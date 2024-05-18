Главный показатель вашего здоровья

Около 80 процентов холестерина в организме производится внутри, в первую очередь печенью. Остальные 20 поступают из рациона. Если вы потребляете меньше, ваше тело будет его компенсировать, вырабатывая больше, и наоборот

В 2013 году Айвор Камминс, инженер-биохимик с опытом работы в области медицинского машиностроения, столкнулся с проблемами со здоровьем. Его сывороточный ферритин был очень высоким (что является мощным фактором риска болезней сердца), то же касалось и ферментов печени. После консультации с тремя врачами, он понял, что никто из них на самом деле не смог выяснить причину этих проблем, или то, как их решить. В результате, он погрузился в медицинскую литературу, обнаружил проблему и обратил вспять выходящие за пределы нормы результаты тестов. Он также сбросил 35 фунтов в процессе.

Инсулинорезистентность вызывает болезни сердца

Холестериновая головоломка

Если не холестерин - что в действительности вызывает болезни сердца?

Как диета с высоким содержанием сахара вызывает резистентность к инсулину и сахарный диабет 2 типа

Измерение метаболического синдрома

Главный показатель

Как гиперинсулинемия / инсулинорезистентность вызывают болезни сердца

Как избежать болезней сердца

В конце концов, он стал более активно принимать участие в здоровье и начал давать лекции. У него также есть веб-сайт, thefatemperor.com, где он отмечает:

«Я имею в виду в первую очередь гипотезу „диета-сердце“, которая предполагает, что насыщенный жир из продуктов питания повышает уровень холестерина в крови, что повышает риск смерти от болезни сердца, как ничто другое.

Доказательства в то время основывались на весьма слабой корреляции, а не на причинно-следственной связи, и теперь они кажутся почти смехотворно наивными.

Тем не менее, цепкость этой неверной гипотезы в итоге стала совсем не смешной и обрекла миллионы людей на страдания от ожирения, сахарного диабета 2 типа и невероятный спектр воспалительных заболеваний.

Множество факторов совпало, чтобы увековечить эту некорректную гипотезу: высокомерие академического и научного сообщества, политические силы, экономические императивы, спекуляция пищевой и фармацевтической промышленности, а также психология массового мышления, которая лежит в основе ухудшения эпидемии диабетического ожирения.

После 25 лет на технических / управленческих должностях и специализацией в комплексном решении проблем, я был вдохновлен на то ... чтобы привнести инженерный подход в текущую ситуацию».

Холестериновая головоломка

Подавляющее большинство - около 80 процентов - холестерина в организме производится печенью. Остальные 20 поступают из рациона. Если вы потребляете меньше, ваше тело будет компенсировать его, вырабатывая больше, и наоборот.

Вопреки распространенному мнению, холестерин является важной молекулой, необходимой для оптимального здоровья, а не вредителем, которым его пытаются изобразить.

Поскольку холестерин является жирным веществом, он плохо проходит через основанный на воде кровоток. Поэтому он инкапсулируется в липопротеины. Камминс уподобляет липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), которые производит ваша печень, челноку, который переносит не только холестерин, но и триглицериды через кровь к тканям.

ЛПОНП стыкуются с рецепторами в мышечной ткани, где они высвобождают триглицериды, которые будут использоваться для производства энергии. Камминс очень точно подмечает, что употребление в пищу жира не является причиной высокого уровня триглицеридов.

Если их уровень высок, это означает, что вы едите слишком много чистых углеводов, потому что на самом деле именно сахар вызывает их рост, а не жир из рациона.

После того, как ЛПОНП оставляют триглицерид для сжигания для получения энергии (или хранения в виде жира, если вы не расходуете энергию из-за бездействия), то ЛПОНП становятся липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), которые обычно считаются «плохим» видом холестерина.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), в просторечии известные как «хороший» холестерин, действительно полезны в том смысле, что они действуют в качестве управляющего, помогая защитить ЛПНП от окисления и триглицеридов и перенести холестерин в и из ЛПОНП.

У здорового человека ЛПНП поглотится в печени примерно через два дня, когда он расщепится и переработается. Это прекрасная система; увы, она может быть нарушена, если вы едите слишком много нездоровой пищи.

