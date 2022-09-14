Эти 3 упражнения – действенный метод быстрого уменьшения объёмов ног

Здоровое питание - залог быстрейшего и эффективнейшего похудения. Спорт - топливо для ускорения этого процесса. В совокупности два названных пункта дают хороший эффект, особенно, если включить в ежедневную тренировку эти 3 упражнения.

Здоровое питание и спорт - два необходимых условия для похудения. Косметические процедуры - отличное дополнение, которое в сочетании с физическими нагрузками и ПП работает над тонусом кожи и её выравниванием, уменьшая выраженность целлюлита. Результативность диет давно стоит под вопросом, поэтому, лучше не вгонять себя в жёсткие рамки, а просто существенно сократить быстроусвояемые углеводы (хлебобулочные и шоколадные изделия, полуфабрикаты, фастфуд, жареное и пр.). Выбирая ежедневную тренировку, можно присмотреться к комплексу из 3-х упражнений, 2 из которых динамические и 1 - статическое.

Эффективный комплекс упражнений для похудения ног

1. Немного наклонитесь вперёд (до прямого угла), руки опустите вниз. Одновременно с этим поднимайте вверх правую ногу. Ваше тело должно стать прямой линией, параллельной полу. Продержитесь так 20-30 секунд и повторите действия с левой ногой. Выполните 2-3 подхода.

Можно заменить на такое же положение, опираясь на вытянутую руку и согнутое колено.

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2. Сделайте прыжок в сторону на одну ногу, затем на вторую в другую. Перемещайтесь с места на место, будто катаетесь на коньках и перепрыгиваете через воображаемую преграду.

Если прыжки даются тяжело, перешагивайте в быстром темпе.

Работайте на протяжении 2-3 минут.

3. Расположитесь на полу, согните ноги, соедините пятки и слегка разверните стопы друг к другу. Колени чуть разведены, руки вдоль туловища. Приподнимая таз, выталкивайте его наверх 15-20 раз. Повторите 3 раза.

После тренировки сделайте скраб для кожи (1 чайная ложка молотого кофе, столько же сахара и половина оливкового, кокосового или любого другого масла). Каждой ноге уделите минимум 30 секунд. Можно смыть контрастным душем, чередуя тёплую и прохладную воду. Затем интенсивно разотрите ноги жёстким махровым полотенцем.

При повреждениях кожи от скрабирования следует отказаться.опубликовано econet.ru.

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