.

Повысить эффективность упражнения поможет улыбка, которая способствует расслаблению и формирует позитивный эмоциональный сигнал.

7. Пресс

Представьте внутри грудной клетки пресс. При вдохе, ощущайте в себе тяжесть этого пресса, а медленно выдыхая, представляйте, как этот пресс опускается вниз, выдавливая всю скопившуюся отрицательную энергию.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

дыхательные упражнения успокаивающий эффект здоровье нервная система мозг

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    С Богом надо иметь личные отношения. Иначе все свечки, все посты, все причащения – всё мимо. Хоть обпейся святой водой – ничего не будет, если не будешь менять своё Сердце, свои мысли, всю свою жизнь. ©Пётр Мамонов
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.