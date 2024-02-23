Эти добавки могут обеспечить более долгую и здоровую жизнь

Для организма по мере старения важную роль играют диетические добавки. Некоторые биологически активные вещества, извлеченные из растений, могут оказать поддержку в течение всей жизни. Среди них - глутатион, ресвератрол, пиперин, лютеин и зеаксантин.

Как добиться долголетия - актуальная тема в сфере здоровья. Исследователи пришли к выводу, что значительная часть населения планеты испытывает дефицит витаминов / микроэлементов, но можно дать организму шанс на долголетие, каждый день принимая мультиэлементы.

Добавки для долгой и полноценной жизни

Поливитамины для долголетия

Прием поливитаминов способствует увеличению длины теломер у женщин. Теломеры - это кончики хромосом, которые оберегают ДНК от стрессоров.

Мульти-ингредиенты для долголетия

Эти биоактивные растительные компоненты помогут обеспечить поддержку долголетия и жизнеспособности клеток организма.

Глутатион

Это ключевой антиоксидант организма, который эффективно борется с оксидативным стрессом (фактором старения) и усиливает сопротивляемость, целостность клеток и обеспечивает долголетие.

Организм вырабатывает глутатион естественным образом, но потребность в нём значительно выше. Диетические добавки с глутатионом, полученным путем ферментации, увеличивают запасы этого вещества в организме и позитивно влияют на биомаркеры оксидативного стресса.

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Ресвератрол и пиперин

Сам по себе ресвератрол считается мощным биоактивным веществом, которое позитивно влияет на функции сердца, мозга и иммунной системы. Но его быстрый метаболизм затрудняет усвоение ресвератрола организмом, и тогда на помощь может прийти биологический усилитель - пиперин.

Если ресвератрол и пиперин работают в мульти-формуле, биологическая доступность ресвератрола увеличивается. В результате ресвератрол становится фактором долголетия, который противостоит оксидативному стрессу, обеспечивает устойчивость клеток и здоровье митохондрий.

Растительный источник ресвератрола - спорыш японский.

Растительный источник пиперина - экстракт плодов черного перца.

Лютеин и зеаксантин

Эти каротиноиды, полученные из цветка Tagetes erecta, обеспечивают сопротивляемость клеток и долголетие, отчасти за счет снижения оксидативного стресса.

Дополнительно лютеин и зеаксантин обеспечивают здоровье глаз.

Ликопин

Поддержание показателя ликопина с годами позитивно отражается на состоянии костной ткани, коже, легких и пищеварительной функции. Оказывая антиоксидантное и противовоспалительное действие, этот каротиноид способствует долголетию. Ликопин борется с оксидативным стрессом, подавляет клеточную пролиферацию (разрастание тканей организма путём деления клеток), нейтрализует действие свободных радикалов.

Источник ликопина - красные помидоры.опубликовано econet

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