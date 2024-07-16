Экспресс-тест для оценки состояния щитовидной железы

Этот экспресс-тест предназначен для тех, кто заботится о своем здоровье, но, к сожалению, не располагает свободным временем, чтобы обратиться за консультацией к специалисту.
С помощью специально подобранных вопросов можно ориентировочно, но быстро оценить состояние щитовидной железы и определить, нужно ли срочно обратиться за помощью к врачу-эндокринологу.
Существует несколько заболеваний щитовидной железы, которые могут проявляться снижением ее функции (гипотиреоз) или повышением выработки тиреогормонов (тиреотоксикоз). В любом случае развиваются специфические клинические симптомы, которые дадут возможность заподозрить неладное и вовремя обратиться за медицинской помощью.
Помогут в самодиагностике несколько несложных вопросов:
Если, ответив на все вопросы, набралось 1-3 положительных ответа, то, скорее-всего, ваши симптомы не связаны с нарушением функции щитовидной железы. В случае, когда положительных ответов собралось от 3 до 7, есть все основания подозревать у себя заболевание ЩЗ. Это считается поводом для более подробного обследования и консультации у эндокринолога.
Если положительных ответов от 7 до 10, то с большой вероятностью можно утверждать, что у вас присутствует патология ЩЖ, причем в тяжелой форме. Это является поводом к немедленному обращению к специалисту. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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