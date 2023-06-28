Ежедневная гимнастика при варикозном расширении вен

Лечебную гимнастику при варикозе следует делать как для профилактики, так и для лечения самой болезни. Выполняя комплекс специальных упражнений, вы серьезно уменьшите и даже ликвидируете проявления венозной недостаточности, замедлите развитие варикоза и исключите риск развития осложнений варикозной болезни.

Людям, страдающим варикозным расширением вен, просто необходимо двигаться – больше ходить пешком и заниматься гимнастикой. Ведь под действием работающих мышц ног вены сдавливаются и кровь поступает вверх, направляясь к сердцу. Без движений кровоток замедляется. Поэтому, когда человек подолгу стоит на ногах, много сидит – в машине, на работе, дома перед телевизором, – венозная кровь у него в ногах застаивается. А плохой кровоток провоцирует дальнейшее варикозное расширение вен и развитие осложнений. В этом случае на помощь приходят специальные физические упражнения, которые активизируют кровообращение в больных венах.

Гимнастический комплекс при варикозе

Упражнения желательно выполнять не менее двух раз в день: утром и вечером. Длительность курса гимнастики при варикозе должна быть не менее 10–15 минут. Однако при выполнении упражнений следите за своим самочувствием – пульс не должен превышать 100–120 ударов в минуту, а дыхание – быть лишь немного учащенным. Поэтому все упражнения выполняются плавно и спокойно. Перед тем как приступить к упражнениям против варикозного расширения вен, посидите 1–2 минуты на корточках.

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Упражнения выполняются столько раз, сколько вы сможете, в среднем – от 4 до 8 повторений каждое.

1. Разгружаем вены ног. Лягте, положите под ноги несколько подушек или валики – так, чтобы ноги оказались приподнятыми под углом 15–20°. Расслабьтесь, дышите ровно и глубоко. Перед выполнением упражнений валик уберите.

2. Выполняем упражнение «велосипед». Лягте на спину, дышите спокойно. Чуть поднимите ноги и «крутите педали». Поясница и спина должны быть плотно прижаты к полу.

3. Это упражнение выполняется медленно, плавно. Не торопитесь, представьте, что вы медитируете. Лягте на спину с вытянутыми ногами. Сделайте глубокий вдох, на вдохе согните правую ногу и подтяните колено к груди. Выдыхая, выпрямите ногу вертикально вверх. На выдохе же и опустите ее, прямую. Теперь повторите упражнение для другой ноги.

4. Лежа на спине, вытяните руки вдоль тела. Исходное положение – обе ноги подняты вертикально вверх. Покрутите одновременно обеими стопами внутрь, затем наружу.

5. По очереди сгибайте и разгибайте стопы в голеностопном суставе на себя и от себя. Потом также по очереди сгибайте и разгибайте пальцы стоп. Это же упражнение можно выполнять, сидя на стуле. Прижмите ноги друг к другу, поставьте обе ноги на носки. Опускайте ноги на пятки, потом поднимайте их на носки. Упражнение повторите 15–20 раз.

6. Встаньте. Ноги вместе, руки вдоль туловища. На глубокий вдох медленно поднимитесь на носки. На выдохе также медленно вернитесь в исходное положение.

7. Походите на месте, не отрывая носков от пола.

8. Упражнение «ножницы». Вернитесь в положение лежа на спине. Вытяните руки вдоль туловища. Дышите равномерно и попеременно скрещивайте ноги, заводя сверху то правую, то левую. Выполнять упражнение «ножницы» нужно в вертикальной и горизонтальной плоскостях до появления выраженного чувства утомления.

9. Лежа на спине, согните ноги в коленях, не отрывая от пола стопы. Руки положите на бедра. Выдыхая медленно, одновременно приподнимите голову и туловище, руками при этом тянитесь к коленям или за них. На выдохе, не торопясь, вернитесь в исходное положение.

10. Лягте на спину, а ноги положите на валик или подушку под углом 15–20°. Между стоп зажмите маленькую подушечку. Руки вытяните вдоль тела. Медленно вдыхайте, одновременно прогнитесь в пояснице, оторвав ягодицы от пола или матраца. Также медленно выдыхая, вернитесь в первоначальное положение.

11. Лягте на спину. Руки вытяните вдоль туловища. Согните ноги в коленях, не отрывая стопы от пола. На медленном выдохе втяните живот, на медленном вдохе – надуйте.

12. Лягте на спину. Ноги лежат на подушке или валике под углом 15–20°. Согните правую ногу, подтягивая колено к груди, при этом обеими руками плотно обхватите стопу. Медленно начинайте выпрямлять ногу вертикально вверх. Руки в это время, плотно обхватывая ногу, скользят по икре до уровня колена. Медленно опустите ногу. Руки плотно обхватывают ногу и скользят по бедру. Повторите упражнение для другой ноги.

13. Исходное положение стоя. Стопы поставьте плотно вместе, руки вытяните вдоль туловища. На медленном выдохе отведите плечи назад. На медленном вдохе расслабьте плечи и наклоните голову вперед.

14. Лягте на живот, руки прижмите к бедрам. Правую ногу поднимаем как можно выше, задерживаем в верхней точке на 2–3 секунды. Медленно опускаем. То же самое проделываем для левой ноги. Упражнение повторяем 4-10 раз.

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15. Встаньте между двумя опорами. Опираясь правой рукой на правую опору, а левой рукой на левую опору, поднимитесь на цыпочки, а затем опуститесь на пятки. Повторите это упражнение 15–20 раз.

16. Обопритесь двумя руками о стену перед собой на уровне плеч. Встаньте на носки, опускаясь, встаньте на пятки, затем опять на носки и т. д. Повторите упражнение 20 раз.

17. Встаньте прямо. Руки опущены вдоль тела. На вдохе поднимите руки вверх и встаньте на носки. На выдохе вернитесь в исходное положение, расслабившись. Повторите упражнение 20 раз.

18. Сядьте на стул, пятки упираются в пол. Выполняйте движение носками ног в разных направлениях – вверх, вниз, вправо, влево. Упражнения выполните 15–20 раз.

19. Сидя на стуле, вставайте на носки обеими ногами одновременно. Упражнение выполняется 15–20 раз.

Разгрузочная гимнастика для ног

1. Сидя на стуле, прижав ноги друг к другу, опускайте их на носки, затем на пятки (15–20 раз).



2. Опершись двумя руками на опоры, поднимайтесь на цыпочки, опускаясь затем на пятки (15–20 раз).

3. Опираясь двумя руками о стену (на высоте плеч), попеременно становитесь на носки, затем на пятки (20 раз).



4. На вдохе поднимите руки вверх и встаньте на носки. На выдохе расслабьтесь, как на рисунке (20 раз).



5. Движение ногами в разные стороны – вверх, вниз, вправо, влево (15–20 раз).



6. Вставание на «цыпочки» обеими ногами одновременно (15–20 раз).опубликовано econet.ru.

Из книги "Здоровье сосудов: 150 золотых рецептов", Анастасия Савина

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