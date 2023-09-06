Фитоэстрогены для женщин и мужчин: Кому и зачем

Помимо белков, жиров и углеводов, есть много биологически активных веществ, содержащиеся в пищевых продуктах, которые могут оказывать разностороннее действие на организм человека. Есть класс таких веществ, которые называются фитоэстрогены.

Фитоэстрогены – это разнородная группа природных растительных соединений, которые благодаря своей структуре, сходной с эстрадиолом, могут вызывать эстрогенный и (или) антиэстрогенный эффект. В настоящее время известно, что многие привычные пищевые продукты в разном количестве содержат фитоэстрогены.

Фитоэстрогены

Что такое фитоэстрогены и откуда они взялись?

Какие бывают фитоэстрогены и где содержатся?

Как они действуют на организм?

Положительные стороны

Опасности

Заключительные советы

В последнее время фитоэстрогены стали весьма обсуждаемы. Их ищут женщины, гугля «фитоэстогены для женщин», гуглят мужчины (стараясь избегать). Если верить рекламе, фитоэстрогены могут всё. Они устраняют сухость и дряблость кожи, повышают её упругость, замедляют старение, благотворно влияют на кожу и волосяные фолликулы, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и даже болезни Альцгеймера. Однако это не совсем так.

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Сначала выясним, действуют ли они? Несомненно!

Классическим примером гормонального влияния фитоэстрогенов на млекопитающих стала «клеверная болезнь», встречающаяся у овец и других пастбищных животных. Впервые эту болезнь описали в 40-х годах XX века в Австралии. Фермеры заметили, что у овец, питающихся преимущественно клевером вида Trifolium subterraneum, часто возникают бесплодие и другие нарушения репродуктивной функции. В других случаях влияние изофлаваноидов из клевера на животных приводило к выделению молока у самцов, снижению выработки спермы. Это связано с нарушением работы рецепторов эстрогена, из-за переполнения их фитоэстрогенами.

Выяснилось, что виноваты в этом изофлавоны, которые оказывают на овец гормоноподобное действие.

Впоследствии ученые выяснили, что выделяя фитоэстогены, растения регулируют поголовье скота. Чем больше животные едят растений, тем меньше животных. Вот такой вот естественный механизме защиты растений от травоядных животных.

По сути, фитоэстрогены являются своеобразным «ядом», которым флора мягко регулирует численность коров, овец и других пожирателей клевера и злаковых. Мягко – так как действующие на репродуктивные функции вещества синтезируются в самом организме и быстро выводятся, не накапливаясь.

Виды и содержание фитоэстрогенов

Известно несколько классов веществ, которые, хотя и не являются стероидными гормонами (в отличие от настоящих эстрогенов), могут действовать как слабые эстрогены и антиэстрогены. Это, прежде всего, изофлавоны, куместаны и лигнаны. Есть и прочие виды.

К фитоэстрогенам относят также и микоэстрогены, продуцируемые грибами, паразитирующими на растениях. Все эти вещества имеют одну характерную особенность — они похожи по своей структуре на 17-бета-эстрадиол, один из основных половых гормонов женского организма.

Классы фитоэстрогенов:

Изофлавоны

Куместаны

Лигнаны

Тритерпеноидные и стероидные сапонины

Фитостеролы

Резорциловые кислотные лактоны

Многие продукты богаты фитоэстрогенами, это:

пшеница;

рожь;

семена подсолнечника;

все бобовые растения;

семена льна;

проросшие зерна и сырой сок колосков овса;

недозрелые семена кукурузы;

ячмень;

рис;

чечевица;

хмель;

финики;

орехи;

некоторые грибы.

Однако количественно содержание фитоэстрогенов в них разное. Существует популярный миф, согласно которому много фитоэстрогенов содержится в пиве. На самом деле пиво содержит всего 2,7 мкг на 100 гр. Для сравнения: в чае (напитке) содержится 12 мкг, а в красном вине - 54 мкг.

Откуда взялся этот миф? Дело в том, что сам хмель содержит фитоэстроген 8-пренилнарингенин. Его активность очень высока: у женщин, занятых уборкой и переработкой хмеля, нередки расстройства менструального цикла.

Источники фитоэстрогенов Содержание фитоэстрогенов

(мкг на 100 гр продукта) (1 мг= 1000 мкг) Льняное семя 379 400 Соевые бобы 104 000 Тофу 27 150 Соевый йогурт 10 270 Кунжут 8 000 Хлеб с отрубями 7 500 Соевое молоко 3 000 Чеснок 600 Ростки фасоли 500 Курага 450 Сушеные финики 329 Подсолнечное масло 216 Оливковое масло 180 Миндаль 131 Арахис 34 Лук 32 Черника 17 Кукуруза 9 Кофе 6 Арбуз 3 Коровье молоко 1

Как действуют фитоэстрогены?

