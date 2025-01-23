Если у вашего близкого ДЕМЕНЦИЯ. Памятка для родных

Ужас в том, что вылечить деменцию нельзя, но её можно ОСТАНОВИТЬ. Потому, если вы старше 50 лет, ваш визит к геронтологу, врачу занимающемуся старением, должен стать регулярным. Проще поймать в начале и начать курс таблеток, чем превратить свою жизнь и жизнь родственников в ад.

ДЕМЕНЦИЯ. Я прошла всё это со своей бабушкой. За последний месяц уже двое моих знакомых опубликовали посты, что деменция случилась в их семье и они не знают, что делать. Хочу поделиться своими наблюдениями, а в конце дать ссылку на очень полезный сайт, вдруг кому ещё поможет.

Что делать, если у вашего близкого деменция?

1. Обязательно найти регулярного психолога себе. Да, именно так. Люди с деменцией на первых стадиях весьма агрессивны: от диких обвинений вас во всех сметных грехах, мата, оскорблений до махания руками – это болезнь. А из вас высасывают энергию, и чем дальше, тем хуже. Вы сможете бабушке помочь только, если сами будете в адеквате, наполнены ресурсом. Потому в первую очередь психологическая помощь нужна вам. Вас должны научить эмоционально отстраиваться, диссоциироваться, быстро восстанавливать хорошее настроение себе.

Иначе - мама потом болела 2 года после смерти нашей бабушки и приходила в себя. Не надо так себя доводить.

2. Плиту заменить на плиту с газ-контролем.

3. Убрать запоры и задвижки со всех дверей, даже в туалет. У нас бабушка зашла в туалет и забыла, как открывать защёлку. Пробуешь объяснить как открыть - слова не понимает. Злится и плачет. Уже хотели вышибать дверь, она случайно задвижку задела и сама открыла. Все двери внутри квартиры должны легко открываться.

4. Если она сидит только дома, дверь от квартиры лучше закрыть на замок, который бабушка не сможет открыть. Чтоб не ушла в неизвестность. Мне регулярно приходилось её посереди ночи ловить в подъезде в одной ночнушке.

5. Адрес. Наступит момент, когда она захочет уйти, хоть в тапочках на мороз, и забудет адрес. Подумайте, как на ней закрепить адрес для облегчения поиска. Повесить медальон на шею. Браслет на руку. Распихайте записочки с адресом во все карманы в одежде. Закажите ленту с печатью по ней адреса, нарежьте на кусочки и пришейте к её одежде.

6. Уберите из квартиры по максимуму все острые предметы, спрячьте. Наша бабушка любила с ножами носиться. Всё прятала от "страшных людей", один раз в меня запустила в гневе.

7. К врачам обязательно сходите. Сначала сами, если бабушка не хочет. Всё равно они советов много дадут.

8. Хорошо, если ухаживающих двое. Это может помочь. Бабушка в этом состоянии не сообразительна и с ней можно сыграть в "плохого/хорошего" полицейского. Мы с мамой так сделали. Она - была хорошей: кормила бабушку, ухаживала. Я - плохой: прятала сахар, когда бабушка ела его по 1 кг в день вместо еды, отбирала яблоки, когда она за час съела целую корзину и не помнила об этом. То есть я делала все пресекающие действия, а мама поощрительные. В результате бабушка стала от мамы брать таблетки, слушаться её. С капризами и руганью, но всё же.

Единственный минус - я для неё стала врагом номер один. Наслушалась много гадостей. Она не принимала еду от меня, даже если я её просто разогрела - голоса наговорили, что хочу её отравить. Я сильная, умею диссоциироваться. Хотя, было больно долго, но тем не менее, такая схема сработала.

9. Начните вводить ритуалы, которые будут повторяться каждый день точь в точь. Самый главный: завтрак. Встать, причесаться, умыться, с какой стороны стола сесть, какая чашка, ложка, тарелка. Всё должно быть только её персональное, запоминающееся. Нам это здорово пригодилось в последний год, когда бабушка уже забыла вообще где какие комнаты располагаются (хотя маленькая 3-х комнатная панелька). Она чётко помнила сценарий от кровати до туалета, свой стул на кухне, свою зелёную чашку.

10. Про Имя. Каждое обращение к ней начинать с имени: "Татьяна Николаевна, чай пить пойдём?", "Татьяна Николаевна, телевизор будем включать" - надо закрепить имя в её памяти. Произносить имя минимум раз 50 в день. Чтоб могла его назвать любому. Даже если сейчас она помнит, всё равно делайте. Потеря памяти обнаруживается внезапно. Вчера помнила, а сегодня уже забыла. Нужна регулярность и долговременность.

Я заметила, что есть заторможенность по запоминанию фактов, но они всё равно запоминаются, хоть и не осознаются. Например, к бабушке раз в год приезжал сын с Дальнего Востока. Приходил, общался, она его не узнавала. Но через несколько дней она спрашивала: "У меня вроде был ещё мальчик, где он?". То есть где-то там с отсрочкой информация всё равно доходит до мозга.

12. Юридический момент. Если на ней есть какая-то недвижимость, то лучше сейчас подумать над передачей другим родственникам, переводу на вас.

Нам потребовалось продавать бабушкин дом в деревне, чтобы потратить деньги на уход за ней, а она уже была без памяти. Благо был нотариус, что хорошо знал нашу семью. Так бы ничего не получилось.

Ещё проконсультируйтесь на тему получения пенсии за неё. Мы оформляли доверенность в банке на маму.

13. Очень рекомендую глянуть вот этот сайт о деменции. Он очень нам помог. Там ещё форум хороший, где общаются люди, попавшие в такую ситуацию. Много ценной информации: https://memini.ru/

14. Самый главный вывод. Уже после смерти бабушки, мы с мамой анализировали и вспоминали: когда же начались первые признаки деменции? За 20 лет до её смерти и за 13 лет до того как стал ясен её диагноз! Просто по началу принимаешь их за особенности характера: чудаковатость, склочность, забывчивость, неумение себя организовать и т.д. Ужас в том, что вылечить деменцию нельзя, но её можно ОСТАНОВИТЬ.

Потому, если вы старше 50 лет, ваш визит к геронтологу, врачу занимающемуся старением, должен стать регулярным. Проще поймать в начале и начать курс таблеток, чем превратить свою жизнь и жизнь родственников в ад.

И помните, вы не одни. Не надо держать произошедшее, как семейную тайну. Откройтесь, и тогда близкие вам помогут. Меня, например, друзья вытаскивали из домашнего ада в кино и на посиделки. У меня не было сил, но я чертовски благодарна, что могла просто молча посидеть рядом и восстановиться, стать обратно человеком.

Сил вам и терпения.опубликовано econet

Автор Юлия Лазарева

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