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ЭФИРНАЯ гимнастика МОЛОДОСТИ

Источник: health4ever.org 29 июля 2023 6646
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Гимнастика, о которой вы узнаете из статьи, станет хорошим помощником в омоложении организма. В комплекс входят простые упражнения, доступные для каждого века независимо от его возраста.

ЭФИРНАЯ гимнастика МОЛОДОСТИ

Наибольшая ценность данной методики заключается в том, что в результате ее практики улучшается циркуляция крови, уходят застои, приходит в норму нервная система, повышается тонус и общая работоспособность, излечиваются бессонница, неврозы, наступает выздоровление после множества болезней. Замедляется процесс старения, и организм омолаживается в прямом смысле слова.

Гимнастика для омоложения организма

  • Эфирная гимнастика молодости - Упражнение 1
  • Эфирная гимнастика молодости - Упражнение 2
  • Эфирная гимнастика молодости - Упражнение 3
  • Эфирная гимнастика молодости - Упражнение 4
  • Эфирная гимнастика молодости - Упражнение 5

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Выполнять эфирную гимнастику желательно каждое утро и вечер, также можно и в полдень. Эти упражнения не имеют противопоказаний и пригодны для любого возраста. Упражнения выполняйте в медленном темпе, без остановки, не доводя себя до усталости.

Эфирная гимнастика молодости - Упражнение 1

Легкими движениями по направлению снизу вверх разотрите ладонями лицо, глаза, уши и шею до ощущения приятного тепла.

Эфирная гимнастика молодости - Упражнение 2

ЭФИРНАЯ гимнастика МОЛОДОСТИ

Разверните левую руку ладонью наружу и разотрите ее внутреннюю часть от плеча до ладони снизу вверх.

Повторите эту же процедуру с правой рукой.

После чего разотрите уже наружную часть каждой из рук.

Эфирная гимнастика молодости - Упражнение 3

ЭФИРНАЯ гимнастика МОЛОДОСТИ

Следующее упражнение, это тоже серия растираний, только уже груди и живота.

Исходное положение — правая ладонь на груди (область сердца), левая на животе.

Плавно передвигайте ладони круговыми движениями.

При этом правая рука на сердце будет двигаться по часовой стрелке, а на животе — против.

Эфирная гимнастика молодости - Упражнение 4

ЭФИРНАЯ гимнастика МОЛОДОСТИ

Сядьте на стул (край кровати) и обхватите ладонями бедро. Выполните серию растираний, плавно передвигая ладони от бедра до ступни.

Повторите то же самое, используя другую ногу.

Теперь, когда ваше тело разогрето, приступайте к основному и самому важному упражнению — по активизации лимфатической системы.

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Эфирная гимнастика молодости - Упражнение 5

ЭФИРНАЯ гимнастика МОЛОДОСТИ

Полежите пару минут в расслабленном состоянии и начинайте напрягать (сокращать) мышцы рук.

Техника очень простая. Напрягайте руки, удерживайте напряжение буквально секунду и снова расслабляйтесь. Так продолжайте минуту.

Затем то же самое проделывайте с мышцами ног.

Потом — груди и, наконец, живота.

В итоге такими специальными упражнениями вы прокачиваете жидкость от клеток по капиллярам лимфатической системы к крупным сосудам, оттуда — к магистральным сосудам, по которым лимфа вместе с отходами и шлаками поступит в венозную кровь, а затем очистится в почках и кишечнике.

Выполняйте эти упражнения каждое утро после пробуждения и вечером, можно и в полдень.

В первые три дня занятий повторяйте комплекс 3 раза, по прошествии пяти дней — 5, а затем 7 раз и более. Начните с 9 повторений на каждое упражнение, затем постепенно увеличьте их до 36.

Данные упражнения не рекомендуются лишь беременным.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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