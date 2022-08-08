ЭЗОФАГИТ: 10 главных симптомов

Если долго не лечить это безобидное на первый взгляд нарушение, больной рискует столкнуться с осложнениями. Из этой статьи вы узнаете о 10 характерных для эзофагита симптомах.

Эзофагит – это воспаление тонкой мышечной трубки, которая доставляет пищу в желудок – пищевода. Если это заболевание не лечить, воспаление со временем повредит слизистую оболочку органа и нарушит его функцию. Также незалеченное воспаление пищевода приводит к образованию рубцов или сужению органа, в результате чего появляются серьёзные трудности с глотанием. У данной болезни много разновидностей. В некоторых случаях её причина скрывается сразу в нескольких факторах.

Каковы причины эзофагита?

Рефлюкс эзофагит

В нижней части пищевода расположена мышца в виде сжимающегося кольца – нижний пищеводный сфинктер. Он выполняет функцию клапана, который открывается для перемещения пищи в желудок и закрывается с целью предотвращения возврата еды в пищевод. Отсюда и название – рефлюкс, что означает обратный ток содержимого полых органов.

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Если нижний пищеводный сфинктер открывается без необходимости или не закрывается полностью, кислое содержимое желудка «забрасывается» в пищевод. Это называется гастроэзофагеальным рефлюксом, о котором вы прочитаете в этой статье. Рефлюкс эзофагит развивается в том случае, если желудочный сок очень часто попадает в пищевод и в результате орган воспаляется. Со временем это приводит к повреждению тканей и дальнейшим осложнениям.

Эозинофильный эзофагит

Эозинофилы – это белые кровяные клетки, которые выполняют ключевую роль в аллергических реакциях. Эозинофильный эзофагит встречается у пациентов с высокой концентрацией эозинофилов в пищеводе. Скорее всего, такое происходит в ответ на проникновение аллергена или желудочной кислоты в пищевод.

Во многих случаях эозинофильный эзофагит провоцирует потребление отдельных продуктов – молока, яиц, пшеницы, сои, арахиса, фасоли, ржи и говядины. Тем не менее традиционные тесты на аллергию не позволяют на 100% идентифицировать, какой именно продукт виноват.

Лица с эозинофильным воспалением пищевода могут иметь другие – непищевые аллергии. Иногда причина воспаления скрывается в ингаляционном аллергене, например, в пыльце.

Инфекционный эзофагит

Бактериальная, вирусная или грибковая инфекция, которая проникла в ткани пищевода, способна вызвать его воспаление. Такое встречается сравнительно редко и в основном только у лиц с ослабленным иммунитетом. К таким относят людей, которые страдают от ВИЧ/СПИДа или онкологического заболевания.

Распространённой причиной инфекционного воспаления пищевода является гриб, который обычно обнаруживается в ротовой полости – Кандида альбиканс. Чаще всего от этой инфекции страдают люди с ослабленным иммунитетом, онкологическим заболеванием, сахарным диабетом, а также те, кто принимает антибиотики или стероидные препараты.

Лимфоцитарный эзофагит

Это необычное воспаление, при котором в слизистой оболочке пищевода наблюдается повышение концентрации лимфоцитов. Причина этого явления может скрываться в повышенном количестве эозинофилов или гастроэзофагеальном рефлюксе.

Медикаментозный эзофагит

Некоторые пероральные препараты повреждают ткани пищевода, если слишком долго контактируют со слизистой оболочкой. Например, если проглотить таблетку без воды или выпить её совсем мало, таблетка или её остатки могут какое-то время оставаться в пищеводе.

Препараты, которые провоцируют воспаление пищевода, включают:

Обезболивающие – аспирин, ибупрофен, напроксен,

Антибиотики тетрациклин и доксициклин,

Хлорид калия, который назначают для лечения дефицита калия в организме,

Бисфосфонаты, включая алендронат – данный препарат назначают для лечения остеопороза,

Хинидин, который принимают при болезнях сердца.

Для снижения риска развития медикаментозного эзофагита рекомендуется:

Запивать таблетки большим количеством воды, если это не противоречит рекомендациям по приёму лекарства.

Не принимать лекарства лежа.

Не принимать таблетки перед самым сном.

По возможности перед приемом крупных или необычных по форме таблеток – дробить их на части.

