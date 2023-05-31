Виноград – один из наиболее вкусных и питательных фруктов. Но пользу можно получить не только от ягод: косточки содержат большое количество ценных микроэлементов, аминокислот и натуральных танинов. Они используются для изготовления пищевых добавок и косметических омолаживающих средств.
Экстракт виноградных косточек получают промышленным путем в виде масла. Его можно добавлять в любимый крем от морщин, использовать для придания легкого мускатного оттенка салату из свежих овощей. Регулярное употребление помогает при профилактике старения и многих серьезных заболеваний.
Экстракт получают путем сушки и перемалывания продукта без термической обработки, поэтому удается сохранить максимум полезных компонентов.
В составе такой пищевой добавки в большом количестве присутствуют:
Экстракт виноградных косточек содержит фенольные кислоты и антоцианы, редкие проантоцианидиновые комплексы. Они восстанавливают ткани на клеточном уровне, выводят токсины, замедляют процессы старения.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Многолетние исследования и наблюдения доказали, что экстракт виноградных косточек незаменим для здоровья и молодости организма:
Экстракт виноградных косточек – природное средство для профилактики болезней. Он запускает процессы омоложения изнутри, увеличивая эффективность диеты или медикаментозного лечения. Натуральные вещества в составе хорошо воспринимаются организмом, поэтому практически не имеют противопоказаний.опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Добавить комментарий