Этот простой тест поможет оценить эффективность работы митохондрий 

Лактат - это соль молочной кислоты. Накопление его в организме вызывает негативные последствия. В результате повышения концентрации лактата сокращается производство энергии и происходит сбой функции митохондрий. При каких заболеваниях отмечается избыток лактата и как его выявить простым путем?
Состояние митохондрий показывает общее состояние организма. Какие заболевания развиваются в результате сбоя митохондриальной функции? Как можно оценить эффективность работы митохондрий и при чем тут вещество лактат?
Дисфункция митохондрий – ключевой фактор всех возрастных патологий. В молодом и здоровом организме митохондрии нормально обновляются и не в избытке активные формы кислорода (АФК).
Что такое митохондрии? Это «энергостанции» клеток, которые запасают энергию в виде АТФ. Но на этом работа митохондрий не заканчивается.
Ключевые функции митохондрий:
Нарушение работы митохондрий провоцирует болезни нейродегенеративного и нейрометаболического характера.
Лактат представляет собой соль молочной кислоты (C3H6O3). Его еще называют ЛДГ / лактатдегидрогеназой.
Если снабжение организма кислородом полноценное, лактатдегидрогеназа в крови не будет накапливаться – это вещество разрушается и выводится естественным путем.
Накопление лактата – это результат перегрузки мышц или заболеваний, вызванных гипоксией (кислородным дефицитом).
Среди названных недугов:
Повышенный показатель лактата отмечается при беременности, у младенцев и после физической активности. Содержание лактата повышается после приема спиртных напитков и определенных медикаментозных препаратов (к ним относятся кофеин, инсулин, аспирин, анестетики).
Лактат вызывает ощущение усталости мускулов, нарушает дыхание тканей.
В результате повышения уровня лактата резко сокращается выработка энергии и нарушается работа митохондрий. Дефицит энергии в большой мере влияет на клетки, которые имеют повышенную энергетическую потребность. Это нервные клетки, мускулы, мышцы сердца и клетки иммунной защиты.
Дефицит энергии характеризуется недостатком карнитина и коэнзима Q10, электронного носителя в дыхательной цепи митохондрий.
Митохондриальная дисфункция может быть обнаружена при помощи простого дыхательного теста.
Выполняем вдох и выдох на ½. Вам сложно удерживать выдох в продолжение 20 секунд? Это свидетельствует о том, что у вас в организме слишком много молочной кислоты.
Это полезно знать. Биохимический анализ крови на содержание лактата проводят для диагностики болезней миокарда, печени, злокачественных новообразований.
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Источник: https://econet.ua/
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