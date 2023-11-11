Гарантированные способы избавиться от похмелья

Если вы знаете, что будете пить, воспользуйтесь этим природным протоколом заранее, чтобы заранее очистить организм от токсинов.

Лучший способ предотвратить похмелье, разумеется, состоит в том, чтобы не пить или же ограничиться одним-двумя коктейлями (но имейте в виду, что некоторым людям для похмелья достаточно и одного бокала). Но предположим, что вас закружила праздничная кутерьма и вы подозреваете, что можете выпить несколько больше, чем обычно. Есть ряд натуральных средств, которые помогут избежать симптомов похмелья, но прибегать к ним следует уже сейчас, до того, как будете пить.

Что вызывает похмелье? 7 основных биохимических реакций на алкоголь

Алкоголь и его избыток провоцирует целый каскад реакций в организме, который способствует возникновению симптомов, известных как похмелье. К ним относятся:

1. Учащенное мочеиспускание

Алкоголь подавляет секрецию вазопрессина - антидиуретического гормона, который удерживает вас от непроизвольного мочеиспускания. Когда действие этого фермента подавляется, вода отправляется прямо в мочевой пузырь (вместе с электролитами) для выведения из организма, поэтому мочеиспускание происходит чаще.

2. Обезвоживание

Учащенное мочеиспускание приводит к быстрому обезвоживанию организма, а, поскольку организм для нормального функционирования воду вытягивает из мозга, то возникает чувство усталости или головокружения.

3. Накопление ацетальдегида

Когда алкоголь попадает в печень, фермент под названием алкоголь дегидрогеназа расщепляет его до ацетальдегида. Ацетальдегид гораздо токсичнее, чем алкоголь (до 30 раз!).

Итак, организм снова пытается расщепить его ферментом ацетальдегид дегидрогеназой и глутатионом, мощным антиоксидантом, который имеет решающее значение для очищения печени от токсинов (в глутатионе содержится цистеин в большом количестве - именно поэтому его прием в виде добавки помогает предотвратить похмелье... ниже мы расскажем об этом подробнее). В совокупности этот мощный дуэт детоксикации способен расщепить ацетальдегид на безобидный ацетат (который аналогичен уксусу).

Однако, когда вы выпиваете слишком много алкоголя, запасы глутатиона истощаются, из-за чего ацетальдегид накапливается в организме, вызывая токсический эффект похмелья.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Следует отметить, что у женщин ацетальдегид дегидрогеназы и глутатиона меньше, чем у мужчин, поэтому женщины сильнее реагируют на то же количество алкоголя, чем мужчины с той же массой тела.

4. Конгенеры

Конгенеры (родственные элементы) - это побочные продукты ферментации и дистилляции. К ним относятся ацетон, ацетальдегид, танины и некоторые ароматизаторы различных алкогольных напитков. Конгенеры, как полагают, усугубляют последствия похмелья; их содержание выше в более темных спиртных напитках (таких, как бренди, виски и красное вино), чем в прозрачных спиртных напитках, таких как водка или джин.

5. Отдача глутамина

Алкоголь подавляет глутамин - натуральный стимулятор в организме. Частично это объясняется депрессивным эффектом алкоголя, вызывающим сонливость... Когда вы перестанете пить, организм будет работать сверхурочно, чтобы увеличить уровень глутамина, поэтому, в конце концов, вы будете чаще просыпаться, а сон будет весьма прерывистым.

Отдача глутамина способствует появлению усталости, дрожи, тревожности, беспокойства и даже повышению артериального давления, которые часто ощущаются во время похмелья.

6. Нарушение работы внутренней оболочки желудка, кровеносных сосудов и уровня сахара в крови

Алкоголь раздражает внутреннюю оболочку желудка и приводит к увеличению выработки желудочного сока. Это может вызвать тошноту, рвоту и боль в желудке. Алкоголь также является причиной скачков уровня сахара в крови, что может привести к дрожи, перепадам настроения, усталости и припадкам. Кроме того, алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов, что может стать причиной головных болей.

