Эндотоксины: когда организм отравляет сам себя и что с этим делать

Эндотоксины не поступают в организм из внешней среды - они образуются в нашем теле. Почему формируются эндотоксины? Причина - нарушение процессов здорового расщепления и переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте и детоксикации в печени. В результате развиваются самые разные заболевания.

Как понять, насколько эффективно ваше пищеварение и выяснить, имеется ли у вас интоксикация? Эндоинтоксикация представляет собой явление, когда токсичные вещества организм получает не извне, а производит их самостоятельно. Что запускает механизм старения быстрее окислительного стресса? Образование эндотоксинов.

Эндоинтоксикация медленно, но методично наносит вред здоровью

Старт производства эндотоксинов кроется в органах желудочно-кишечного тракта, продолжение осуществляется в печени и клетках тела. Конечные «пункты назначения» - ткани внутренних органов, суставов, лимфа, слизистые оболочки и проч.

Эндотоксины в организме обеспечивают следующие патологические состояния:

Избыточная выработка слизи на стенках кишечника и прочих слизистых (носоглотка, влагалище).

Возникновение и развитие доброкачественных новообразований: миом, полипов, камней в желчном и мочевом пузыре, липом.

Высокое содержание холестерина.

Отечность лица, тела и лимфоаденопатии.

Благоприятная среда для бактериальных и прочих инфекций.

Акне и аллергические реакции кожных покровов.

Болевые ощущения в суставах.

Почему образуются эндотоксины? Причина - нарушение механизмов расщепления и переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте и детоксикации в печени.

Давайте рассмотрим проблему подробнее.

Итак, фазы эндотоксикации

1 фаза

Эпизодически наблюдаются:

Вздутие живота после принятия пищи

Болевые ощущения в области желудка после принятия пищи

Колющие боевые ощущения в области кишечника

Ощущение переполненности желудка

Стабильная отрыжка

Отталкивающий «аромат» изо рта

Утрата аппетита

Патологии опорожнения кишечника: запор, полужидкий стул несколько раз в день, чередование первого и второго. Не исключено присутствие слизи в каловых массах.

Вялость, слабость

Тяжесть в голове

Первая фаза может длиться несколько месяцев/лет, в зависимости от возраста, частоты нарушений пищевого протокола, двигательной активности.⠀

2️ фаза

Обменные процессы медленнее, чем необходимы в ваши годы

Содержание холестерина выше допустимой нормы

Отечность лица, лодыжек

Отечность и пастозность тканей тела, лимфостаз

Избыточный вес

Системная нехватка энергии, апатия

Ослабленное восприятие органов чувств (вкусов, запахов, звуков)

Несильные боли в области поясницы, почек

Вторая фаза может продолжаться десятилетиями. Как правило, на ее фоне выявляют гипотиреоз и нехватку питательных веществ. Нередко указанную фазу усугубляют бактериальные и грибковые инфекции хронического характера.

3 фаза

Худоба, нехватка мышечной и жировой ткани

Проблемы с набором веса

Отсутствие аппетита

Постоянная утомляемость, слабость

Стабильная отрыжка

Болевые ощущения в области груди, сердца

Распирающие боли в обоих подреберьях

Сероватый оттенок кожных покровов

Выпадение волос, плачевное состояние зубов

Явная нехватка питательных веществ

На любой фазах может отмечаться аллергия.

На второй и третьей фазах с течением времени наблюдается повышение кровяного давления.

Пугаться не следует. Эндоинтоксикация - практически норма на сегодняшний день. Положение можно исправить в какой-то мере.

Для оптимального функционирования организма необходима «чистая» пища. А сила пищеварения определяет, как организм переварит и усвоит качественную пищу.

Что негативно воздействует на силу пищеварения?

Конституция (метаболический тип). Лица конституции Слизи имеют предрасположенность к ослабленному пищеварению.

Недостаточная физическая активность. К примеру, десять тысяч шагов - это необходимый минимум. Не обязательно истязать себя в тренажерных залах. Для начала достаточно будет ходьбы и легких пробежек. Уровень физической нагрузки – вопрос сугубо индивидуальный.

Неправильный образ жизни:

поздний отход ко сну

стрессовые состояния

купание после приема пищи и вообще купание в холодной воде

Пагубные пищевые привычки

Переедание и перекусы

Употребление пищи до того, как переварилась съеденная до этого еда

Нерегулярные/ночные приемы пищи

Несочетаемая пища

Еда, которая ухудшает процессы пищеварения: жиры ниже температуры тела), пережаренная корочка, сырая вода, сырое молоко, сырое зерно, остывшая пища, сырая внутри пища (недостаточно пропеченный хлеб).⠀

Метаболизм иллюстрирует, почему состояние клеток тканей тела связано с качеством пищи и с тем, как пища усваивается.

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Вот как это работает:

В области желудка и тонкой кишки из принятой пищи под влиянием желудочного и панкреатического соков и желчи вырабатывается "питательный сок". Он всасывается и транспортируется в печень.

Печень действует на него, очищая, обогащает и запускает в систему кровотока.

Кровь транспортирует сок по телу, при этом формируя и напитывая именно в этой последовательности: мускульную и соединительную ткани, ткани органов, жировую и костную ткани, костный мозг, головной мозг и нервные волокна, репродуктивные жидкости (яйцеклетки и сперматозоиды).

Последний Упункт назначения" – иммунная защита организма.

Теперь снова о желудке и кишечнике

Как правило, на данном этапе уже проявляются проблемы. Во-первых, упомянутое накопление Слизи и следствия: гипоацидность, заболевания желудка и поджелудочной, застой желчи, нехватка ценных веществ, ЛОР-заболевания у детей, патологии суставов, кандидоз.

Таким образом, львиная доля всех имеющихся заболеваний «произрастают» из эндотоксикации организма.*опубликовано econet

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