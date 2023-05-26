Гипертония — внутреннее проявление стресса?

Так как мы не в состоянии изменить характер современной жизни, то, возможно, лучшей профилактикой и лечением гипертензии и других болезней, вызванных инстинктивно возникающей «готовностью № 1», станет именно умение достичь релаксации.

Стресс влияет на повышение давления. Но какие именно изменения происходят в организме с точки зрения физиологии? Каков механизм, связывающий реакцию на стресс и повышение давления? При возникновении стрессовых ситуаций организм приходит в состояние готовности «дать отпор» или «спастись бегством»: так срабатывает инстинкт. Он был впервые описан на пороге XX столетия доктором Уолтером Б. Кенноном, знаменитым профессором физиологии из Гарвардской медицинской школы, как «реакция организма на крайнюю опасность». Этот механизм запускается, чтобы подготовить животное к бегству от опасности или к вступлению в схватку с врагом. При этом происходят следующие изменения: повышается давление крови, изменяется ритм дыхания и сердцебиения, повышается метаболизм, то есть скорость переработки продуктов питания, и усиливается приток крови к мышцам рук и ног.

Реакция на стресс

Мы полагаем, что чем чаще запускается такой механизм, тем больше риск возникновения высокого давления, особенно если обстоятельства не позволяют вам «выпустить пар», то есть либо активно «вступить в схватку», либо уклониться от опасности.

Чешский исследователь, доктор Дж. Брод и его коллеги подтвердили физиологические характеристики этой реакции организма с помощью классического эксперимента. Была отобрана группа молодых здоровых людей, у которых измерили давление крови. Измеряли как поток крови, прокачиваемый сердцем, так и поток, проходящий через мышцы. За точку отсчета брались те результаты измерений, которые проводились, когда испытуемый просто спокойно лежал. Затем ему предлагали решить арифметическую задачу: из четырехзначного числа, например 1194, нужно было последовательно вычитать по 17. Причем делать это нужно было с определенной скоростью, следуя ударам метронома. Кроме того, вокруг испытуемого собирали его друзей, которые наблюдали за процессом и специально приговаривали: «Ну, я делал это гораздо быстрее». И все это на фоне непрерывных щелчков метронома.

Можно догадаться, что при этом происходило: повышалось давление крови, увеличивался поток крови через мускулы, увеличивалась интенсивность работы сердца. Это доказывало, что ответ организма, сходный с реакцией «сражайся или беги», может быть вызван не только непосредственной опасностью, но также необходимостью принимать решения в стрессовой обстановке, например, решать арифметические задачи при нехватке времени.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Учитывая, что каждому из нас приходится выполнять подобные «задания» практически ежедневно, становится понятным, как именно указанная реакция может вызвать кратковременное повышение давления. Теперь вы понимаете, каким именно образом ситуации, требующие резкого изменения поведения, приводят к специфическим физиологическим изменениям, которые в свою очередь запускают механизм готовности к сражению или бегству. Это естественная врожденная реакция на стресс для любого человеческого организма.

События, вызывающие стресс, для каждого человека свои, это зависит от индивидуальной системы ценностей, но в современной жизни достаточно стрессовых обстоятельств всякого рода, так что никто не остается «неохваченным».

Дальнейшие исследования показывают, что периодическое возбуждение в организме реакции, о которой идет речь, постепенно приводит от кратковременного повышения давления к постоянной гипертензии.

Исследователи Б. Фолков и Е.Г. Рубинштейн из университета Гетеборга в Швеции вживляли в гипоталамус подопытных крыс провода. Гипоталамус – это особая область мозга. Именно гипоталамус запускает механизм готовности к отрицательным событиям. Когда исследователи пропускали через мозг крысы электрический ток, гипоталамус сразу же приводил в действие этот механизм. Затем крыс разделили на две группы и продолжали пропускать ток только для одной из них. Давление оказалось выше у той группы, у которой искусственно вызывали реакцию «готовности».

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Когда какая-то ситуация, требующая от нас резкой смены поведения, повторяется вновь и вновь – соответственно учащается количество запусков защитного механизма – «готовности». В конце концов это участившееся повторение может привести к постоянному повышенному давлению. Это и лежит в основе нашей теории о причинах возникновения гипертензии. Постоянное возбуждение защитной реакции приводит к тому, что уровень давления уже не снижается.

В далеком прошлом реакция готовности к отрицательным событиям имела огромный эволюционный смысл. Те особи, которые ей обладали, имели гораздо больше шансов на выживание и, соответственно, могли передать эту способность по наследству своим потомкам. И хотя мы постоянно вновь и вновь невольно запускаем в своем организме эту защитную реакцию, в современной жизни она не находит соответствующего «применения», так как нам не приходится в буквальном смысле вступать в схватку с врагом или спасаться бегством.

Например, если ваш шеф кричит на вас, вы тем не менее не станете с ним драться или убегать от него.





Врожденные реакции нашего организма не изменились с древних времен, но изменилась окружающая жизнь. Сохранилась защитная реакция на раздражитель, но используется она не по назначению.

Когда запускается защитный механизм, активизируется часть нервной системы, называемая симпатической, которая передает сигналы к мышцам без участия сознания. Например, если вы хотите поднять руку, вы можете именно сознательно проконтролировать, как система управляет мышцами.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Симпатическая нервная система отвечает за ежедневные функции тела, которые обычно не контролируются сознанием, такие как поддержание нормального уровня сердцебиения и давления крови, регулярное дыхание или пищеварение. Когда запускается реакция «готовности», начинает работать именно эта система. Она вырабатывает специфические гормоны: адреналин, или эпинефрин, и норадреналин, или норэпинефрин. Эти гормоны вызывают в организме такие физиологические изменения, как повышение давления и частоты сердцебиения, ускоряют метаболизм.

Реакция «готовности № 1» представляет собой сложный составной процесс. Этот процесс контролируется гипоталамусом, и все физиологические изменения происходят одновременно. Если в специфическую область гипоталамуса направить электрический импульс, последует выброс адреналина, или эпинефрина, вместе с соответствующими гормонами, и активизируется симпатическая нервная система.

В то время как реакция «готовности № 1» связана с усилением работы симпатической нервной системы, в организме существует другой механизм, запускающий обратные физиологические изменения и вызывающий расслабление. В таком случае становится очевидным, что любой человек, страдающий от гипертензии, может понизить свое давление с помощью этого обратного процесса. Эту методику мы назвали реакцией релаксации, это противоположная по своему действию бессознательная реакция организма, которая вызывает уменьшение активности симпатической нервной системы. Так как мы не в состоянии изменить характер современной жизни, то, возможно, лучшей профилактикой и лечением гипертензии и других болезней, вызванных инстинктивно возникающей «готовностью № 1», станет именно умение достичь релаксации.опубликовано econet

Из книги "Чудо релаксации", Герберт Бенсон

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet