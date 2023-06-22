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Экзема, депрессия, анемия и другие проблемы со здоровьем. Какие анализы сдавать?

Источник: Econet 22 июня 2023 6426
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Квалифицированный врач по жалобам пациента может предположить наличие той или иной проблемы. Для постановки точного диагноза сдаются анализы. Почему кал мажет унитаз? Почему не помогает лечение у дерматолога? Депрессия и панические атаки: как обойтись без антидепрессантов? Почему дергается глаз? На эти и другие вопросы отвечает специалист.

Экзема, депрессия, анемия и другие проблемы со здоровьем. Какие анализы сдавать?

Чтобы диагностировать проблему у пациента, врач назначает конкретные анализы. От них во многом зависит успешность последующего лечения. Вот о каких проблемах люди часто спрашивают доктора. 

Болезни и анализы

Почему кал мажет унитаз?

Этот факт говорит о проблемах с усвоением жиров. Необходимо обратить внимание на отделение желчи и ферменты. 

Из диагностики: копрограмма и УЗИ органов брюшной полости.

Почему не помогает лечение у дерматолога?

Терапия экземы начинается с восстановления функции кишечника. 

Из диагностики: копрограмма, кальпротектин (кальций- и цинк-связывающий белок), альфа-1-антитрипсин (белок, который синтезируется печенью и высвобождается в кровоток).

Также рекомендуется УЗИ органов брюшной полости: акцент на желчный пузырь. 

Доктор, скорее всего, пропишет желчегонные препараты. Понадобятся ферменты (бетаин). 

Параллельно: Ацетилцистеин (муколитическое, отхаркивающее, и антиоксидантное средство) или глутатион, витамин С, молибден, селен, жирорастворимые витамины (А, Е, Д, К) и омега-3. 

Если повышен С-реактивный белок, используем куркумин, кверцетин. Дозировки подбирает ваш лечащий врач. 

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Экзема, депрессия, анемия и другие проблемы со здоровьем. Какие анализы сдавать?

Что делать, если у пожилого человека депрессия и панические атаки? Можно ли обойтись без антидепрессантов?

Важно восстановить дефициты витаминов комплекса В, железа, лития, магния, убрать кишечное воспаление.

В этом случае рекомендуется:

  • Магний 600-1200 мг/сутки.
  • Мильгамма+рибофлавин через день (внутримышечно).
  • Уточнить уровень сывороточного железа и ферритина (прогнозируемы низкие значения).
  • Анализ кала на кальпротектин и альфа-1-антитрипсин.
  • Нормотим по 2 таблетки 2 раза в день (рассасывать).

Почему дергается глаз?

Причиной может быть недостаток магния и кальция в тканях, мышцах, костной ткани. Плюс возможен низкий рН мочи. Если рН меньше, чем 6,5, прописывают блемарен, кальций (цитрат) и магний (цитрат). Но главная проблема заключается в питании и стрессе.

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Какие анализы рекомендуется сдать при планировании беременности, если в прошлую была анемия?

Обращаем внимание на витамины В12, В9, железо, ферритин, трансферрин, общий белок.

Из диагностики: анализы кала на кальпротектин и альфа-1-антитрипсин, копрограмма. Важно убедиться, что в кишечнике не развивается воспаление, что пища усваивается (особенно белки). 

Почему у 5-месячного ребенка сильно потеют ноги?

Важно исключить заражение вирусами, нехватку витамина Д3 (для этого нужно сдать анализ крови, на вирусы – анализ слюны). Можно проверить содержание органических кислот и аминокислот в моче. 

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Источник: https://econet.ua/

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