Если НЕТ желчного пузыря: ЧТО можно и что нельзя

Если вам удалили желчный пузырь, вы должны понимать - питание уже не может быть прежним, нужно будет соблюдать режимы принятия пищи постоянно.

Жить без желчного пузыря приходится с оглядкой. И все потому, что отсутствует резервуар для накопления желчи. Желчь, как известно, вырабатывается в печени. И происходит это постоянно на протяжении всей жизни человека. Не входя в «высокие сферы» биохимических процессов, происходящих в организме, хочется подчеркнуть, что качество пищеварения после удаления желчного пузыря значительно меняется в непривычную для людей сторону. В связи с этим возникает вопрос о количестве приемов пищи, а так же ее качестве.

КАК правильное питаться, когда НЕТ желчного пузыря

На жареное и жирное — табу.Начнем с того, что практически вся еда после удаления желчного пузыря (далее ЖП) должна быть нейтральной по своим химическим свойствам. Категорически противопоказаны любые животные жиры. Можно употреблять лишь растительные жиры, то есть растительные масла, в частности: подсолнечное, рапсовое, хлопковое, льняное, конопляное и даже арахисовое. Но отдельно хотелось бы отметить высокие терапевтические свойства льняного и конопляного масел. Поэтому нужно стараться максимально использовать их в рационе своего питания в виде различных заправок для первых и вторых блюд.

Кроме того, надо распрощаться с привычкой есть жареное. Любая жареная еда для людей, которые остались без ЖП, – табу.

Для того чтобы хоть как-то разнообразить унылость своего полумонашеского рациона, постарайтесь подобрать «мягкие» специи и приправы.

Но на вашем столе не должно быть чеснока, гвоздики, хмели-сунели, аджики, острого кетчупа, а также майонеза. Раздражая зачастую сверх меры слизистую оболочку желудка, эти «агенты влияния» нецелесообразно усиливают желчеобразование и желчевыделение, приводящие в итоге к несварению пищи и «заболачиванию» тонкого и толстого кишечника.

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В связи с этим усилия, предпринимаемые для успешной дефекации, вызывают дополнительный приток артериальной крови в нижние конечности. Сердце начинает работать с повышенной нагрузкой, а головному мозгу не хватает обогащенной кислородом артериальной крови. И, как результат, на периферии возникает тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей, увеличение печени, пневмосклероз и так далее и тому подобное. А в центре – нарушение мозгового кровообращения, идиопатические арахноэнцефалиты и арахноидиты, а вследствие этих изменений возникает церебросклероз.

Особое место занимают овощи

Рацион питания при удаленном ЖП очень напоминает вегетарианский, но вы всегда можете себе позволить рыбу и морепродукты, а также в очень небольшом количестве постные мясные блюда из птицы, нутрии, кролика, телятины и молодой баранины, приготовленные в вареном виде или на пару. Также показаны различные каши, особенно рекомендую манную на воде, гречневую и перловую с заправкой растительным маслом.

Особое место в питании людей, живущих без ЖП, занимают овощи. Пищеварение имеет свои сезонные предпочтения, которые и обуславливают появление на наших столах массы квашеных естественным путем овощей и фруктов в осеннее, зимнее и раннее весеннее время года. Свежие овощи, выращенные в искусственных условиях, нужно стараться не употреблять.

Помимо этого, в течение 1,5-2 месяцев после удаления ЖП переведите себя на 4-5-кратное питание. Избавьтесь от привычки перекусывать на ходу и категорически откажитесь от всех видов фаст-фуда. Также очень важно не переедать: желудок после еды должен быть наполнен на две трети. Остальной же объем предназначен для воздуха, который крайне необходим для успешного пищеварения.опубликовано econet

Виктор Картавенко, врач-рефлексолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор

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