Гайморит— одна из главных причин преждевременного старения

Старение - это следствие постепенно приумножаемого, а следовательно, почти незаметного, влияния хронических болезней, которые и приводят человека к старению и смерти. Главной причиной болезни является действие разного вида и размера паразитов - от вирусов до глистов, попадающих разными путями внутрь и вызывающих воспалительные процессы в любом месте организма.

Занимаясь много лет изучением проблемы долголетия, я, конечно, интересовался и методами противодействия старению. Причем с самого начала поставил себе задачу: методы и средства противодействия старению должны быть простыми, доступными и не требовать большого количества времени при применении. Об одном из таких методов я и хочу рассказать.

Гайморит, чистотел и старение: Какая связь

Паразиты - главная причина преждевременного старения

Носовые пазухи накапливают инфекции

Другие причины и последствия гайморита

Чистотел очистит от наслоений слизи и гноя

Прогревание головы и ног

Паразиты - главная причина преждевременного старения

Но сначала о другом. Напомню, что старение - это следствие постепенно приумножаемого, а следовательно, почти незаметного, влияния хронических (долгодействующих) болезней, которые и приводят человека к старению и смерти.

Главной причиной болезни является действие разного вида и размера паразитов - от вирусов до глистов, попадающих разными путями внутрь и вызывающих воспалительные (разрушительные) процессы в любом месте организма.

Тяжелейшие последствия наблюдаются тогда, когда воспалительные процессы появляются в голове и головном мозге (например, довольно часто личинки глистов развиваются именно здесь), поскольку этот орган регулирует абсолютно все процессы жизнедеятельности (в том числе и работу иммунной системы, защищающей организм, или работу по восстановлению организма при его повреждении болезнями). Поэтому именно болезни головы можно считать главными в появлении процессов старения.

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Носовые пазухи накапливают инфекции

Каким же образом паразиты попадают в голову? Еще 2400 лет назад выдающийся древнегреческий врач Гиппократ сказал: «Болезни попадают в организм человека через отверстия в теле». И он был прав. Наиболее опасными в этом плане являются рот и нос, так как именно через них на протяжении всей жизни человека вместе с воздухом, водой и продовольствиями попадают в организм паразиты (например, британские исследователи вычислили, что в любое время в области рта и носа находятся в среднем 180 видов риновирусов и 120 аденовирусов, т.е. тех, которые живут в носу и во рту).

И в первую очередь паразиты предопределяют заболевание полостей, размещенных в области носа и соединяются с полостью рта.

Почему это происходит? Дело в том, что паразиты (чаще всего вирусы, хламидии, стрептококки и стафилококки, микоплазмы, грибы) попадают в полости (пазухи), накапливаются, размножаются там и вызывают воспаление слизистой оболочки, что приводит к их отеку и уменьшению входного (выходного - то же самое) отверстия, и даже к его полному закрытию. Как следствие, в пазухе накапливаются слизь и гной.

Чаще всего это происходит в гайморовой (верхнечелюстной) пазухе. Это и есть «гайморит»; так же могут появиться и фронтит, фарингит и т.п. В такой ситуации выздоровление больного не произойдет до тех пор, пока не будет восстановлен нормальный дренаж пазухи (отток гноя). Ситуация очень усложняется тем, что с осложнением болезни слизь и гной в пазухе постепенно превращаются в твердую обезвоженную спрессованную массу, заполняющую полость, причем количество ее довольно большое.

Этот процесс настолько тайный и неощутимый, что человек даже не догадывается о нем. А опасность заключается в том, что пазухи становятся местом инфекции для всего организма, это приводит к развитию, например, хронических и онкологических легочных болезней, потери зрения и слуха.

Другие причины и последствия гайморита

Гайморит чаще всего может появиться как следствие ОРЗ или гриппа. Риск заболеть этими болезнями наибольший в осенне-зимний период, когда наблюдается снижение иммунитета и уменьшение употребления витаминов.

У детей причиной появления гайморита часто бывают аденоиды (отеки слизистой в носу), которые затрудняют носовое дыхание и становятся постоянным источником инфекции (нередко можно видеть детей с постоянно разинутым ртом, а часто и с желто-зелеными выделениями под носом; уместно вспомнить фразу Ильфа и Петрова: «Путаясь в соплях, в комнату вошел мальчик»).

При остром (недавно появившемся) гайморите наблюдаются повышение температуры, надоедливая боль в области лица, ниже глаз, заложенность носа (возможна односторонняя), выделения из носа зеленоватого оттенка.

При хроническом (долгодействующем) - такие явления могут и не наблюдаться, но может возникать кашель ночью, причиной которого является стечение гноя из пазухи по задней стенке глотки. Появляется устойчивый насморк, заложенность носа, устойчивый кератит и конъюнктивит, слезотечение, частая, будто бы беспричинная головная боль в области лба, «за глазами», изменение голоса («гнусавость»). Есть боль при нажиме на подглазные области.

Характерным признаком головной боли при гайморите есть ее уменьшение в положении лежа или утром, что объясняется выходом гноя из пораженной пазухи.

Инфекция в неблагоприятных условиях довольно часто передается через слуховую (евстахиеву) трубу в ухо, вызывая целый спектр болезней, ведущих к снижению слуха.

Следует еще добавить, что именно гайморит виноват в том, что разрушаются зубы (обратите внимание, что чаще всего первыми начинают портиться зубы именно верхней челюсти). А потому прежде чем лечить зубы, обязательно вылечите гайморит, иначе зубы будут продолжать портиться.

Кроме того, хронический гайморит часто предопределяет появление или обострение ангины, фарингита, остеомиелита, неврита тройчатого нерва. Но это только «поверхностные» нарушения.

Намного серьезнее переход инфекции внутрь головы через решетчатый лабиринт. Это, практически, никак не ощущается, так как в головном мозге нет датчиков (рецепторов) боли (доказательство: все хирургические операции на мозге выполняют без обезболивания). Именно эти воспалительные процессы в конце концов приводят к сужению признаков того, что является человеком (снижение запоминания, умственных способностей, в конце концов к маразму - потери умственных способностей, расстройству и разрушению психики, агрессии и т.п.).

Т.е., такое будто бы невинное обычное явление, как хронические воспалительные процессы в носовых пазухах, является очень значимой причиной старения организма.

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Чистотел очистит от наслоений слизи и гноя

Как вылечить болезни полостей и, в частности гайморит? Понятно, что для этого прежде всего нужно превратить затвердевшие наслоения слизи и гноя в текучие, а потом вывести их. Вот именно для этого используют чистотел (описывать это растение, наверное, не следует, так как его легко отличить по оранжевому соку и желтым цветам).

Нарежьте растение, срезая его верхнюю треть, перекрутите на мясорубке и через хлопчатобумажную ткань (или несколько слоев марли) отожмите его сок (желательно не меньше 1 литра). Чтобы сок «не бродил», добавьте такое же количество водки (или спирта, чтобы образовалась 20% смесь). Хранить в темном месте (может храниться несколько лет).

Один раз в день (удобнее вечером) налейте в чашку 300 мл теплой (немного выше комнатной температуры) воды, добавьте одну чайную ложку «без верха» поваренной соли, растворите ее и влейте одну чайную ложку сока чистотела.

Станьте перед раковиной или миской, немного откройте рот, опустите нос (обеими ноздрями) в чашку и плавно, осторожно втягивайте воду в нос. Потом высморкайтесь. Сначала только немного воды втягивайте, а дальше все больше и больше, чтобы вода попадала аж в глотку. После этого удаляйте воду и через нос, и через рот. Старайтесь не глотать воду!

Процедура, конечно, немного неприятная, но это намного лучше, чем делать проколы пазухи и через иглу удалять гной, болеть или ходить по поликлиникам. Тем более что довольно часто такое лечение к излечению хронического гайморита не приводит, так как это очень продолжительный процесс (мне известны случаи, когда безрезультатно делали до 40 проколов).

Эту процедуру нужно выполнять каждый день на протяжении 2-х недель, потом делать перерыв на неделю, а дальше снова 2 недели лечения. Лечение продолжительное (в зависимости от запущенности болезни), но облегчение будет ощущаться уже после первого раза. Никаких плохих последствий при таком лечении не наблюдалось. Метод прост и эффективен.

Прогревание головы и ног

К этому хотел бы еще добавить метод прогревания головы с помощью «головной ванны». Он дает хорошие результаты при «простуде» или переохлаждении головы.

(Вызывает удивление глупость, которую часто можно видеть в холодное время года. Тепло одетые, иногда в шубках, в теплой обуви, перчатках, по улице гордо идут девушки и ребята без головного убора, даже не догадываясь, что довольно часто это приводит к бесплодию и импотенции. К сожалению, мода и ум почти всегда несовместимы).

Для «головной ванны» нужны 2 ведра, емкостью 12-15 л (чем больше, тем лучше), трубка для подводного плавания и зажим для носа (специальная прищепка). Трубку и прищепку можно купить в спортивных магазинах. Процедуру лучше делать вечером перед сном.

Налейте в одно ведро очень теплую воду (42-45 градусов), а во второе - холодную из-под крана. Зажмите прищепкой нос, возьмите трубку в рот, станьте перед ведрами на колени, сначала опустите голову в ведро с теплой водой на 1-2 мин, а потом в ведро с холодной водой на 5-10 секунд.

И так 10 раз, закончить в холодной воде. Быстро вытереть голову полотенцем. Волосы феном не сушить, они сами быстро высохнут на воздухе (если длинные - закутайте голову полотенцем).

(Кстати, никогда не пользуйтесь феном с горячим воздухом, так как это портит волосы, а главное - очень нагревает голову, и если вы сразу выходите на улицу, груда болезней головы вам обеспечена. Поэтому старайтесь не мыть голову в парикмахерских, а делайте это предварительно дома. В конце мытья обязательно ополосните голову холодной водой. Высушите волосы полотенцем и свыше часа не выходите на улицу).

Если вы очень прозябли, то желательно сделать еще и прогревание ног до коленей в ведре с очень теплой водой на протяжении 15-20 мин до тех пор, пока ноги не покраснеют (предостережение женщинам: за несколько дней до месячных и сразу после них делать эту процедуру нельзя, чтобы не вызвать их снова). Потом вытереть ноги полотенцем и лечь в постель.

Вот такими простыми методами можно поддерживать свое здоровье и очень существенно увеличить шансы на долголетие.

И последнее. Всем, кто хочет достичь долголетия, советую делать процедуры с чистотелом всю жизнь (курсами по 2 недели с интервалами в несколько недель или месяцев). Дело в том, что вылечиться один раз и на всю жизнь невозможно, так как нашествие паразитов есть всегда и везде, и они всегда инфицируют нас. …

К этому хотел бы еще добавить, что все люди - очень разные, и по-разному воспринимают одно и то же написанное (очень часто сталкивался с таким явлением). А потому, чтобы не было недоразумений, перед проведением приведенных выше процедур проконсультируйтесь со своим врачом. Хорошего вам здоровья!опубликовано econet

Юрий Попов, доктор биологических наук

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