Формула здорового питания доктора Бубновского для тех, кто хочет жить долго

Пища, попадая в организм человека и изменяясь в нем, олицетворяет собой жизненный процесс во всем его объеме — от элементарнейших физических свойств организма вплоть до высочайших проявлений человеческой натуры. Правильно и полноценно питающийся человек обычно хорошо и молодо выглядит. Он бодр, весел и обладает высокой работоспособностью. Человек, систематически недоедающий и/или неправильно питающийся, выглядит старше своего возраста. Он вял, малоинициативен, раздражителен, придирчив; работоспособность его снижена. Такой человек, как правило, предрасположен к заболеваниям.

Хорошо известно, что старение организма сопровождается: 1) Изменением клеток, возникающим в результате повреждения при болезнях. Например, остеохондроз — это изменение структуры, формы и качества позвонков (спондилез) и межпозвонковых дисков (хондроз). При атрофии мышц происходит перерождение эластичной соединительной ткани в фиброзную (жесткую, ригидную). При ишемической болезни сердца происходит изменение сосудов, потеря упругости их внутренней оболочки, эндотелия, ее разрыхление и появление в сосудах микроотверстий, которые обрастают атеро- склеротическими бляшками, и так далее...

Долголетие: Формула здорового питания

Естественно, эти изменения клеток происходят в результате нарушения их функциональности, неиспользования (атрофия, ишемия) и повреждения. Как правило, эти изменения необратимы. Но, к счастью для человека, можно включить и механизм компенсации. То есть заставить работать другие (соседние) клетки вместо поврежденных. Без гимнастики и правильных физических усилий эти «старческие» изменения клеток не преодолеть.

2) Исчезновением клеток — были мышцы, но при их неиспользовании — исчезли, атрофировались. И эта реакция старения управляема и неестественна. Лень — главная причина медленного «исчезновения» организма. Кстати, параллельно с исчезновением мышц исчезают и зависимые от них структуры — кровеносные и лимфатические сосуды и капилляры. А значит, появляются все те же болезни (см. пункт 1).

3) Засорением внутренних структур. Я уже писал о наличии в организме человека различных полостей, пазух, сумок, лоханок, кишечника, через которые проходит вся гуморальная жидкая система (кровь, лимфа, вода), доставляющая питание. Но в случае задержки этих потоков возникает засорение именно в местах, для этого подходящих.

Повторяю, образ человека можно сравнить с домом, в который поступает чистая вода, а выходит канализационная. Эти процессы должны работать безостановочно, иначе — камни (почки, печень, кишки), атеросклероз сосудов, остеохондроз. И у каждого человека, в зависимости от образа жизни, свое время проявления этих болезней «засорения» организма. Причина все та же — гиподинамия (недостаток аэробных нагрузок) и гипокинезия (недостаток силовых и растягивающих упражнений).

4) Засорение внешнее. Это не только морщины и обвисшее на костях тело. Это неопрятность в теле (неприятный запах от человека, действительно старческий) и в одежде. Пример: на прием приходит, казалось бы, по анкете интеллигентный, образованный пациент. Экономист, 61 год. Носок на пятке порван, запах залежалого (как одежда у наших бабушек в сундуке) тела. Верхняя часть туловища бочкообразная, ноги тонкие, с атрофированными мышцами. Стопы ригидные, как неразгибающиеся сапоги. Коленные суставы с артрозами. Волнуется и от этого еще больше потеет. Руки дрожат. Одной почки уже нет. Удалена по онкологическим признакам. Дегенеративные (необратимые) изменения позвоночника... Но еще работает?! Дальше что? Зачем жить? Кормить болезнь лекарствами? Поддерживать и финансировать аптеку?

Таких много. Они пытаются что-то изменить, но взгляд — обреченного человека. Согласно кивают и... ничего не делают. Так. Зайти на консультацию, поговорить о своем, наболевшем. В этот, четвертый, пункт вливаются все предыдущие три. Мало того, засорение внешнее — это результат, свойственный людям ленивым и малоподвижным. Другого исхода для них не будет. Сроки разные.

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5) Потеря жидкостных сред. Этот патофизиологический феномен связан не только с малым потреблением воды (менее двух литров в сутки), но и вообще с недостаточным контактом с водой.

Вода является важнейшей составляющей частью организма и у взрослого человека равна 58—66%, а у новорожденного — до 74% от общего веса тела Такие важнейшие элементы тела, как межпозвонко-вые диски, крупные суставы содержат до 84% объема воды и целиком зависят от ее поступления в свою структуру. Недостаток воды переносится организмом гораздо труднее, чем голодание. Животное при голодании без угрозы для жизни может потерять весь свой жир и до 50% белка, потеря же свыше 10% воды является смертельной. Без пищи человек может существовать продолжительное время. Без воды он погибает в течение нескольких дней.

