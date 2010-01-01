Экология потребления. Наука и техника: Чрезвычайно горячее ядро Земли постепенно остывает, но насколько быстро -...18772
Экология потребления. Наука и техника: Солнечный зонд Parker впервые вошел в магнитную атмосферу Солнца, где начал...7450
Экология жизни. Наука и открытия: Ученые утверждают, что они доказали то, что многие люди, которым посчастливилось...10266
Экология жизни. Наука и открытия: В основе исследований, за которые была присуждена Нобелевская премия 2021 года, лег...13902
Экология жизни. Наука и открытия: Не секрет, что ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ позитивно отражается на нашем состоянии и даже...16684
Экология потребления. Наука и открытия: Извлечение "отпечатков пальцев" из данных о связях мозга человека стало новым...12966
Экология потребления. Наука и открытия: Усиленный гидрологический цикл увеличивает поглощение тепла океаном и...14390
Экология потребления. Наука и открытия: Ледники и ледяные шапки на двух архипелагах в российской Арктике теряют...15684
Экология потребления. Наука и открытия: Историю жизни на Земле часто уподобляют четырехмиллиардной факельной...17990
Экология потребления. Наука и открытия: Теория о том, что современное общество слишком чистое, что приводит к...21398
Экология потребления. Наука и открытия: Пластик, как известно, трудно разложить, но исследователи из Австрии...21618
Экология потребления. Наука и открытия: Согласно новому исследованию астрофизиков из Института астрофизики Канарских...23006
Экология потребления. Наука и открытия: В 2014 году такой авторитетный орган, как НАСА, заявил в рецензируемых...23682
Экология потребления. Наука и техника: Погребенный под 20 километрами льда, подповерхностный океан Энцелада - одна из...43518
Экология потребления. Наука и открытия: Масштабное глобальное исследование, отслеживающее данные о рождении в 165...23638
Экология потребления. Наука и открытия: Если вы собираетесь купить что-то в Интернете, а единственный отзыв...24144
Экология потребления. Наука и открытия: Физик придумала новую концепцию подруливающих устройств ракетных двигателей,...23808
Экология потребления. Наука и открытия: Способность Земли поглощать почти треть антропогенных выбросов углерода через...24356
Экология потребления. Наука и открытия: Говорят, что природа находит решение, и это действительно может быть правдой.24042
Экология потребления. Наука и открытия: Используя рентгеновские лазеры, исследователи Стокгольмского университета...25448
Экология потребления. Наука и техника: Нейробиолог и астрофизик сравнили сложные структуры галактик и нейронных сетей.25668
Экология потребления. Наука и открытия: Во взрослом возрасте трудно представить, как дети воспринимают мир,...24686
Экология потребления. Наука и открытия: В то время как окна с двойным остеклением действительно помогают экономить...25044
Экология потребления. Наука и открытия: Хотя почти каждая планета, которую когда-либо находили движется по орбите...24944
Экология потребления. Наука и открытия: Недавнее исследование, проведенное в университете Мельбурна, предлагает...24954
Экология потребления. Наука и открытия: Новаторский метод показывает, как именно горы изгибаются под дождем.25196
Экология потребления. Наука и открытия: Международный эксперт в области творчества и инноваций, профессор UniSA...26500
Плод человека проходит через ряд стадий развития в утробе матери. Некоторые из них включают в себя древние черты,...24292
Мы хотим быть уверены, что наши телефоны больше не будут мешать нам в неподходящий момент. Для этого, в первую...23212
Экология потребления. Наука и открытия: Новое исследование показало, что вода на Земле могла образоваться из...20424
Экология потребления. Наука и открытия: Если верифицировать, то принцип массово-энергетической эквивалентности...20890
Экология потребления. Наука и открытия: Вселенная, может быть, и началась с Большого Взрыва, но, скорее всего,...19728