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Как распознать симптомы эзофагита?

10 самых распространённых признаков этого заболевания включают:

Трудности с глотанием, Боль при глотании, Боль в груди, особенно за грудиной, которая появляется во время еды, Застрявшую в пищеводе еду, Изжогу – из-за кислотного рефлюкса, Кашель, Неприятный привкус во рту, Охриплость, Тошноту, Рвоту.

При каких симптомах эзофагита нужно быстрее идти к врачу?

Обязательно обратитесь к гастроэнтерологу, если симптомы:

Беспокоят неделю или дольше,

Не исчезают или не улучшаются после приёма антацидов,

Вызывают трудности с приёмом пищи,

Сопровождаются симптомами, которые характерны для гриппа – головная боль, высокая температура и боли в теле.

Как врачи обнаруживают воспаление пищевода?

Диагностика этого нарушения выполняется на основании жалоб и физического осмотра пациента. Также в большинстве случаев гастроэнтеролог назначит гастроскопию, а иногда – лабораторную диагностику.

С помощью гастроскопии врачи получают возможность заглянуть внутрь пищевода. Для этого используется эндоскоп – тонкая гибкая трубка с системой освещения и крошечной камерой на кончике. Когда эндоскоп опускается в пищевод, изображение выводится на экран монитора в увеличенном виде. Только с помощью этой процедуры можно на 100% подтвердить воспаление пищевода. При необходимости врач удаляет застрявшую пищу или берет маленький кусочек ткани для дальнейшего исследования.

Лабораторная диагностика проводится в том случае, если во время эндоскопии врач взял образец ткани. В дальнейшем его отправляют на исследование.

В зависимости от причины эзофагита, лабораторное исследование помогает:

Диагностировать бактериальную, вирусную или грибковую инфекцию,

Определить концентрацию эозинофилов,

Обнаружить аномальные клетки, которые могут указывать на предраковое состояние или рак пищевода.

Как вылечить эзофагит?

Стратегия лечения этого заболевания зависит от первопричины, а также симптомов:

Если воспаление образовалось из-за бактерии, вируса или грибка, задача лечения – уничтожить инфекцию. Для этого могут потребоваться антибиотики.

задача лечения – уничтожить инфекцию. Для этого могут потребоваться антибиотики. Если причина скрывается в кислотном рефлюксе, лечение эзофагита будет направлено на снижение или блокирование выработки соляной кислоты в желудке. Также в данном случае гастроэнтеролог порекомендует внести изменения в образ жизни и рацион. Подробнее об этих рекомендациях вы прочитаете из статьи про изжогу.

лечение эзофагита будет направлено на снижение или блокирование выработки соляной кислоты в желудке. Также в данном случае гастроэнтеролог порекомендует внести изменения в образ жизни и рацион. Подробнее об этих рекомендациях вы прочитаете из статьи про изжогу. Если причина скрывается в приёме отдельных лекарств, пациенту может потребоваться отказ или замена препаратов на альтернативные средства. Ни в коем случае не останавливайте приём лекарств без предварительной консультации у врача.

пациенту может потребоваться отказ или замена препаратов на альтернативные средства. Ни в коем случае не останавливайте приём лекарств без предварительной консультации у врача. Если причина эзофагита скрывается в аллергии, пациенту назначают кортикостероиды.

пациенту назначают кортикостероиды. Если в органе образовался разрыв или его блокирует патологическое новообразование, больному потребуется операция.

Воспаление пищевода: возможные осложнения

Если долго не лечить это безобидное на первый взгляд нарушение, больной рискует столкнуться с осложнениями. Некоторые из них – очень серьёзные:

Стриктура пищевода – сужение просвета органа, которое впоследствии сильно затрудняет проглатывание пищи,

Разрыв органа из-за частых рвотных позывов или застревания пищи,

Синдром Барретта – самое опасное осложнение, при котором клетки слизистой оболочки пищевода замещаются кишечными клетками. Небольшое количество людей с синдромом Барретта сталкивается с аденокарциномой пищевода.

Заметили у себя характерные симптомы? Не ждите осложнений и не бойтесь обратиться к гастроэнтерологу. Диагностика и лечение эзофагита не представляют собой абсолютно ничего страшного.опубликовано econet.ru.

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