Однако не следует одномоментно употреблять большое количество жидкости. Это может перегрузить сердце и почки, затруднить их работу, способствовать вымыванию из организма полезных веществ (солей, витаминов). Тем не менее во время занятий на тренажерах, да и при занятии активными видами спорта рекомендуется постоянно «подпаивать» организм, по одному глотку (например, между упражнениями, сопровождающимися активным выдохом).

Дело в том, что с выдохом сосуды головного мозга теряют воду и может возникать состояние гипоксии, потери сознания, а после занятий — даже головные боли. Таким образом, пить при занятиях спортом нужно много, но не за один раз, а часто и по одному глотку. Кроме того, следует учитывать, что много воды поступает в организм с пищей.

Например, помидоры содержат 94% воды, картофель — 76%, яйца — 74%, хлеб — 40%, мясо — 75%, молоко — 87,5%, яблоки — 84% воды. Ежедневно выделяется из организма около 2,5 литра воды. Такова же и общая суточная потребность в ней. У лиц, регулярно занимающихся спортивной деятельностью, последний показатель может быть увеличен на 1 литр и составлять 3—3,5 литра воды.

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Я рекомендую каждое утро начинать с «внутреннего душа» — приема воды или зеленого чая. Можно с медом. Спрашивают, сколько? Отвечаю — до первых капель пота на лице, голове. Затем сделать гимнастику, как бы распределив выпитую воду по телу, «промыв косточки», и только потом приступать к завтраку.

Конкретно диетологией я занимался года три, когда после костылей, которые не давали приобрести лишний вес, сел за «парту», поступив в медицинский институт (это сейчас многие прежние институты стали университетами, а то и академиями). Мне понрави-лось высказывание И. П. Павлова (впрочем, как и все, что он писал): «Если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то и высокомерное невнимание к еде есть неблагоразумие, и истина здесь, как и всюду, лежит в середине: не увлекайся, но оказывай должное внимание...»

По мнению этого великого ученого, пища, попадая в организм человека и изменяясь в нем, олицетворяет собой жизненный процесс во всем его объеме — от элементарнейших физических свойств организма вплоть до высочайших проявлений человеческой натуры.

Правильно и полноценно питающийся человек обычно хорошо и молодо выглядит. Он бодр, весел и обладает высокой работоспособностью. Человек, систематически недоедающий и/или неправильно питающийся, выглядит старше своего возраста. Он вял, малоинициативен, раздражителен, придирчив; работоспособность его снижена. Такой человек, как правило, предрасположен к заболеваниям.

Чарлз Дарвин в письме к своему другу Гукеру писал, что работа мозга в значительной степени зависит от желудка. Как же относиться к еде, чтобы она стала одним из незаменимых факторов здоровья? В качественном отношении наша пища должна содержать все основные питательные вещества, необходимые для жизни организма: белки, жиры, углеводы, витамины, соли, воду. Процессы использования, то есть распада и усвоения питательных веществ, протекающие в тканях и клетках организма, именуются трофикой тканей (например, дистрофия — нарушение питания).

Белки

Белки являются важнейшей составляющей частью каждой клетки животного и растительного организма.

Белок — основа жизни. В состав белка входит азот, которого нет ни в жирах, ни в углеводах. Поэтому белок ничем нельзя заменить. Он может образовываться в организме лишь из других белков. Потребляемые человеком с пищей белки идут на построение клеток и тканей, представляя собой основной пластический материал.

То есть белок — главный «строительный материал» для организма. Наиболее полноценными считаются животные белки, которые в суточном рационе должны составлять не менее одной трети. Основными источниками полноценного белка являются мясо, рыба, яйца, молоко, творог, сыр, простокваша, кефир. Существуют и растительные, также полноценные, белки в картофеле, капусте, во всех крупах — рис, гречка, геркулес, бобовые (особенно соя).

При неправильном питании белок в организме может трансформироваться в жиры и углеводы.

Жиры

Это энергетический материал, источник теплообразования. «Сгорая» в организме, жиры дают примерно в два с половиной раза больше калорий, чем такое же количество белков и углеводов. Жир хорошо усваивается — примерно на 95—97%.

