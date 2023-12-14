Энзимы помогут сохранить молодость и здоровье

Еще совсем недавно, понятие «энзимы» было незнакомо большинству людей. Но сейчас становится все больше тех, кто не только представляет его значение, но и активно применяет для восстановления своего здоровья, молодости и красоты. Что такое энзимы и как с их помощью поддерживать свой организм в активном состоянии?

Энзимами или ферментами называют сложные молекулы белка, РНК или их соединения, которые имеются во всей живой природе. Они участвуют в процессах организмов, ускоряют химические реакции. Благодаря ним совершается круговорот, как в природе, так и в организмах. Энзимы участвуют в разложении продуктов и веществ на мельчайшие частицы, которые усваиваются организмами, питают их, помогают строить новые клетки и ткани.

Энзимы для молодости и здоровья

Типы энзимов

Человеческие тела синтезируют два основных типа энзимов – пищевые и метаболические. Пищеварительные ферменты воспроизводят пищеварительные органы человека. Этот вид энзимов необходим для того, чтобы наше тело получало из употребляемых продуктов все нужные для него питательные вещества, витамины и микроэлементы.

Метаболические ферменты используются клетками для работы и нормальной жизнедеятельности. Все биохимические реакции в живых организмах протекают благодаря метаболическим энзимам: синтезирование энергии, обмен веществ и многие другие. Каждая клетка и каждый орган воспроизводит нужные ему энзимы.

Что разрушает энзимы?

Ферменты имеются во всех сырых продуктах, как растительных, так и животных. Если продукт не съесть, то энзимы включаются в работу и разлагают его. При нагревании ферменты распадаются, поэтому, чтобы переварить приготовленную пищу, организм должен использовать собственные пищевые ферменты. Если их по каким-либо причинам не хватает, то, несмотря на богатую полезными веществами пищу, организм не сможет извлекать из нее нужные вещества.

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Организм будет постоянно требовать все большего количества пищи, она будет плохо перевариваться, откладываться и провоцировать ожирение. Поэтому, рекомендуется, чтобы примерно половину рациона составляли сырые продукты, богатые собственными ферментами.

Также, разрушению энзимов способствуют погрешности образа жизни, неправильное питание, постоянные стрессы, разрушительные эмоции и бесконтрольный прием лекарств. Дефицит ферментов приводит к тому, что пища плохо переваривается, остается в кишечнике и там разлагается. Это ведет к воспалительным процессам в органах пищеварения и нарушает равновесие бактерий в кишечной микрофлоре. Это нарушение называют дисбактериоз – состояние, когда организм не только недополучает полезные вещества, но и подвергается атаке болезнетворных возбудителей.

Как поддержать молодость и здоровье?

Сохранить навечно молодость и здоровье не в человеческих силах, но обеспечить активность на долгие годы вполне возможно. Профессор медуниверситета Стернин считает, что первые серьезные проблемы со здоровьем начинаются после 35-летнего возраста, поэтому тогда же и следует помогать своему организму, принимая средства для поддержания его работы.

К таким средствам относятся энзимы, которые содержатся в препарате Вобэнзим. Эти ферменты запустят процессы восстановления и обновления, помогут укреплению иммунитета, способствуют растворению тромбов в сосудах. Они помогут организму избавиться от лишней жидкости, окажут противовоспалительное воздействие, а также активизируют обменные процессы, замедляя возрастное угасание и наступление старости.

При помощи дополнительных энзимов улучшится расщепление и удаление поврежденных клеток, что укрепит здоровье органов и систем. Если удастся поддержать достаточный уровень энзимов, то человек сможет сохранить молодость и красоту на долгие годы. Особенно этот вопрос волнует женщин, которые начинают задумываться о пластических операциях, приближаясь к сорокалетию. Но хирургии можно избежать, если соблюдать здоровый образ жизни, умеренно заниматься спортом, придерживаться правильного питания и поддерживать свой организм приемом препаратов, таких как Вобензим, содержащих мощные растительные и животные ферменты.опубликовано econet

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