7. Воспалительная реакция

И наконец, алкоголь провоцирует воспалительную реакцию в организме, при которой иммунная система может инициировать агенты, способствующие возникновению симптомов похмелья, включая проблемы с памятью, снижение аппетита и проблемы с концентрацией внимания.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Профилактика похмелья: это нужно сделать перед тем, как пить

Я приведу вам отличный пример, доказывающий действие такого подхода: возможно, вы когда-то принимали витамин C перед визитом к стоматологу, который сделал потом вам местную анестезию, чтобы зуб онемел, и вы не чувствовали лечения.

Вы, скорее всего, отметили, что анестезия вообще не подействовала, вам понадобилась доза гораздо больше или же действие анестезии быстро закончилось. Это произошло потому, что витамин C ускоряет способность печени выводить токсины.

Но алкоголь - это совсем другое дело, и, поскольку он влияет на организм в столь широком масштабе, то, чем больше мер вы примете, чтобы обойти его плохие последствия, тем будет лучше. Если вы знаете, что будете пить, воспользуйтесь этим природным протоколом заранее, чтобы заранее очистить организм от токсинов:

1. N-ацетил цистеин (NAC)

NAC — это форма аминокислоты цистеина. Известно, что она помогает увеличить уровень глутатиона и уменьшить токсичность ацетальдегида, которая вызывает множество симптомов похмелья. Попробуйте принять NAC (минимум 200 миллиграммов) за 30 минут до того, как начнете пить, чтобы помочь уменьшить токсичные эффекты алкоголя.

Если вам интересно, насколько действенной может быть NAC, то учтите, что одним из путей, которым «Тайленол» (как и алкоголь) разрушает печень, является истощение запасов глутатиона. Если поддерживать высокий уровень глутатиона, то вред от ацетаминофена в значительной степени можно предотвратить. Вот почему пациенты, попадающие в приемное отделение с передозировкой «Тайленола», получают большие дозы NAC - чтобы увеличить уровень глутатиона.

2. Витамины группы В

Считается, что NAC действует еще лучше в сочетании с тиамином или витамином B1. Уменьшить симптомы похмелья поможет и витамин B6. Поскольку алкоголь истощает запасы витаминов группы В организме, а они необходимы, чтобы вывести его из организма, будет нелишним принять витамины этой группы накануне и на следующий день.

3. Чертополох

В чертополохе содержатся силимарин и силибин - антиоксиданты, которые, как известно, помогают защитить печень от токсинов, в том числе, от воздействия алкоголя. Как установлено, силимарин не только увеличивает уровень глутатиона, но и помогает регенерировать клетки печени. Добавки с чертополохом наиболее полезны, если принимать их на протяжении всего периода праздников, если вы знаете, что будете пить коктейли несколько раз.

4. Витамин С

Алкоголь истощает запасы витамина C в организме, а это очень важно для уменьшения, вызванного алкоголем окислительного стресса в печени. Интересно, что одно исследование по животным показало: после воздействия алкоголя витамин C в большей степени защищает печень, чем силимарин (чертополох).

Как и в случае с анестезией у стоматолога, витамин С также помогает вывести токсины алкоголя, поэтому обязательно увеличьте потребление витамина С - в виде добавок или с пищей, прежде чем позволить себе спиртное.

5. Магний

Магний - еще одно питательное вещество, запасы которого истощаются алкоголем, к тому же, у многих людей итак наблюдается его недостаток. Кроме того, магний обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить некоторые симптомы похмелья.

Если вы не едите много продуктов, богатых магнием, то вам будет полезно принять добавку с магнием накануне вечера со спиртным.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Практические советы по предотвращению похмелья

Предварительные меры против токсинов имеют важное значение для снабжения организма витаминами, антиоксидантами и другими питательными веществами с целью защиты печени и оказания помощи в расщеплении и выведении алкоголя из систем организма.

