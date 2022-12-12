Фибромиалгия: 10 способов проявления

Фибромиалгия – это не только физическое расстройство, помимо мышечной боли и общей усталости она влияет на нас и психологически. Данное заболевание может даже сделать нас нетрудоспособными.

Фибромиалгия — это синдром, проявляющийся повышенной реакцией организма на боли в мышцах и суставах. Фибромиалгия сопровождается сильной усталостью, расстройствами пищеварения, постоянными головными болями и чувством покалывания в конечностях. Точная причина ее возникновения не ясна. Однако эксперты в области медицины связывают ее генетической предрасположенностью, малоподвижным образом жизни и некоторыми заболеваниями.

И несмотря на то что в каждом конкретном случае она развивается по-разному, можно выделить и общие симптомы. Это воспалительные процессы, вызывающие другие реакции.

Проблема в том, что многие путают фибромиалгию с другими болезнями. А без своевременного лечения могут возникнуть осложнения.

По этой причине немаловажно знать, какие симптомы характерны для этого состояния. Тогда вы сможете принять своевременные меры.

Основные симптомы ФИБРОМИАЛГИИ

1. Жесткость мышц

Одной из наиболее распространенных проблем людей, страдающих от фибромиалгии, является жесткость тела. Они особенно сильно испытывают ее в первые часы после пробуждения.

Это ощущение похоже на то, что испытывают при артрите, так как сильно сковывает движения.

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2. Проблемы с концентрацией внимания

Данный симптом известен еще как «фибронеблин» или «неясная голова». Проявляется он трудностями с концентрацией внимания и проблемами с памятью.

Человек просто не может полностью сосредоточиться на своей деятельности. Иногда у него возникают и краткосрочные провалы в памяти.



3. Ощущение усталости

Хроническая усталость, или физическое и умственное истощение организма, — это еще один распространенный симптом людей, столкнувшихся с фибромиалгией.

Тело кажется каким-то тяжелым, и в дополнение к психическому стрессу это очень мешает выполнять свои повседневные дела. В результате даже после какого-то несложного занятия или и даже после отдыха человек чувствует себя уставшим.

4. Боль во всем теле

Пациенты, у которых диагностировали фибромиалгию, часто жалуются на боль во всем теле. Она может быть легкой или, наоборот, очень сильной, но ощущается буквально везде, от ног до головы.

Сначала боль будет слабой и прерывистой. Но с течением времени она будет становиться все интенсивнее и «глубже». Затем она может стать резкой и пульсирующей.

Это негативно влияет на связки, мышцы и сухожилия. Притом обычные болеутоляющие средства, как правило, не дают желаемого эффекта. Боль все равно остается.

5. Плохой сон

Из-за вышеобозначенных физических и психических симптомов человек, страдающий от фибромиалгии, испытывает трудности со сном и с засыпанием.

Мозговый нейротрансмиттеры изменили свое функционирование. Теперь им нужно больше времени, чтобы активизировать мозг. А это влияет на периоды отдыха и качество сна.

Кроме того, физическое недомогание может усиливаться во время сна из-за неудобной позы, например. Это тоже может стать причиной прерывания сна.

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6. Онемение и покалывание

Сильное чувство онемения в конечностях, а также раздражающее покалывание могут предупредить вас о начальной стадии развития фибромиалгии.

Вы можете испытывать покалывание в руках и ногах. Оно будет длиться недолго, но это неприятное ощущение будет повторяться все чаще и чаще.

Усиливаются эти симптомы в ночное время, когда организм отдыхает, а также после длительного нахождения в одном и том же положении.

7. Проблемы с пищеварением

Воспалительные процессы в организме, вызванные фибромиалгией, очень часто сопровождаются пищеварительными расстройствами. Симптомы похожи на те, что бывают при синдроме раздраженного кишечника.

Большинство пациентов жалуются на рецидивирующую боль в животе, чрезмерное газообразование и рефлюкс.

8. Экочувствительность

Зачастую люди, страдающие от фибромиалгии, сталкиваются еще и с различными аллергическими реакциями на факторы окружающей среды. Они становятся гиперчувствительными и могут испытывать сильнейший дискомфорт от шума или загрязнения.

Тело начинает отрицательно реагировать ни избыток света, громкие звуки или запах химических веществ. Симптоматика чем-то похожа на мигрени.

9. Чувствительность к температуре воздуха

Из-за постоянных изменений в организме, связанных с воспалительными процессами, у пациентов с фибромиалгией возникают трудности и с регулированием температуры тела.

Эти симптомы часто препятствуют нормальному отдыху людей из-за чувства холода или, наоборот, жара, которое они испытывают даже в состоянии покоя.

Кроме того, резкие перепады температуры значительно сильнее влияют на этих людей. Так как их чувствительность выше в сравнении со здоровым человеком.

10. Депрессия

Еще один признак у больных фибромиалгией, который довольно трудно игнорировать, — это длительные периоды депрессии. И она усиливается по мере прогрессирования других симптомов.

К несчастью, данное заболевание сильно снижает качество жизни человека. Из-за многочисленных ограничений появляются и эмоциональные перемены, например, состояние подавленности и грусти.

Распознать фибромиалгию непросто. Для этого нужна медицинская, психологическая и семейная поддержка. Важно знать обо всех вышеперечисленных симптомах и быть внимательными к себе. Тогда вам больше не нужно будет сомневаться, и вы сможете получить правильный диагноз.

Средства самопомощи при фибромиалгии

Правильный режим сна.

Выполнение упражнений.

Полноценный отдых.

Здоровый образ жизни.

Снижение стресса.

Иглоукалывание

Массаж. опубликовано econet.ru .

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