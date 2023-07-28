Гимнастика доктора Ченцова: Лучшая профилактика заболеваний суставов и спины

Проще предотвратить, чем вылечить суставную боль. В этом поможет комплекс простых упражнений от доктора Ченцова.
Доктор Виктор Васильевич Ченцов, известный мануальный терапевт, разработал специальный гимнастический комплекс, который прекрасно подойдет в качестве профилактического средства против заболеваний суставов и спины. Главное — находить 5 минут в день, чтобы выполнить эти несложные упражнения, — и вы забудете (или никогда не узнаете) о таком кошмаре, как суставные боли.
Это упражнение поможет нам:
• улучшить подвижность шейных суставов;
• тонизировать работу боковых мышц шеи;
• предотвратить отложение солей у основания шеи;
• снизить риск головных болей;
• нормализовать внутричерепное давление.
Итак, начнем!
1. Встаньте прямо, руки на пояс.
2. На вдохе поверните голову вправо (рис. 1).
3. На выдохе вернитесь в исходное положение.
4. То же самое выполните в другую сторону.
Следите за тем, чтобы корпус при поворотах оставался неподвижным, поворачиваются только шея и голова!
Начинайте делать упражнение в медленном темпе, при желании темп можете увеличить до среднего. Выполните 10–25 поворотов в каждую сторону.
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Благодаря этому упражнению мы с вами:
• восстановим подвижность суставов шейного отдела позвоночника;
• тонизируем работу боковых мышц шеи;
• растянем боковые мышцы шеи;
• нормализуем давление;
• улучшим работу вестибулярного аппарата.
Исходное положение то же: встаньте прямо, руки на поясе.
1. Медленно на вдохе наклоните голову вправо (рис. 2).
2. На выдохе вернитесь в исходное положение.
3. Тоже самое проделайте в другую сторону. Постепенно увеличивайте уровень наклона, насколько это возможно.
Упражнение рекомендуется выполнять в медленном темпе, прислушиваясь к своим ощущениям. Сделайте 10–20 наклонов в каждую сторону.
Рис. 2
Третье упражнение будет способствовать:
• улучшению подвижности и гибкости суставов позвоночного столба;
• тонизированию мышц спины;
• уменьшению объема талии.
Выполняем мы его таким образом:
1. Встаньте прямо, руки заведите за голову.
2. Правой ногой сделайте шаг вперед.
3. Медленно на вдохе начните скручивать корпус вправо (рис. 3).
4. На выдохе верните корпус в исходное положение.
5. Шагните левой ногой вперед и выполните поворот влево.
Следите за тем, как растягиваются ваши боковые мышцы. Упражнение рекомендуется выполнять в медленном темпе. Сделайте 10–20 поворотов в каждую сторону.
Эти виды наклонов помогут:
• сохранить подвижность суставов позвоночного столба до преклонного возраста;
• сделать более эластичными боковые мышцы спины;
• улучшить подвижность позвоночника;
• укрепить мышцы спины и пресса.
Выполнять это упражнение так же просто, как и предыдущие:
1. Встаньте прямо, живот втяните, руки заведите за голову, ноги на ширине плеч.
2. На вдохе выполните наклон вправо.
3. На выдохе вернитесь в исходное положение.
4. Выполните аналогично наклон влево.
Наклоны начните с небольшой амплитуды, чтобы мышцы растягивались постепенно. Выполняйте упражнение в медленном или среднем темпе. Сделайте 15–20 наклонов в каждую сторону.
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Глубокие «верхние» наклоны туловища
Упражнение немного посложнее. Его воздействие носит более продуктивный характер. Однако «в отрыве» от предыдущих упражнений его лучше не выполнять!
С его помощью вы сможете:
• укрепить мышцы торса;
• тонизировать подвижность суставных соединений;
• усилить подвижность позвоночника;
• сделать боковые мышцы спины более эластичными;
• уменьшить объем талии;
• препятствовать возникновению суставных заболеваний и заболеваний позвоночника.
Выполняем так:
1. Встаньте прямо, руки на поясе, ноги на ширине плеч.
2. На вдохе сделайте энергичный мах согнутой левой рукой вправо и прогнитесь вправо одновременно с махом (рис. 5).
3. На выдохе вернитесь в исходное положение.
4. Выполните такой же глубокий наклон влево.
По сравнению с предыдущим упражнением эти наклоны выполняются быстрее, энергичнее, амплитуда у них больше. Сделайте 10–25 наклонов в каждую сторону.
Думаю, что многим приходилось выполнять это упражнение на уроках физкультуры, только тогда мы не задумывались о его пользе — о том, что оно помогает:
• сделать боковые мышцы спины более эластичными;
• препятствовать возникновению суставных заболеваний;
• улучшить подвижность позвоночника;
• укрепить мышцы корпуса и пресса;
• уменьшить объем талии.
Вспоминаем школьные годы чудесные и выполняем упражнение:
1. Встаньте прямо, ноги вместе.
2. На вдохе потянитесь прямой правой рукой вниз.
3. На выдохе вернитесь в исходное положение.
4. То же самое проделайте в левую сторону.
Упражнение следует выполнять, постепенно наращивая темп и увеличивая амплитуду наклонов. Сделайте 15–30 наклонов в каждую сторону.
Наклоны туловища с поворотом
Эти наклоны помогут вам:
• тонизировать, «оживить» мышцы спины, корпуса, рук и ног;
• сохранить подвижность суставов до преклонного возраста;
• улучшить подвижность позвоночника;
• уменьшить риск заболеваний позвоночника и заболеваний суставов.
Для того чтобы все это осуществилось, вам надо четко следовать инструкции:
1. Встаньте прямо, ноги расставьте шире плеч, прямые руки разведите в стороны.
2. На вдохе втяните в себя живот.
3. На выдохе энергично выполните наклон вниз, тянитесь правой рукой к левой стопе, стараясь до нее дотронуться.
4. На вдохе вернитесь в исходное положение.
5. На выдохе наклонитесь к правой стопе.
Упражнение выполняйте энергично, постепенно увеличивая темп и глубину наклона.
Очень важное упражнение для суставов и позвоночника. С его помощью вы сможете:
• укрепить мышцы пресса и ног;
• улучшить подвижность суставов и позвоночника;
• снизить риск суставных заболеваний.
Выполняем упражнение следующим образом:
1. Лягте на спину, руки положите за голову или вытяните в разные стороны.
2. Приподнимите согнутые в коленях ноги, зафиксируйте это положение.
3. На вдохе втяните живот в себя.
4. На выдохе опустите согнутые ноги справа от себя.
5. На вдохе вернитесь в исходное положение.
6. На выдохе опустите ноги слева от себя.
Выполняя это упражнение, следите за тем, чтобы лопатки и верхняя часть туловища не отрывались от пола. Делайте упражнение в медленном или среднем темпе.опубликовано econet
Из книги "Суставная гимнастика", Людмила Рудницкая
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Источник: https://econet.ua/
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