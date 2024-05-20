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Эндотоксины: когда организм отравляет сам себя и что с этим делать

Автор: Econet 20 мая 2024 6746
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Эндотоксины не поступают в организм из внешней среды - они образуются в нашем теле. Почему формируются эндотоксины? Причина - нарушение процессов здорового расщепления и переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте и детоксикации в печени. В результате развиваются самые разные заболевания.

Эндотоксины: когда организм отравляет сам себя и что с этим делать

Как понять, насколько эффективно ваше пищеварение и выяснить, имеется ли у вас интоксикация? Эндоинтоксикация представляет собой явление, когда токсичные вещества организм получает не извне, а производит их самостоятельно. Что запускает механизм старения быстрее окислительного стресса? Образование эндотоксинов. 

Эндоинтоксикация медленно, но методично наносит вред здоровью

Старт производства эндотоксинов кроется в органах желудочно-кишечного тракта, продолжение осуществляется в печени и клетках тела. Конечные «пункты назначения» - ткани внутренних органов, суставов, лимфа, слизистые оболочки и проч.

Эндотоксины в организме обеспечивают следующие патологические состояния:

  • Избыточная выработка слизи на стенках кишечника и прочих слизистых (носоглотка, влагалище).
  • Возникновение и развитие доброкачественных новообразований: миом, полипов, камней в желчном и мочевом пузыре, липом.
  • Высокое содержание холестерина.
  • Отечность лица, тела и лимфоаденопатии.
  • Благоприятная среда для бактериальных и прочих инфекций.
  • Акне и аллергические реакции кожных покровов.
  • Болевые ощущения в суставах.

Эндотоксины: когда организм отравляет сам себя и что с этим делать

Почему образуются эндотоксины? Причина - нарушение механизмов расщепления и переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте и детоксикации в печени.

Давайте рассмотрим проблему подробнее.

Итак, фазы эндотоксикации

1 фаза  

Эпизодически наблюдаются:

  • Вздутие живота после принятия пищи
  • Болевые ощущения в области желудка после принятия пищи
  • Колющие боевые ощущения в области кишечника
  • Ощущение переполненности желудка
  • Стабильная отрыжка
  • Отталкивающий «аромат» изо рта
  • Утрата аппетита
  • Патологии опорожнения кишечника: запор, полужидкий стул несколько раз в день, чередование первого и второго. Не исключено присутствие слизи в каловых массах.
  • Вялость, слабость
  • Тяжесть в голове

Первая фаза может длиться несколько месяцев/лет, в зависимости от возраста, частоты нарушений пищевого протокола, двигательной активности.⠀

2️ фаза

  • Обменные процессы медленнее, чем необходимы в ваши годы
  • Содержание холестерина выше допустимой нормы
  • Отечность лица, лодыжек
  • Отечность и пастозность тканей тела, лимфостаз
  • Избыточный вес
  • Системная нехватка энергии, апатия
  • Ослабленное восприятие органов чувств (вкусов, запахов, звуков)
  • Несильные боли в области поясницы, почек

Вторая фаза может продолжаться десятилетиями. Как правило, на ее фоне выявляют гипотиреоз и нехватку питательных веществ. Нередко указанную фазу усугубляют бактериальные и грибковые инфекции хронического характера.

3 фаза

  • Худоба, нехватка мышечной и жировой ткани
  • Проблемы с набором веса
  • Отсутствие аппетита
  • Постоянная утомляемость, слабость
  • Стабильная отрыжка
  • Болевые ощущения в области груди, сердца
  • Распирающие боли в обоих подреберьях
  • Сероватый оттенок кожных покровов
  • Выпадение волос, плачевное состояние зубов
  • Явная нехватка питательных веществ

На любой фазах может отмечаться аллергия.

На второй и третьей фазах с течением времени наблюдается повышение кровяного давления.

Пугаться не следует. Эндоинтоксикация - практически норма на сегодняшний день. Положение можно исправить в какой-то мере.

Для оптимального функционирования организма необходима «чистая» пища. А сила пищеварения определяет, как организм переварит и усвоит качественную пищу.

Что негативно воздействует на силу пищеварения?

  • Конституция (метаболический тип). Лица конституции Слизи имеют предрасположенность к ослабленному пищеварению. 
  • Недостаточная физическая активность. К примеру, десять тысяч шагов - это необходимый минимум. Не обязательно истязать себя в тренажерных залах. Для начала достаточно будет ходьбы и легких пробежек. Уровень физической нагрузки – вопрос сугубо индивидуальный.
  • Неправильный образ жизни:
  • поздний отход ко сну
  • стрессовые состояния
  • купание после приема пищи и вообще купание в холодной воде
  • Пагубные пищевые привычки
  • Переедание и перекусы
  • Употребление пищи до того, как переварилась съеденная до этого еда
  • Нерегулярные/ночные приемы пищи
  • Несочетаемая пища
  • Еда, которая ухудшает процессы пищеварения: жиры ниже температуры тела), пережаренная корочка, сырая вода, сырое молоко, сырое зерно, остывшая пища, сырая внутри пища (недостаточно пропеченный хлеб).⠀

Эндотоксины: когда организм отравляет сам себя и что с этим делать

Метаболизм иллюстрирует, почему состояние клеток тканей тела связано с качеством пищи и с тем, как пища усваивается.

Вот как это работает:

  • В области желудка и тонкой кишки из принятой пищи под влиянием желудочного и панкреатического соков и желчи вырабатывается "питательный сок". Он всасывается и транспортируется в печень.
  • Печень действует на него, очищая, обогащает и запускает в систему кровотока.
  • Кровь транспортирует сок по телу, при этом формируя и напитывая именно в этой последовательности: мускульную и соединительную ткани, ткани органов, жировую и костную ткани, костный мозг, головной мозг и нервные волокна, репродуктивные жидкости (яйцеклетки и сперматозоиды).
  • Последний Упункт назначения" – иммунная защита организма.

Теперь снова о желудке и кишечнике

Как правило, на данном этапе уже проявляются проблемы. Во-первых, упомянутое накопление Слизи и следствия: гипоацидность, заболевания желудка и поджелудочной, застой желчи, нехватка ценных веществ, ЛОР-заболевания у детей, патологии суставов, кандидоз.

Таким образом, львиная доля всех имеющихся заболеваний «произрастают» из эндотоксикации организма.*опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье токсины кишечник эндотоксины организм

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