Еда, от которой нужно беречь печень!

Стали бы вы есть ваши любимые хлопья на завтрак, если бы знали, что в них содержится бутилгидрокситолуол (ВНТ), который также есть в топливе для реактивных двигателей и в жидкости для бальзамирования?

Стали бы вы жарить на гриле ваш обезжиренный гамбургер, если бы узнали, что его основным ингредиентом является глутамат натрия (MSG), более известный, как «китайская соль»? Чем опасен глутамат натрия? Исследования, проведенные на крысах, показали, что после приема только одной порции MSG почти у всех животных был поврежден гипоталамус (важная часть мозга, регулирующая множество функций организма) и нейроны внутреннего слоя сетчатки. Кроме того, в лабораторных исследованиях было обнаружено, что глутамат натрия вызывает ожирение у крыс. Гораздо более опасным является тот факт, что люди в 3-5 раз более чувствительны к MSG, чем крысы. Будьте осторожны, ведь продукты, которые считаются «здоровыми» и маркируются как «природные» содержат много вредных химических веществ, которые используют в качестве пищевых консервантов и усилителей вкуса. И эти химические вещества часто маскируются под неузнаваемые имена. Давайте сорвем с них маски и обнажим истинную суть «здоровой пищи».

Истинная суть «здоровой пищи»

Если мы рассмотрим наше питание с точки зрения эволюционного процесса, то очевидно заметим, что со времен палеолита наш рацион радикально изменился. Появилось сельское хозяйство, а позднее промышленная революция и с ней – искусственные химические вещества, которые гурьбой ринулись в нашу столовую. Если вы из тех людей, кто предпочитает «жить долго и счастливо», вам стоит присмотреться к тому, что вы едите.

Конечно, самый большой удар канцерогенов принимает на себя печень. Естественно, полностью оградить свой организм от данного вещества у вас вряд ли получится, поэтому стоит помочь своей печени хотя бы гепатопротекторами, благодаря которым она будет стабильно работать, выполняя свои основные функции: фильтр и вывод из организма опасных соединений.

Давайте рассмотрим несколько самых опасных и самых часто используемых пищевых добавок, которые могут саботировать не только здоровье вашей печени (а она больше всех подвержена воздействию консервантов), но и ваше общее состояние.

Нитрат натрия, он же Е-251

Пропилгаллат, он же E-310

Аспартам, он же Е-951

BHT (бутилгидрокситолуол), он же Е-321

Диоксид титана, он же Е-171

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Нитрат натрия, он же Е-251: Нитрат натрия возглавляет список опасных пищевых добавок. Он обладает высокой токсичностью и стимулирует образование нитрозаминов, которые являются высоко канцерогенными (вызывающими рак).

Это смертельное соединение есть в большинстве импортного мяса, используется как хороший консервант, который предотвращает рост бактерий, от которых скоро портятся мясные продукты.

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Пропилгаллат, он же E-310: компонент мясных продуктов, растительного масла, полуфабриката с картофелем-фри, жевательной резинки и, любимых многими, «супов в пакетиках», в основном используется в качестве консерванта.

Исследования показывают, что регулярное употребление этих продуктов может привести к раку толстой кишки и желудка.

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Аспартам, он же Е-951: испытания аспартама на животных выявили опухоли головного мозга у крыс. Является искусственным подсластителем, который используется в качестве сахарозаменителя и в низкокалорийных диетических продуктах.

Чрезмерное потребление этих продуктов, как известно, повышает восприимчивость к лимфоме и лейкемии.

Когда аспартам попадает в организм, то превращается в формальдегид и вызывает мигрень, потерю зрения, судороги, рассеянный склероз и даже болезнь Паркинсона. Среди краткосрочных побочных эффектов были замечены: головная боль и головокружение.

BHT (бутилгидрокситолуол), он же Е-321: общая добавка, которая используется для предотвращения окисления в огромном спектре пищевых продуктов и косметики.

Появился в списке Национальной токсикологической программы США (NTP) в 2005 году, по их мнению, - "есть все основания считать, что BHT является канцерогеном для человека" на основе результатов экспериментов над животными.

Как уже говорили выше, он также используется в реактивном топливе, резиновых смесях, трансформаторном масле и жидкости для бальзамирования.

Если этого недостаточно, то стоит упомянуть, что сертификат безопасности материала (Material Safety Data Sheet - MSDS) предупреждает, что необходимо ограничить выброс BHT в окружающую среду, т.к. он может вызвать повреждение печени, и очень опасен для водных организмов.

Диоксид титана, он же Е-171: основное применение – крем для загара, т.к. он считается одним из лучших компонентов от УФ-лучей

В пищевой промышленности в основном применяется как отбеливатель (например, белые части в крабовых палочках могут быть отбелены с его помощью), также применяется в производстве сухого молока и быстрых завтраков.

Для того чтобы вы были вооружены – ниже мы приводим таблицу по обозначениям и расшифровке «е-шек» с опасностью воздействия на организм каждого из них (гиперактивноть, астма, рак).

Питайтесь правильно и берегите печень.опубликовано econet

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