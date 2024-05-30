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Эффективные добавки для повышения дофамина

Автор: Econet 30 мая 2024 7000
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Гормон дофамин синтезируется в головном мозге и необходим для нашей памяти, обучения, мотивации, улучшения настроения, полноценного сна. Какие добавки помогут естественным образом стимулировать синтез дофамина, чтобы улучшить настроение, обучаемость, когнитивные функции? Вот полный список.

Эффективные добавки для повышения дофамина

За синтез дофамина и контроль его содержания отвечает нервная система. Факторами понижения показателя данного вещества можно назвать образ жизни и некоторые медикаменты.

Добавки для улучшения настроения

Пробиотики

Это бактерии, которые могут улучшить функции пищеварения и восстановить флору кишечника.  
Пробиотики применяются как для нормализации состояния кишечника, так и для снятия таких проблем, как неважное настроение. Дело в том, что «плохие» бактерии кишечника негативно воздействуют на синтез дофамина, а пробиотики стимулируют его выработку.

Кроме того, прием пробиотиков дает возможность устранить депрессивные проявления и улучшить общее самочувствие.

Мукуна жгучая

Особое хим. соединение мукуны - аминокислота леводопа, необходимая мозгу для синтеза дофамина. Это соединение позволяет активировать выработку дофамина у пациентов со сбоем функций нервной системы и болезнью Паркинсона.

Гинкго Билоба

Это растение, популярное в нетрадиционной медицине Китая. Добавки Гинкго способствуют улучшению мозговых функций, укреплению памяти, поднимают настроение. При продолжительном приеме гинкго повышается содержание дофамина, становятся лучше память и когнитивные возможности.

Масло орегано

Данное масло оказывает антибактериальный и антиоксидантный эффект благодаря элементу карвакролу. Это соединение активирует синтез дофамина и обладает антидепрессантными возможностями.

Экстракт орегано дает возможность снизить отрицательное действие ряда процессов на синтез дофамина и улучшают настроение.

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Эффективные добавки для повышения дофамина

Куркумин

Это вещество содержится в куркуме. Куркумин активирует синтез дофамина, устраняет депрессивные признаки.

Магний

Mg - минерал, который задействован во многих важных функциях организма, например, работе мозга. Понижение содержания магния влечет з собой снижение концентрации дофамина и прогрессирование депрессии.

Витамин D

Вит. D контролирует показатель нейротрасмиттеров, к которым относится и дофамин. Понижение концентрации данного витамина ведет к снижению дофамина, а введение добавок с вит. D3 при его нехватке – к нормализации содержания этого гормона.

Рыбий жир

Ключевым компонентом рыбьего жира считаются Омега-3 жирные кислоты. Эти хим. соединения улучшают психологическое состояние и способствуют устранению депрессивных проявлений. Дело в том, что Омега-3 позитивно влияют на содержание дофамина.

Женьшень

Введение в раицон женьшеня  улучшает функции мозга, память, настроение. Такое действие растения обусловлено присутствием гензенозидов, активирующих синтез дофамина. Это улучшает внимание и когнитивные возможности.

Берберин

Добавки берберина устраняют признаки депрессии, тревожность, повышают концентрацию дофамина.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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