У них есть несколько видов действия. Есть влияние на эстрогеновые рецепторы, а есть и антиоксидантное и многие другие. Поэтому-то и польза фитоэстрогенов не ограничивается только их гормоноподобным действием.

Эксперименты показали, что фитоэстрогены действительно способны связываться с теми же рецепторами, что и эстрогены, только действуют они гораздо слабее. Если принять эффект эстрадиола за 100, то действие фитоэстрогенов будет оцениваться как 0,001—0,2 (в зависимости от вида фито-эстрогена). Из-за того, что фитоэстрогены такие слабые, они чаще мешают, чем помогают эстрогенам. Представьте себе рычаги, на которые наваливаются здоровенные силачи.

А теперь вообразите щуплых коротышек, которые тянутся к тем же рычагам. Очевидно, что если силачей немного, то и коротышки будут подмогой, как бы слабо они ни нажимали на рычаги. Однако если силачей в избытке, то коротышки, путающиеся под ногами и занимающие место у рычага, будут лишь замедлять работу.

Говоря более точным языком, при дефиците эстрогенов, фитоэстрогены будут слабо активировать рецепторы, а вот при избытке, напротив, конкурировать с эстрогенами за рецептор. Это позволяет предположить, что фитоэстрогены могут оказывать «балансирующее» действие, хотя так ли оно на самом деле, доподлинно ещё неясно.

Положительное действие фитоэстрогенов для женщин и мужчин

В странах Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Индонезия, Тайвань, Корея) смертность от сердечно-сосудистых заболеваний существенно ниже, чем в Европе и Америке. У восточных женщин реже, чем у американок, встречается рак груди и менее выражены неприятности климактерического периода (остеопороз, приливы). Эта тенденция ещё прослеживается у первого поколения эмигрантов, приехавших в США из стран Азии. В то же время среди женщин второго поколения эмигрантов сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, гормонозависимые опухоли встречаются столь же часто, как и у остальных жительниц Америки, да и проблемы климактерического периода не обходят их стороной.

Изучая традиционную для жителей стран Азии диету, учёные заметили, что в ней значительную долю составляют соевые продукты. А соя интересна тем, что содержит вещества, которые по своей структуре напоминают эстрогены. Так родилась гипотеза о том, что женщины Азии не страдают от проблем климактерического периода, потому что их организм насыщен растительными эстрогенами — фитоэстрогенами. На самом деле это конечно не совсем так.

Гормональному влиянию соевых продуктов на организм женщины посвящено множество научных работ. Большинство экспериментов показало, что как диета, обогащённая соевыми продуктами, так и стандартизированные экстракты сои не оказывают заметного влияния на репродуктивную систему женщин. Некоторым исследователям вроде бы удалось обнаружить увеличение продолжительности менструального цикла у женщин, длительное время питающихся соей, но наблюдаемые изменения не были статистически достоверными.

По-видимому, репродуктивные расстройства у овец, описанные в научной литературе, объясняются, во-первых, огромными дозами поглощённых изофлавонов (человеку ни за что не съесть столько сои), а во-вторых, тем, что в кишечнике травоядных животных эквол (и, возможно, другие активные метаболиты) образуются с большей эффективностью, чем в кишечнике человека. Отметим, что своеобразное свойство фитоэстрогенов – это снижение выработки собственных эстрогенов в организме путем повреждения энзимов, участвующих в выработке эстрогена (в частности – цитохрома P450-19-ароматазы).

Есть мнение, что действие фитоэстрогенов очень индивидуальное (но это не доказано!). Так, во время менопаузы, когда уровень эстрогенов в женском организме сильно падает, в этой ситуации прием фитострогенов в составе концентрированных препаратов может быть оправдан и действительно способен выровнять ситуацию.

В данном случае проявляется их эстрогеноподобное свойство. В ситуации же, когда высокая концентрация эстрогенов в организме способна стимулировать развитие опухолей матки и рака груди, употребление фитоэстрогенов будет иметь антиэстрогенный характер и способно предотвратить злокачественные процессы. (Еще раз напомню – это пока просто теория!!)

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В настоящее время фитоэстрогенам приписывается множество свойств:

эстрогенное, антиандрогенное, противоопухолевое, антиангиогенное, противовирусное, бактерицидное, ранозаживляющее, кардиопротекторное, антиоксидантное, противовозрастное действие; регуляция менструального цикла и репродуктивного процесса;

восполнение возрастного эстрогенодефицита и нормализация гормонального статуса;

стимуляция образования в печени глобулинов, связывающих половые стероиды;

стимуляция кровообращения, улучшение эластичности сосудов и микроциркуляции крови;

снижение агрегации тромбоцитов;

снижение уровня ЛПНП и повышение уровня ЛПВП;

уменьшение окисления липидов;

усвоение кальция и фосфора;

замедление потери кальция и уменьшение резорбции костной ткани поясничного отдела позвоночника;

стимуляция синтеза белка (рост мышечной массы и увеличение молочных желез);

ускорение регенерации поврежденных клеток; профилактика фотостарения кожи;

регуляция синтеза гиалуроновой кислоты;

стимуляция синтеза коллагена и эластина;

нормализация деятельности сальных желез, подавление всасывания глюкозы в кишечнике.

подавление роста гормонозависимых опухолей.

Есть данные, что изофлавоны, так же как и эстрогены, влияют на профиль липидов плазмы, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также замедляют развитие остеопороза.

Все изофлавоны являются антиоксидантами, то есть могут нейтрализовать свободные радикалы.

Помимо этого у фитоэстрогенов разных групп то и дело обнаруживаются новые эффекты, многие из которых ещё ждут объяснения. Например, некоторые исследователи отмечают, что ряд фитоэстрогенов способны замедлять рост злокачественных опухолей и уменьшать вероятность ракового перерождения клеток.

Отметим антиандрогенное действие фитоэстрогенов

Большинство фитоэстрогенов действуют так же, как слабые антиандрогены, то есть уменьшают влияние мужских половых гормонов. Так, установлено, что они способны тормозить работу некоторых ферментов, содержащихся в коже, что приводит к снижению в ней активных форм мужского полового гормона тестостерона.

Это делает их полезными при юношеской угревой болезни, когда избыток андрогенов чрезмерно стимулирует сальные железы, и при гормонозависимом облысении, при жирной себорее и угрях. Наиболее эффективны изофлавоны эквол и генистеин, а также продукт микробного метаболизма лигнанов в кишечнике — энтеролактон.

В прошлом году журнал Human Reproduction опубликовал результаты проведенного в Гарварде эксперимента: у группы мужчин, в течение определенного времени употреблявших много соевых продуктов, количество активных сперматозоидов было на 32% меньше, чем у мужчин другой группы, избегавших сои. Руководитель эксперимента доктор Хорхе Чаварро поясняет: это еще не доказательство связи сои и бесплодия, “но вектор исследований задан и вскоре мы получим дополнительные результаты”.

Кроме того, journal of andrology and urology напечатал отчет об исследовании соевых фитоэстрогенов на сексуальную функцию самцов крыс. Средние дозы таких фитоэстрогенов, вводимые как молодым, так и зрелым особям, приводили к существенному снижению качества эрекции, снизилась выработка тестостерона, произошли биохимические изменения в тканях полового органа, сделавшие их менее эластичными и не способными к полному заполнению кровью. Хотя результаты опытов на крысах нельзя просто взять и применить к людям, авторы исследования приводят факт: у китайских мужчин нарушения эректильной функции встречаются на 10% чаще.

Итак, это была теория. Вернемся в суровый мир реальности. Правда такова, что нет серьезных доказательств самостоятельного значимого действия фитоэстрогенов на здоровье человека.

В 2000 г. научная информация о применении изофлавоноидов была суммирована в консенсусе Американского общества менопаузы (The North American Menopause Society). Авторы констатитировали небольшое количество положительных результатов их применения и неясность относительно их клинической значимости (The North American Menopause Society, 2000).

Так, по результатам систематического обзора 25 рандомизированных исследований использование сои и соевых экстрактов для лечения приливов или других менопаузальных симптомов было малоэффективным (Krebs E.E. at al., 2004). Результаты другого исследования свидетельствуют, что употребление продуктов из сои приводит к увеличению плотности кости у женщин в постменопаузальный период и может быть эффективным в снижении риска переломов кости, особенно в первые годы после наступления менопаузы (Zhang X. еt al., 2005).

Результаты недавно опубликованного обзора рандомизированных исследований, представленных комитетом по питанию Американской ассоциации сердца (American Heart Association), свидетельствуют о недостаточной эффективности употребления соевого белка и изофлавоноидов для предупреждения риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы в постменопаузальный период.

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В большинстве из 22 анализируемых обзоров при употреблении белка сои и изофлавоноидов концентрация холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) снижалась в среднем всего на 3%. Неясным оставался и эффект в отношении уровня холестерина, липопротеинов высокой плотности, триглицеридов и артериального давления.

По результатам 19 исследований выраженный эффект соевых изофлаваноидов на ЛПНП и другие факторы риска выявлен не был. Не определен и эффект сои по уменьшению выраженности вазомоторных симптомов в период менопаузы (уровень II) (DynaMed, 2006). Эффект употребления соевых изофлавоноидов в отношении предупреждения рака молочной железы и других онкозаболеваний не установлен (Sacks F.M. et al., 2006).

Что это значит? Фитоэстрогены как самостоятельное средство для лечения или профилактики чего-либо малоэффективны.

Дети

Часть смесей, которыми заменяют материнское молоко, производится из соевого белка. По этому поводу уже начала волноваться Американская академия педиатров: по ее рекомендации, здоровые доношенные младенцы должны получать соевые смеси только по медицинским показаниям, когда ничто другое ребенок не переносит.

Откуда такое беспокойство? Специалист по репродуктивной биологии в Университете штата Иллинойс доктор Пол Кук исследовал мышей, выращенных на соевых смесях. Шокирующая находка — у них был уменьшен тимус, ключевая железа иммунной системы. Трудно сказать, происходит ли то же самое у младенцев.

В 2001 г. в Journal of the American Medical Association опубликовали результаты исследования 800 взрослых людей ( от 20 до 34 лет), которых вскармливали смесями на коровьем или на соевом молоке. Вскормленные на сое чаще обращались к лекарствам от астмы и аллергии.

Что это — случайный фактор или как раз те самые повреждения иммунной системы, ученые пытаются понять. А в Израиле в 2005 г. Министерство здравоохранения рекомендовало ограничить употребление соевых продуктов среди детей и по возможности совсем удалить их из рациона младенцев. Во Франции, Новой Зеландии и Австралии поступили так же.

Выводы.

1. Фитоэстрогены – это важная часть здорового рациона.

Если вы питаетесь хорошо, то получите достаточное количество полезных или безвредных фитоэстрогенов. Учитывая, что человечество употребляет данные растения на протяжении многих тысяч лет, нет повода задумываться о фитоэстрогенах в пище.

2. Правильно готовьте бобовые.

Об этом будет отдельная статья. Пока напишу, что лучшим вариантом будет ферментация или проращивание. Как более практичный вариант: длительное замачивание в теплой воде в кислой среде. Кислую среду можно получить лимоном, уксусом и др.

3. Не упрощайте питание.

Не делайте сильный акцент на продуктах, богатых фитоэстрогенами. В первую очередь, это соя. Питание, состоящее из тофу и соевого молока по два литра в день, здоровью не поможет.

4. Добавки не нужны.

Нет никакой причины для современного человека, чтобы принимать повышенные дозировки фитоэстрогенов, подвергая себя подобным рискам для здоровья. Пищевые добавки на основе фитоэстрогенов вряд ли могут принести пользу, так как содержат их малые количества. Вреда, впрочем, тоже.

При ряде заболеваний прием большого количества фитоэстрогенов может быть опасен. Исследования краткосрочного применения предполагают возможный стимулирующий эффект на ткани молочных желез, приводящий к увеличению неблагоприятных эффектов и, возможно, развитию рака молочных желез.

5. Мужчинам: см. пункт 2.

Фитоэстрогены имеют защитный эффект как профилактика развития рака предстательной железы. Если вы употребляете белок сои, то используйте изолят.

6. Косметика и фитоэстрогены.

Есть ли польза от фито-эстрогенов в составе косметических средств? Маловероятно. Делов в том, что в отличие от стероидных гормонов.ю фитоэстрогены не всасываются через кожу и не оказывают системных эффектов. А так как вещества, содержащиеся в растительных экстрактах, сами по себе малоактивны и основная часть соединений с эстрогеноподобной активностью образуется в кишечнике, не стоит ждать каких-либо выраженных гормональных эффектов от фитоэстрогенов, нанесённых на кожу.

7. Особые случаи.

Добавьте в питание разнообразные растения, содержанщие фитоэстрогены. Сбалансированная диета может быть полезной при климаксе. Используйте травы, например, кинза помогает активировать переход эстрогенных соединений в активную фазу, много фитоэстрогенов в черешковом сельдерее.опубликовано econet

Автор Андрей Беловешкин

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