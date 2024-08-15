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Эта добавка способствует здоровому пищеварению даже при стрессе

Автор: Econet 15 августа 2024 6718
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Стресс всегда наносит удар по здоровью. И мы не знаем, какая функция организма может при этом пострадать. Часто вследствие стресса нарушается функция пищеварения. Пробиотики помогут наладить работу желудочно-кишечного тракта и укрепят психическое здоровье.

Эта добавка способствует здоровому пищеварению даже при стрессе

Пробиотики используют для восстановления микробиома, нормализации кишечной перистальтики. Это живые микроорганизмы, которые положительно воздействуют на микробиоту кишечника даже если в ней присутствуют патогенные бактерии. Добавки пробиотиков применяют и в терапевтических целях для взрослых и детей, прописывают беременным. Они облегчают функции желудочно-кишечного тракта у людей преклонного возраста, усиливают иммунный ответ.

Пробиотики помогут пищеварению при стрессе

Стресс - пищеварение – микрофлора кишечника

Стресс трудно игнорировать: он найдет выход, проявляясь в различных болезненных состояниях. Это может быть нарушение сна, кожные высыпания, сбои пищеварения.

Пока проблема стресса не решится, вас будет беспокоить дисфункция пищеварения. Она может проявляться в виде болей в животе, спазмов, запора. В этом случае помогут диетические добавки.

Здоровье кишечника является залогом общего здоровья организма. Например, существует связь между микробиотой кишечника и настроением. Каким образом связаны кишечник и наше психическое благополучие? Дело в том, что в кишечнике присутствует больше рецепторов серотонина, чем в головном мозге. 

В ходе специального исследования (опубликованного в British Medical Journal) было установлено, что пробиотики сами по себе / в комбинации с пребиотиками (пребиотики – это грубая клетчатка, среда для жизнедеятельности пробиотиков) способствуют улучшению психического здоровья.

Другие исследования подтверждают связь между здоровой кишечной микрофлорой и психологической устойчивостью.

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Эта добавка способствует здоровому пищеварению даже при стрессе

Как пробиотики поддержат пищеварение при стрессе  

Без здоровой микрофлоры кишечника невозможно нормальное переваривание пищи. Значение бактерий, населяющих кишечник, состоит в том, чтобы способствовать функции пищеварения. Но это еще не все. Данные бактерии взаимодействуют с иммунной системой, гормонами, головным мозгом. Микробиом кишечника – неотъемлемый компонент организма.

Диетические добавки с пробиотиками способствуют усилению микробиоты, обеспечивая кишечник здоровыми бактериями, которые усиливают прочие факторы здоровья, например, психическое благополучие. 

Прием пробиотиков будет эффективной профилактикой психического, пищеварительного и общего здоровья. 

Пробиотики можно получить не только в виде добавок. Пробиотические продукты питания: чайный гриб, квашеная капуста, йогурт, кефир, некоторые сорта сыров.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Радмира

      У меня на фоне стресса могут быть запоры, сколько раз наблюдала. Но я стараюсь не затягивать, сразу мармеладные ягоды фитолакс принимаю. В составе много компонентов, особенно порошок абрикоса отмечу, перистальтику кишечника улучшает, укроп - снимает спазмы и газообразование. Эти ягоды можно и курсом принимать, чтобы работу кишечника наладить. Старайтесь нервничать поменьше.

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