Гениальное титановое кольцо призвано заменить рулетку

Несмотря на то, что многофункциональные инструменты для повседневного ношения (EDC) отлично справляются со многими задачами, они могут оказаться неэффективными в плане измерений. Новое титановое кольцо Tiroler исправляет эту проблему, добавляя возможность проведения измерений в ваш комплект EDC, благодаря продуманному портативному дизайну.

Вы знаете проблему. Даже если в ваш многофункциональный инструмент EDC встроена линейка , она обычно не очень длинная, поэтому вам придется измерять предметы с шагом в три или четыре дюйма, независимо от их длины. Введите Tiroler, титановое кольцо , которое в настоящее время находится на Kickstarter.

Несмотря на то, что многофункциональные инструменты для повседневного ношения (EDC) отлично справляются со многими задачами, они могут оказаться неэффективными в плане измерений. Новое титановое кольцо Tiroler исправляет эту проблему, добавляя возможность проведения измерений в ваш комплект EDC, благодаря продуманному портативному дизайну.

Кольцо сконструировано таким образом, что, когда вы держите его за внешнюю сторону, внутреннее колесо может свободно вращаться. Когда вы катите его по поверхности, центральное колесо, отмеченное либо имперской, либо метрической шкалой, вращается.

Числа отображаются через небольшое окошко на внешнем кольце, и каждый раз, когда вы совершаете один оборот, вы слышите то, что производители называют «удовлетворительным щелчком», который помогает вам отслеживать, как далеко вы откатились.

В метрической версии этот щелчок осуществляется каждые 10 см. Имперская версия щелкает после каждых пяти дюймов проката.

Например, предположим, что вы использовали имперскую версию и измеряли край предмета мебели. Если бы вы услышали шесть щелчков и увидели в окошке цифру три, это означало бы, что длина края составляла 33 дюйма, поскольку 6 x 5 равно 30, плюс дополнительные три дюйма, указанные на устройстве. Это умный способ объединить практически безграничные измерительные возможности в очень маленьком форм-факторе, при этом вы можете отслеживать щелчки в своей голове.

Благодаря своей подвижной конструкции Tiroler также отлично подходит для измерения предметов необычной формы, таких как подушка сиденья или круглая миска. И это избавляет от необходимости бороться с острыми и изгибающимися металлическими полосками, которые часто встречаются в большинстве рулеток.

Благодаря элегантному дизайну оно будет выглядеть неуместно в качестве привлекающего внимание ожерелья. Если это не совсем ваш стиль, он также доступен с небольшой кожаной сумкой для переноски, которую можно прикрепить к брелоку.

Сообщество Kickstarter определенно считает, что Tiroler — хорошая идея. Кампания собрала более 143 000 долларов США при первоначальной сумме в 3343 доллара. Если вы хотите принять участие в акции, осталось еще 11 дней кампании, и осталось несколько ранних взносов, которые обойдутся вам в 8 650 иен (около 58 долларов США) за метрическую версию или 10 300 иен (около 69 долларов США) за метрическую версию. Имперская модель.

Поскольку это краудфандинговый проект, к нему применимы обычные меры предосторожности, но нет никаких сомнений в том, что проект собрал достаточно средств для дальнейшего развития. Если дела пойдут по плану, производители Tiroler заявляют, что поставки начнутся в середине декабря.опубликовано econet

Увидеть устройство в действии можно на видео ниже.

по материалам https://newatlas.com

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