Гигантская ветряная турбина мощностью 22 МВт станет одной из крупнейших машин в истории

Инженерные достижения в области ветроэнергетики морской становятся почти комичными по своим масштабам по простой причине: количество энергии, которую можно извлечь из турбины, в основном зависит от ее охваченной площади. Чем больше становится пройденный круг, тем больше энергии вы можете собрать, но также тем больше становится бонус за увеличение длины.

Скажем так: если ваша турбина имеет диаметр 20 метров и вы добавляете к этому диаметру еще один метр, вы получаете где-то около 34 квадратных метров дополнительной омываемой площади. Но если турбина начинается с диаметра 50 м, то добавление одного дополнительного метра диаметра дает примерно 79 дополнительных квадратных метров омываемой площади, поскольку эта дополнительная длина лопасти больший круг охватывает.

Эти огромные морские турбины чрезвычайно дороги в установке, а экономика развертывания и подключения к сети, как правило, работает в пользу меньшего количества более крупных турбин, чем большего количества меньших.

Таким образом, сам размер этих вещей становится совершенно сумасшедшим. В турбине H260-18MW, которая в настоящее время строится CSSC, используются лопасти длиной 128 м, диаметр составляет 260 м и площадь стреловидности 53 000 кв. м. область. Это 9,9 футбольных полей НФЛ или 42,4 олимпийских бассейна, если преобразовать их в стандартные помещения.

Ветровые турбины становятся все больше – MingYang MySE 18.X-28X поднимется из океана выше 70-этажного здания

Собственный защищенный от тайфунов MYSE 18.X-28X компании MingYang, будет использовать лопасти длиной 140 м и охватывать площадь 66 052 кв. м (12,3 поля НФЛ, 52,8 олимпийских плавательных бассейна).

Новая турбина, предложенная MingYang к 2025 году, по данным Bloomberg , будет иметь пиковую мощность 22 МВт и диаметр ротора более 310 м, что соответствует рабочей площади не менее 75 477 кв. м. 14.1 футбольных полей НФЛ, 60 олимпийских бассейнов).

Добавьте небольшой зазор, чтобы кончики лопастей не касались воды, и вы, вероятно, увидите что-то выше, чем нью-йоркская 77-этажная башня Крайслер высотой 319 м или 324-метровая башня Крайслер в Нью-Йорке. Эйфелева башня в Париже – но вращается. Просто невероятно!

Это действительно будут одни из самых больших движущихся частей, когда-либо построенных. Можете ли вы придумать что-нибудь еще с такими большими видимыми движущимися частями? Ничто в категории горнодобывающих мегамашин не сравнится с этим, и хотя Большой адронный коллайдер длиной в 27 километров удерживает звание самой большой машины в мире в целом, он спрятан под землей.

Так что прогулка на лодке мимо этих гигантских морских ветряных турбин станет практически беспрецедентным человеческим опытом. Это будет захватывающе.

опубликовано econet.ru.