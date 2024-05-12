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Эфирные масла при стрессе: советы ароматерапевта

Автор: Econet 12 мая 2024 6440
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Ароматерапия – практика применения ароматов с лечебной целью, успешно используется с древнейших времен по нынешнее время. Ароматы могут влиять на психику, давая сигнал мозгу вырабатывать или прекращать синтез определенных гормонов, от которых зависит эмоциональное состояние человека. Как запахи могут помочь бороться со стрессом?

Эфирные масла при стрессе: советы ароматерапевта

Ароматерапией легко заниматься в домашних условиях. Выберите нужные эфирные масла и создайте собственный ароматический коктейль. Эфиры масел представляют собой высококонцентрированные и очень мощные вещества, поэтому очень важно перед использованием, разбавить их большим количеством натурального растительного масла.

Ароматические масла, которые помогут при стрессе

В баночку налейте 30г. оливкового или любого другого масла и капните по 2 капли каждого эфирного масла, но не более 10 капель. Все тщательно размешайте и нанесите на кожу – запястье, грудь, шею, плечи. Также, вы можете добавить коктейль в ванну или используйте в диффузоре.

Боремся со стрессом

Снизить накал эмоций и быстро успокоиться помогут эфирные масла цветов. Вы можете выбрать эфиры розы, лаванды, нероли, иланг-иланг, жасмина. Цветочные запахи способны воздействовать на нервную систему и снизить стрессовые реакции.

Эфирные масла при стрессе: советы ароматерапевта

Повышаем энергию

Сосредоточиться и взбодриться позволят эфирные масла эвкалипта, розмарина и семян фенхеля. Они поспособствуют лучшему выведению слизи из организма и устранению токсических веществ.

Для повышения настроения

Плохое настроение помогут улучшить ароматы с ободряющим и возбуждающим эффектом. Отлично подействуют эфиры масел цитрусовых: сладкий апельсин, лайм, лимон или грейпфрут. Эти запахи обладают очищающим и детокс-эффектом. Их физическое воздействие также влияет и на психоэмоциональное состояние. С их помощью, тело и разум могут сбрасывать негативные эмоции, открываться всему новому, наполняться позитивной энергией.

Эфирные масла при стрессе: советы ароматерапевта

Для полноценного сна

Тем, кому сложно расслабиться и заснуть, лучшими помощниками станут – масла лаванды, красного мандарина, иланг-иланг, мускатного шалфея. Эфиры лаванды подействуют как хорошее снотворное, ароматы мускатного шалфея и иланг-иланг помогут расслабить мышечные ткани, а запахи красного мандарина успокоят нервное перевозбуждение.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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эфирные масла стресс ароматерапия ароматические масла

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