К другим практическим мерам, которые могут помочь, относятся:

• Поддерживать увлажнение: выпивайте стакан воды вместе с каждым алкогольным напитком, чтобы помочь предотвратить обезвоживание. Перед сном выпейте еще один большой стакан воды или два, чтобы помочь предотвратить симптомы похмелья утром.

• Ешьте до застолья и в течение него: на пустой желудок алкоголь всасывается быстрее. Кроме того, это может вызвать более сильное раздражение желудка. Поставьте себе целью съесть блюдо перед тем, как пить спиртное, и не пропускайте сытные закуски (например, сыр), когда будете пить.

Ну, или попробуй эту старую хитрость из средиземноморского региона - перед употреблением алкоголя выпейте ложку оливкового масла, чтобы помочь предотвратить похмелье.

• Восполните электролиты: попробуйте выпить кокосовую воду перед сном, чтобы помочь уменьшить симптомы похмелья утром.

• Придерживайтесь чистых спиртных напитков: в целом, прозрачные спиртные напитки (водка, джин, белое вино) содержат меньше конгенеров, чем более темные разновидности (бренди, виски).

• Прекращайте пить, когда почувствуете, что «подшофе»: когда вы начинаете чувствовать себя «подшофе» - это верный признак перегрузки путей детоксикации в организме. Сделайте перерыв или вовсе откажитесь от спиртного в этот день, чтобы организм смог эффективно метаболизировать алкоголь.

У вас похмелье... Теперь что?

В идеале, описанные выше меры помогут избежать похмелья, но имейте в виду, что если вы много пьете, то не существует никакого надежного способа предотвращения всех негативных последствий. Если у вас после избытка алкоголя наступает похмелье, не надо опохмеляться - пить еще алкоголь, ведь это лишь продлит вашу реакцию.

И старайтесь не принимать ацетаминофен ("Тайленол"), потому что это - дополнительная нагрузка на печень.

Лучше попробуйте эти средства для похмелья, чтобы быстрее прийти в себя:

Физические упражнения: если сможете их выполнить, то короткие серии упражнений высокой интенсивности помогут вывести часть токсинов с потом. Обязательно пейте много воды, чтобы не усугублять обезвоживание.

если сможете их выполнить, то короткие серии упражнений высокой интенсивности помогут вывести часть токсинов с потом. Обязательно пейте много воды, чтобы не усугублять обезвоживание. Восполните организм: попробуйте костный бульон (в нем содержатся минералы), кокосовую воду (в ней содержатся электролиты), яйца (в них содержатся натуральные цистеины) и кокосовые орехи (ради содержащегося в них калия)

попробуйте костный бульон (в нем содержатся минералы), кокосовую воду (в ней содержатся электролиты), яйца (в них содержатся натуральные цистеины) и кокосовые орехи (ради содержащегося в них калия) Имбирь: если чувствуете тошноту, заварите кусочек свежего имбирного корня в горячей воде - у вас получится натуральный чай для успокоения желудка.

если чувствуете тошноту, заварите кусочек свежего имбирного корня в горячей воде - у вас получится натуральный чай для успокоения желудка. Попробуйте чашку черного кофе: это уменьшит отечность кровеносных сосудов и ослабит головную боль.

это уменьшит отечность кровеносных сосудов и ослабит головную боль. Если употребляете спиртное, делайте это умеренно.

Если будете прибегать к вышеописанным предупредительным мерам или средствам от похмелья, очень надеюсь, что это будет лишь в исключительных случаях. Употребление алкоголя изредка не причинит слишком много вреда здоровью, особенно в сочетании со здоровым образом жизни, но важно понимать, что алкоголь - это нейротоксин, который отравляет мозг и разрушает гормональный баланс.

Когда дело доходит до алкоголя, помните, что ключ - в умеренности, а его чрезмерное употребление - это практически гарантированный вред для здоровья. Я, как правило, под «умеренным» употреблением алкоголя понимаю 150 мл вина, 350 мл пива или 30 мл крепкого спиртного с едой, в день.

По мере того, как вы будете достигать более высокого уровня здоровья, я рекомендую отказаться от алкоголя во всех видах.опубликовано econet

Д-р Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet