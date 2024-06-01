Флавоноиды жизнь спасающие. Где и как получить

Вещества флавоноиды необходимы организму. Наиболее полезные из них - кверцетин и катехин. Эти антиоксиданты укрепляют сердечно-сосудистую систему, служат профилактикой рака, снимают воспаление. Какие еще полезные свойства имеют флавоноиды и в каких продуктах они содержатся?
Что поможет укрепить общее здоровье и сердечно-сосудистую систему? Вещества под названием флавоноиды. Этот мощные антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом, вызванным свободными радикалами. Многие флавоноиды являются пигментами, которые придают яркую окраску овощам и фруктам.
Кверцетин — сильно противовирусное вещество. Его концентрация высока в красном луке, помидорах, спарже, перце, каперсах.
Катехин присутствует в зелёном чае (максимальное содержание), шоколаде. Высоко его содержание в таких фруктах и ягодах как слива, персик, вишня, абрикос, айва, красный виноград (особенно косточки и кожица), крыжовник, малина, ежевика, брусника, земляника, смородина.
Овощи, которые содержат катехин: морковь, брокколи, шпинат.
Ингредиенты:
Соединяем все ингредиенты, перемешиваем. Салат лучше есть индивидуально, без сочетания с другими блюдами.
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Зеленый чай рекомендуется пить за полчаса до употребления салата. В заваренный чай полезно добавлять лимон – в таком случае катехин усваивается в 4 раза эффективнее.
Если 2-3 раза в неделю практиковать сочетание салата и зеленого чая, можно свести к минимуму риск онкологии.
Еще одно его преимущество - укрепление сердца и сосудов.
Если вам нельзя употреблять лимон, его можно заменить клюквой.
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Источник: https://econet.ua/
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