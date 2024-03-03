Гимнастика для оздоровления почек и позвоночника от доктора Бутримова

Как утверждает восточная медицина, корень всех проблем организма находится в позвоночнике. Именно от того, насколько хорошо функционирует позвоночник, зависит здоровье всех других органов и систем в человеческом теле.

В этой статье мы приводим комплекс упражнений который будет полезен не только всем тем, кто страдает такими заболеваниями позвоночника как сколиоз, кифоз, лордоз, остеохондроз, радикулит, спондилёз, грыжи и протузии межпозвоночных дисков, но и тем кто хочет помочь своему организму справиться с другими недугами.

Доктор Бутримов: полезные упражнения для позвоночника





Показателями здоровья позвоночника в первую очередь служат его гибкость и подвижность. Эти казалось бы внешние факторы свидетельствуют о том, насколько правильно движется по позвоночнику энергия ци.

Вдоль позвоночного столба проходит один из так называемых срединных меридианов - заднесрединный меридиан, или канал ду-май. Если энергия проходит по этому каналу неравномерно, или в недостаточном количестве, страдают все внутренние органы. Но, в первую очередь, неправильная циркуляция энергии сказывается на работе почек, ибо находящийся в них запас внутренней силы начинает иссякать.

В норме энергия поднимаясь от копчика по позвоночному столбу далее поступает по специальным ответвлениям в почки, питает крестец, поясничный канал, органы малого таза. В отличие от животных, у человека крестцовый отдел позвоночника жёстко зафиксирован. Эта плата за прямохождение приводит к тому, что при малоподвижном образе жизни нарушается микроциркуляция в кресцовом отделе и органах малого таза.

Застой крови и энергии в этом сегменте ведёт к развитию таких заболеваний как простатит, аденома предстательной железы, геморрой, различным гинекологическим заболеваниям у женщин, осложняет беременность и роды, нарушает функции репродуктивной ситемы, ведет к образованию в почках камней и песка, развитию мочекаменной болезни.

С точки зрения китайской медицины почки - часть репродуктивной системы организма. Именно в них хранится врождённая энергия ци, полученная нами от предков, когда эта энергия иссякает - человек умирает. Кроме того, китайские целители утверждают, что в правой почке у женщин хранится весь запас менструальной крови, то же касается и мужчин, у них запас семени также хранится в почке.

Конечно речь идёт об энергетическом запасе, некой потенции организма, которую он в состоянии произвести в течение жизни. Но, насколько быстро истощится этот запас, зависит от того как хорошо почки получают питание от энергетического канала позвоночника.опубликовано econet

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