Наиболее полезными для организма человека являются жиры животного происхождения (особенно лецитин, способствующий усвоению холестерина и витаминов А и D). К таким жирам относится сливочное (коровье) масло, печеночный жир, жир желтка, в котором лецитина содержится в пять раз больше, чем холестерина. Очень полезны растительные масла, как не содержащие холестерин.

Углеводы

Являются энергетическим материалом. Углеводы — «быстрая энергия». Сладкоежкам хотелось бы напомнить, что избыточное поступление углеводов (простые сахара — глюкоза) способствует отложению в виде жировой ткани.

Углеводистая пища — это сахар, хлеб, крупяные блюда, картофель, овощи, фрукты, ягоды, то есть преимущественно растительная пища.

Необходимый компонент правильного питания — грубая клетчатка растений (целлюлоза). Она не переваривается в кишечнике, но, являясь механическим раздражителем кишечника и шлаковым компонентом пищи, способствует перистальтике (волновому сокра-щению кишечника) и, как следствие, — передвижению пищи по кишечнику и своевременному его опорожнению.

Не стоит утомлять читателя значением минеральных элементов и витаминов, без которых невозможна жизнедеятельность организма и к которым относятся натрий, калий, кальций, магний, железо, фосфор, хлор, сера, фтор, йод, медь и многие другие.

Но общепринятую поваренную соль (NaCI) лучше заменить морской солью или хорошим соевым соусом.

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Кальций

Кальцием богаты молоко, творог, сыр, яйца, рис, спаржа, редиска, шпинат, салат, соя, земляника, морковь, капуста. Недостаток кальция в костях является одним из проявлений остеопороза. Тем не менее потребление препаратов кальция, столь модное сегодня, от остеопороза не избавляет, т. к. поступление кальция в кости осуществляется только с помощью мышц, прикре-пленных к соответствующим костям. Простой пример: после перелома кости образование костной мозоли наиболее быстро происходит в том случае, если человек двигается (естественно, правильно).

Потребление препаратов кальция, столь модное сегодня, от остеопороза не избавляет, т. к. поступление кальция в кости осуществляется только с помощью мышц, прикрепленных к соответствующим костям.

Всем известен в практике травматологии аппарат Илизарова, который позволил человеку со сломанными конечностями передвигаться уже на третий день после травмы при наложении гипса и обездвиженности (иммобилизации) ноги, тогда как при иммобилизации (гипс) костная мозоль может не образоваться вовсе, даже после нескольких месяцев.

Лично я испытал оба этих варианта (гипс и аппарат Илизарова). И только аппарат Илизарова спас мне практически разрушенную ногу, когда я с его помощью стал ходить.

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О чем это говорит? О том, что только активизация мышечной ткани укрепляет кости. А употребление кальция лишь в виде пищи при неподвижности только засоряет сосуды.

Витамины

Витамины способствуют усвоению (ассимиляции) основных пищевых продуктов. В настоящее время авитаминозом могут страдать только социально незащищенные слои населения. Любой современный справочник расскажет о роли витаминов А, В, В2, РР, С, Д, Е, но не все, занимаясь приготовлением пищи, понимают, что витамины легко разрушаются, теряя свои свойства при несоблюдении определенных правил. Для того чтобы витамины меньше подвергались разрушению при кулинарной обработке пищи, следует помнить, что:

1. Нельзя употреблять для варки пищи плохо очищенную посуду.

2. Овощи перед варкой следует промывать, а не держать в воде, т. к. витамин С переходит в воду.

Фрукты и овощи — главный источник щелочных и минеральных веществ, поэтому их потребление должно быть ежедневным. Но главное для организма — минеральное равновесие, которое достигается при смешанном и раз-нообразном составе пищи.

В процессе термической обработки пищевых продуктов кислород воздуха действует на витамины разрушающе. Поэтому необходимо:

1. Нарезать овощи и зелень только перед тем, как класть их в кастрюлю, в которой вода уже кипит.

2. Закрывать кастрюлю крышкой, при этом овощи должны быть погружены в воду.

3. Избегать излишнего кипячения витаминосодержащих продуктов.

4. Не держать готовую пищу на плите. Витамины лучше сохраняются в холодильнике.

5. Каждое разогревание и охлаждение продуктов или готовой пищи разрушает витамины С, В, PP.

6. Отвар из-под овощей следует использовать для приготовления других блюд, так как он содержит витамины.

7. Варка овощей на пару лучше сохраняет витамины. 8. Хранить витаминные продукты следует в сухом, прохладном, затемненном месте в плотно закупоренной посуде (упаковке).опубликовано econet

Сергей Бубновский "100 лет активной жизни, или Секреты здорового долголетия"

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