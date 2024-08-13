Гиперактивный мочевой пузырь: Что это такое и как лечить?

От этой проблемы чаще страдают женщины. Для нее характерны учащенные позывы к мочеиспусканию. Но существуют специальные физические упражнения, позволяющие укрепить мышцы тазового дна, которые контролируют удержание мочи.

В этой статье мы расскажем о том, что такое «гиперактивный мочевой пузырь» и как справиться с этой проблемой с помощью физических упражнений и полезных привычек. Мочевой пузырь — это емкость для хранения мочи, которая вырабатывается почками. Когда этот мышечный мешок заполняется, его необходимо опустошать. В нормальных обстоятельствах это делается несколько раз в день.

Что нужно знать о гиперактивном мочевом пузыре

Гиперактивный мочевой пузырь: что это?

От этой проблемы чаще страдают женщины. Для нее характерны учащенные позывы к мочеиспусканию.

Частота мочеиспускания и количество мочи, от которого мы избавляемся, зависит от множества факторов, но, прежде всего, от того, что мы пьем. Нормой считается посещение туалета до 8 раз в день и максимум 1 раз ночью.

Гиперактивный мочевой пузырь подразумевает ослабление мышц. Наиболее частые симптомы данного расстройства таковы:

Внезапные и сильные позывы к мочеиспусканию

Проблемы с удержанием мочи

Непроизвольные выделение мочи (несколько капель)

Слишком частая потребность посещать туалет

Неоднократное пробуждение во время ночного сна из-за чувства переполненности мочевого пузыря.

Конечно, это не тяжелые и не смертельно опасные симптомы, но качество жизни людей с подобной патологией мочевого пузыря существенно снижается. Нарушается сон, что сказывается на работоспособности. Постоянное чувство подавленности и беспокойства часто перерастает в депрессию. Люди замыкаются и в результате сводят к минимуму свое социальное общение.

Как лечить гиперактивный мочевой пузырь?

Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев эту проблему можно решить. Исключением является гиперактивность мочевого пузыря, причиной возникновения которой стали неврологические патологии. Изменения стиля жизни и некоторые полезные привычки помогают справиться с этим недугом и восстановить нормальную работу мочевого пузыря. Конечно, изменения не будут мгновенными.

Вот несколько советов, которые помогут вылечить гиперактивный мочевой пузырь:

Выпивайте от 1 до 1,5 л воды каждый день.

В жаркую погоду или при усилении физической нагрузки, увеличивайте потребление воды до 2 л.

Пейте меньше жидкости на ночь, во время путешествия или перед ним.

Не употребляйте кофеин или алкоголь, поскольку они ухудшают работу почек.

Не потребляйте острую пищу, цитрусовые и не пейте газированную воду. Эти продукты раздражают мочевой пузырь.

Старайтесь поддерживать свой вес в норме, чтобы избежать давления на мочевой пузырь.

Тренируйте мышцы мочевого пузыря, чтобы он мог удерживать мочу при позывах.

Используйте памперсы или прокладки.

Не пейте жидкость сразу после приема пищи.

3 способа вылечить гиперактивный мочевой пузырь

Для лечения заболевания применяют один из 3 методов или их сочетание:

Немедикаментозный, включающий в себя поведенческую терапию, пищевую и физическую коррекцию.

Хирургический.

Медикаментозный.

Физические упражнения

Физические упражнения направлены на тренировку мышц. Наиболее известны упражнения Кегеля, призванные укрепить мышцы тазового дна.

Они помогают удерживать мочу при позывах и снижают симптомы гиперактивного мочевого пузыря.

Эти упражнения были разработаны доктором Арнольдом Кегелем в 1940 году. Их главной целью было облегчить жизнь женщин после родов. Позже было обнаружено, что они могут использоваться для лечения других заболеваний или патологий, связанных с работой сфинктера мочеиспускательного канала и прямой кишки.

Важно выполнять упражнения Кегеля, не отклоняясь от классической схемы, и делать это регулярно. Они особенно рекомендуются для людей, которые страдают от проблем с мочеиспусканием, связанных со стрессом или недавно перенесенной операцией.

Инструкция по выполнению комплекса упражнений Кегеля:

Опорожните мочевой пузырь.

Сожмите мышцы тазового дна и удерживайте в течение 3 секунд.

Расслабьте мышцы и снова сократите их. Повторите 10 раз.

Напрягайте и расслабляйте мышцы в максимально быстром темпе 25 раз.

Выполняйте комплекс упражнений 3 раза в день.

Приблизительно через неделю занятий переходите к более сложному варианту:

Положение лежа на полу с согнутыми коленями.

Соедините ноги вместе.

Сохраняйте вагинальные мышцы и мышцы живота расслабленными.

Напрягите мышцы таза и удерживайте в течение 10 секунд.

Расслабьте мышцы, досчитайте до 10 и начните сначала.

Выполняйте эти упражнения в течение 30 минут каждый день.

Психологическое лечение

Важную роль в лечении мочевого пузыря играет психологический аспект. После нескольких сеансов у психотерапевта многие пациенты могут преодолеть застенчивость, депрессию или стыд, из-за которых у них возникает множество социальных проблем.

Медикаментозное лечение

Существует фармакологическое лечение, которое подавляет непроизвольные сокращения мочевого пузыря и блокирует рецепторы. Благодаря этому удается снять симптомы заболевания.

Это так называемые «мускариновые препараты». Их нужно использовать только в крайнем случае, так как они имеют неприятные побочные эффекты, например:

Нарушение зрения

Сухость слизистой оболочки ротовой полости.

Запор

Головная боль

По этой причине к медикаментозному лечению следует прибегать в последнюю очередь, если физические упражнений и психотерапия не дали ожидаемых результатов.опубликовано econet

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