Экзема: Лечение при помощи натуральных средств

Несколько рецептов, которые помогут в лечении экземы и других дерматитов.

Экзема - воспалительное кожное заболевание - иногда высыпание с водянистым выделением или развитием чешуек и корок.

Экзема: симптомы, причины и лечение

Кожа вспыхивает и зудит с горением и остротой. Иногда формируются небольшие прыщей, которые превращаются в водяные пузыри. Обычно кожа высыхает в небольшие чешуйки и зудит.

Причины

Кожа - очень важная часть тела; это - "дополнительная почка," дополнительный набор легких для того, чтобы дышать; у нее есть много других функций. Мы должны хранить ее в хорошем состоянии, что очень важно само по себе, но мы обычно относимся к ней позорно.

Кожу следует мыть ежедневно. Это не означает - использовать мыло с каждым купанием, если это не естественный тип разлагаемого микроорганизмами жидкого мыла. Почти все брусковые мыла наносят больше ущерба коже, чем помогают ей, остатками мыла забивая поры. Поры - это двери и окна храма, и должны быть сохранены открытыми, чтобы впустить кислород (дыхание жизни) и вывести наружу токсины и мусор.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

У человека, который использует много слизеобразующих продуктов, пот клейкий, липкий. Когда этот человек, потеет и тело регулярно не чистится, высушенный пот забивает поры. Это - причина начала дерматита, или дисфункции кожи. Кроме того, мы влюбились в легкую в стирке и глажке синтетическую одежду. Она отнимают у тела дыхания жизни, потому что искусственные синтетические волокна не "дышат". Только естественные волокна, такие как хлопок, шерсть, лен, шелк, и т.д., могут позволить коже дышать должным образом.

Это две из наших больших проблем; третья - диета, лишенная полезных продуктов. Мы используем приготовленные материалы человека, названные "едой", которые были загрязнены и обработаны, и в очень многих случаях должны быть классифицированы как "джанк-фуд" (тяжелая пища, пища-мусор; прим.пер.).

Все пособия при борьбе с дерматитом работают лучше и быстрее, если мы принимаем во внимание первые три упомянутые вещи - регулярное купание, возвращение к ношению естественных волокон, и потребление полезных продуктов.

Травяные пособия

Для экземы и других проблем с кожей, используйте припарку по раздраженной области, сделанную с отваром песчанки и/или подорожником, корнем лопуха, корнем магонии падуболистной, и эхинацеей - покрытую клеенкой. Или неоднократно омывайте область отваром в течение дня. Мазь песчанки или подорожника - помощь для маленьких вспышек. Выпейте стакан отвара 2-3 раза, или больше, в день. К каждому стакану отвара, который Вы пьете, добавляйте 3-6 капель настойки лобелии.

Замечательная помощь в облегчении случаев дерматита найдена в семье грецкого ореха - используются шкурки, листья или кора черного ореха (Juglans nigra), английского грецкого ореха (Juglans regia), или серый орех (серое вещество мозга Juglans). Лечите дисфункции кожи этими средствами так же, как указано в абзаце выше.

Возьмите 30 г порошкообразного корня желтокореня канадского и тщательно смешайте с 270 г льняного масла. Используйте лекарственное льняное масло из магазина здорового питания или аптеки; не используйте льняное масло из лакокрасочного, или хозяйственного магазина - применяйте свободно, внешне. В качестве пероральной помощи, используйте кору белого тополя (Populus tremuloides - также известный как "осина"), один стакан три раза в день.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Для самых тяжелых случаев кожных заболеваний в поздней стадии используйте комбинацию, которую мы назвали "Комбинацией для костей, плоти и хрящей", внутренне и внешне. Повторяйте процедуру.

Сделайте отвар следующих трав:

шесть частей дубовой коры,

три части корня алтея лекарственного,

три части травы коровяка, две части полыни,

одна часть лобелии,

одна часть скутеллярии (шлемник бокоцветковый),

шесть частей корня окопника ,

три части коры грецкого ореха (или листьев),

три части корня посконника пурпурного.

Замочите объединенные травы в дистиллированной воде (из расчета 30 г объединенных трав на 0,5 л дистиллированной воды) на 4-6 часов, затем варите тридцать минут (не кипятите), отожмите, а затем варите жидкость на медленном огне до тех пор, пока не останется половина ее объема. Пример: 4 л отвара довели до 2 л отвара, который называют "концентрированным".

Подготовка

Замочите фланелевый, хлопковый, или любой другой белый натуральный материал - никогда не используйте синтетический - оберните припарку (пропитанную в отваре ткань) вокруг пораженной области, и заройте клеенкой или вощеной бумагой. Оставьте на всю ночь - шесть дней в неделю и в течение так многих недель, как необходимо, пока не появится облегчение . Затем продолжите ещё неделю-две в тяжелых случаях. Пейте 1\4 стакана законченного концентрированного отвара с 3\4 стакана дистиллированной воды три раза или более каждый день.опубликовано econet

По книге "HERBAL HOME HEALTH CARE" by Dr. John R. Christopher

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet