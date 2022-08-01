Эффект дорогой кожи: Тиогамма для лица от морщин

Тиогамма для лица эффективно помогает от морщин. Это вообще лекарственный препарат, но его с удовольствием применяют косметологи. Как грамотно использовать тиогамму? Вот лучшие рецепты косметических масок с этим средством.

Тиогамма окажется полезной при избыточном весе и сбоях липидного обмена, для нормализации деятельности центральной нервной системы. Ее назначают при диабете и алкоголизме. В числе компонентов Тиогаммы имеется альфа-липоевая кислота (АЛК), которая «работает» на снижение веса и оздоровление эпидермиса. Тиогамма поможет ослабить начальные проявления старения.

Эффект Тиогаммы для кожи

Действие продукта:

очищение и сужение пор;

устранение воспалений;

лечение угрей и иных раздражений;

оптимизация функций сальных желез;

разглаживание тонких морщин;

восстановление здорового цвета лица;

глубокие морщины не так заметны;

обесцвечивание пигментных пятен;

избавление от отеков под глазами;

защита от пагубного действия УФ-излучения.

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Рецепты косметических масок

Для кожи, имеющей склонность к жирности

Удаляем лишний блеск. Ингредиенты: АЛК (1,2%) – 1 мл, натуральный мед – 1 ст. лож., оливковое масло – 30 мл, сок алоэ вера – 35-40 мл. Соединяем продукты, накладываем состав на 20 мин. Манипуляцию выполняем 1 раз в 2 суток.

Чистим поры, убирая комедоны. Ингредиенты: р-р Тиогаммы – 1-2 мл, масла: авокадо и миндальное – по 1,5 ч. лож., чайн. дерева – 1мл, шёлковый протеин – 2 мл, сок клюквы – 3 мл. Смешиваем компоненты №1 и №2 из перечня. Далее раздельно компонуем оставшиеся и греем на паровой бане. Оба состава соединяем. Наносим на кожу дважды в 7 дней.

От прыщей. Ингредиенты: Тиогамма и салицил. спирт (в одинаковых пропорциях), аромамасло чайн. дерева – 4 кап., эритромицин – 1 табл. (заранее превращаем в порошок и высыпаем в воду для растворения). Соединяем компоненты, аккуратно готовим состав. Наносим на соответствующие области кожи.

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Для сухой кожи

Питаем, увлажняем. Ингредиенты: питательный крем – 35 г, р-р АЛК – 2,5 мл, масло виноградных косточек– 12 г, витамины А и Е – 2-3 кап. Соединяем компоненты и накладываем на кожу на 15 мин. Выполняем трижды в 7 дней.

Для эластичности, упругости. Ингредиенты: масло облепихи– 1 ст. лож., подтягивающий крем (с пантенолом) – 15 г, Тиогамма – 2-3 мл. Перемешиваем компоненты, доводим до однородной консистенции. Наносим состав в вечерние часы.

При первых симптомах увядания

Избавляемся от мимических складочек. Ингредиенты: соль (на выбор), вода, ацетилсалициловая к-та – 2 табл. (растолочь), аромамасло (на выбор), Тиагамма – 2-3 мл. Соль соединяем с водой так, чтоб получилась кашица. Наносим (удобно использовать ватную палочку). По истечении 10-15 мин. снимаем состав и наносим композицию «аспирин + Тиагамма». В течение 30 мин. выполняем похлопывания кончиками пальцев по коже и смываем.

Для выравнивания тона лица. Ингредиенты: масляная база – 10 мл, Тиогамма – 2 мл, жидкая аскорбинка – 1 мл. Соединяем компоненты, накладываем, выдерживаем 15 мин.

Для регенерации тканей. Ингредиенты: ампулка 1,2% р-ра Тиогаммы, ампула 3,2% ретинола. Протираем как тоником дважды в день.опубликовано econet.ru

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