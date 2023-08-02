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Этот простой тест поможет оценить эффективность работы митохондрий

Автор: Econet 02 августа 2023 6240
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Лактат - это соль молочной кислоты. Накопление его в организме вызывает негативные последствия. В результате повышения концентрации лактата сокращается производство энергии и происходит сбой функции митохондрий. При каких заболеваниях отмечается избыток лактата и как его выявить простым путем?

Этот простой тест поможет оценить эффективность работы митохондрий

Состояние митохондрий показывает общее состояние организма. Какие заболевания развиваются в результате сбоя митохондриальной функции? Как можно оценить эффективность работы митохондрий и при чем тут вещество лактат?

Тест на содержание лактата в организме

Митохондрии

Дисфункция митохондрий – ключевой фактор всех возрастных патологий. В молодом и здоровом организме митохондрии нормально обновляются и не в избытке активные формы кислорода (АФК).

Что такое митохондрии? Это «энергостанции» клеток, которые запасают энергию в виде АТФ. Но на этом работа митохондрий не заканчивается.

Ключевые функции митохондрий:

  • энергетическая;
  • сигнальная;
  • синтетическая;
  • участие в механизме запрограммированной гибели клеток - апоптозе;
  • иммунная.

Нарушение работы митохондрий провоцирует болезни нейродегенеративного и нейрометаболического характера.

Этот простой тест поможет оценить эффективность работы митохондрий 

Лактат

Лактат представляет собой соль молочной кислоты (C3H6O3). Его еще называют ЛДГ / лактатдегидрогеназой. 

  • Этот фермент является конечным продуктом анаэробного метаболизма: лактат работает в окислении глюкозы и образовании молочной кислоты. 
  • ЛДГ образуется в клетках при дыхании. 
  • Лактат присутствует практически во всех органах и тканях, наиболее высокое его содержание в мускулах.

Если снабжение организма кислородом полноценное, лактатдегидрогеназа в крови не будет накапливаться – это вещество разрушается и выводится естественным путем. 

Накопление лактата – это результат перегрузки мышц или заболеваний, вызванных гипоксией (кислородным дефицитом).  

Среди названных недугов:

  • инфекции, 
  • метаболические нарушения (яркий пример - сахарный диабет),
  • стрессы (окислительный и нитро-стресс), 
  • болезни печени (гепатит, цирроз),
  • инфаркт миокарда и инфаркт легкого,
  • недуги кровеносной системы (малокровие, лейкоз),
  • травмы скелетной мускулатуры, атрофия мышц,
  • острый панкреатит,
  • болезни почек (гломерулонефрит, пиелонефрит),
  • рак.

Повышенный показатель лактата отмечается при беременности, у младенцев и после физической активности. Содержание лактата повышается после приема спиртных напитков и определенных медикаментозных препаратов (к ним относятся кофеин, инсулин, аспирин, анестетики).

Лактат вызывает ощущение усталости мускулов, нарушает дыхание тканей. 

Связь лактата и митохондрий

В результате повышения уровня лактата резко сокращается выработка энергии и нарушается работа митохондрий. Дефицит энергии в большой мере влияет на клетки, которые имеют повышенную энергетическую потребность. Это нервные клетки, мускулы, мышцы сердца и клетки иммунной защиты.

Дефицит энергии характеризуется недостатком карнитина и коэнзима Q10, электронного носителя в дыхательной цепи митохондрий.

Дыхательный тест на содержание лактата в организме

Митохондриальная дисфункция может быть обнаружена при помощи простого дыхательного теста.

Выполняем вдох и выдох на ½. Вам сложно удерживать выдох в продолжение 20 секунд? Это свидетельствует о том, что у вас в организме слишком много молочной кислоты. 

Это полезно знать. Биохимический анализ крови на содержание лактата проводят для диагностики болезней миокарда, печени, злокачественных новообразований.

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Источник: https://econet.ua/

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