Как правило, диета с высоким содержанием сахара вызывает повышение уровня ЛПНП и снижение благотворных ЛПВП, также повышаются триглицериды и, часто, общий холестерин. Все это обычные показатели атеросклероза или воспаления в артериях, которые могут быть предшественниками сердечного приступа.

Если не холестерин - что в действительности вызывает болезни сердца?

По словам липидолога (эксперт по холестерину), д-ра Томаса Дэйспринг, большинство инфарктов случаются из-за резистентности к инсулину. Он также отметил, что ЛПНП «практически бесполезен при предсказании проблем сердечно-сосудистой системы».

С точки зрения простого обывателя, Камминс демонстрирует связь между метаболической функциональностью жировой ткани, которая на самом деле выступает в качестве сигнального органа, и чувствительностью к инсулину, и как и почему:

Человек с метаболически здоровым нормальным весом (MHNW) и хорошей чувствительностью к инсулину имеет низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)

Человек с метаболическим ожирением, но с нормальным весом (MONW) и инсулинорезистентностью имеет высокий риск

Человек с метаболически нездоровым ожирением (MUO), который резистентен к инсулину также имеет высокий риск

Но человек с метаболически здоровым ожирением (MHO) и хорошей чувствительностью к инсулину имеет низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Другими словами, есть здоровый и нездоровый жир в теле, или, по-другому, жир, который защищает здоровье и жир, который способствует болезни. Ключевым отличием является наличие или отсутствие чувствительности к инсулину.

Чем выше устойчивость к инсулину, тем хуже маркеры, такие как инсулин натощак, соотношение триглицеридов ЛПВП и HbA1c, что предполагает, что вы подвержены повышенному риску заболеваний, таких как сахарный диабет и болезни сердца.

Недавние исследования показали, что два конкретных показателя: адипонектин в циркуляции и макрофаги могут с точностью до 100 процентов предсказать ваш фенотип ожирения, что показывает, является ли оно чувствительным к инсулину или инсулинорезистентным.

Как диета с высоким содержанием сахара вызывает резистентность к инсулину и сахарный диабет 2 типа

Но что делает одного человека чувствительным к инсулину, а другого резистентным? Вот где становится важен рацион. От того, что вы едите, как правило, все зависит с самого начала.

Другие факторы, которые способствуют системной резистентности к инсулину, включают:

Копчение

Генетику

Недостаточный сон

Недостаток упражнений

Стресс

Богатые Омега-6 растительные масла

Низкий витамин D/ Отсутствие воздействия солнца

Сидячий образ жизни

Низкий уровень омега-3

Чаще всего, чрезмерное количество глюкозы из чистых углеводов (все углеводы минус волокно) запускает развитие патологического процесса, заставляя ваш уровень инсулина резко возрастать. Когда это повторяется в течение долгого времени, ваша жировая ткань начинает терять системные возможности сигнализации, ускоряя наступление резистентности к инсулину.

В то время как глюкоза может быть использована в большинстве клеток в теле, фруктоза для начала должна быть обработана печенью. Она метаболизируется похожим способом с алкоголем – это сходство очевидно при неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП). Небольшое количество фруктозы не вызывает проблем, но избыток будет со временем вызывать системную резистентность к инсулину.

В конце концов, высокая сахарная нагрузка приведет к тому, что поджелудочная железа уменьшит производство инсулина, а также уменьшится гиперинсулинемия, которая препятствовала липолизу триглицеридов в жировых клетках. Впоследствии, ваша печень начнет выводить глюкозу, даже если вы не едите, и как раз в этот момент уровень глюкозы в крови, наконец, начинает резко увеличиваться.

До этого повышенный инсулин фактически сохранял уровень глюкозы в крови в норме. Но когда производство инсулина падает, ничто не остановит ее рост. Как отметил Камминс, этот процесс может продолжаться много лет, прежде чем вы будете диагностированы с сахарным диабетом 2 типа. Но вы могли бы получить фору в несколько лет, если не десятилетий, с помощью простого анализа крови.

Измерение метаболического синдрома

Метаболический синдром представляет собой совокупность факторов, включая:

Низкий уровень холестерина ЛПВП

Высокий уровень триглицеридов

Большую окружность талии

Высокое кровяное давление

Высокое содержание сахара в крови

Три или более из этих факторов при определенном уровне считаются доказательством метаболической дисфункции, которая поощряет развитие хронических заболеваний, в том числе не только атеросклероз и заболевания сердечно-сосудистой системы, но и подагра, рак, инсульт, диабет, болезнь Альцгеймера, НЖБП, артрит и многое другое.

Как отметил Камминс, метаболический синдром на самом деле более точно назвать синдромом резистентности к инсулину. Кроме того, так как секреция инсулина является «главным показателем» устойчивости, замер уровень инсулина - особенно после приема пищи - даст вам действительно нужную информацию, без необходимости оценивать пять других показателей.

Главный показатель

Д-р Джозеф Крафт написал книгу «Эпидемия диабета и вы: Стоит ли всем сдать анализы?» На основании данных 14.000 пациентов он разработал тест, который является мощным предиктором диабета. Он дает больному 75 г глюкозы, а затем измеряет реакцию инсулина в течение некоторого времени, с интервалами в полчаса до пяти часов подряд.

Интересно, что он заметил пять отличительных паттернов, предполагающих, что подавляющее большинство людей уже являются диабетиками, даже если их уровень глюкозы натощак в норме. На самом деле, 90 процентов гиперинсулинемических пациентов прошли тест глюкозы натощак, и 50 - на толерантность к глюкозе. Только 20 процентов пациентов имели паттерн 1 типа, сигнализирующий о здоровой постпрандиальной чувствительности к инсулину и низком риске диабета.

Камминс считает, что с помощью теста Крафта, примерно у 65 процентов американцев выявится гиперинсулинемия или «диабет in situ». И, по словам Крафта, «люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями без диабета ... просто не диагностированы».

Одним из важных выводов, которые стоит запомнить, является то, что резистентность к инсулину и гиперинсулинемия это две стороны одной медали, так как они способствуют друг другу. Другими словам, если у вас гиперинсулинемия, вы, по существу, устойчивы к инсулину и на пути к полномасштабному диабету, если не измените свой рацион.

Как гиперинсулинемия / инсулинорезистентность вызывают болезни сердца

Таким образом, резистентность к инсулину и / или гиперинсулинемия способствуют ожирению печени - комбинация, которая, в свою очередь, приводит к высокому инсулину в крови и связанными с ней механистическими путями, которые переносят липиды (жиры) в стенки сосудов, что является признаком атеросклероза.

Это также приводит к высокому содержанию глюкозы в крови, особенно после приема пищи, и это тоже имеет механистические пути, которые способствуют атеросклерозу. Высокое кровяное давление является еще одним побочным эффектом резистентности к инсулину, что приводит в атеросклерозу, напрягая артерии.

Как было отмечено Камминсом, в настоящее время считается, что большая часть идиопатической гипертензии (высокое кровяное давление без известной причины) вызывается гиперинсулинемией.

Гиперинсулинемия / инсулинорезистентность способствуют воспалению, в результате чего висцеральный жир высвобождает воспалительные цитокины и системные молекулы сигнализации.

Со времени, он становится все более устойчивым, в результате чего начинает плохо работать системная сигнализация. В целом, этот каскад событий приводит к атерогенной дислипидемии, характеризующейся известными симптомами: высокий ЛПНП, окисленный ЛПНП и триглицериды, а также низкий ЛПВП.

Согласно Камминсу, в то время как высокий уровень ЛПНП это очень неустойчивый маркер риска болезни сердца, повышенное «количество частиц» ЛПНП на самом деле является хорошим маркером резистентности к инсулину. Таким образом, о его показателях стоит думать скорее как о показательных воспалительных проблемах, а не о том, что он сам является проблемой!

В целом, все эти факторы указывают на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Другие факторы, которые могут влиять на риск ССЗ, включают курение и другие загрязнители окружающей среды, особенно тяжелые металлы, поэтому будет разумно обратить внимание и устранить эти токсичные вещества.

Как избежать болезней сердца

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что высокий общий холестерин и даже высокий уровень ЛПНП незначительны при попытке определить риск сердечных заболеваний. Лучший предсказатель это чувствительность к инсулину.

Учитывая то, как резистентность приводит к хроническим заболеваниям в целом, а не только болезням сердца, я настоятельно рекомендую измерять инсулин натощак на регулярной основе, и принимать немедленные меры, если вы замечаете подвижки в сторону резистентности.

Ваш уровень инсулина натощак может быть определен с помощью простого и недорогого анализа крови. Нормальный уровень ниже 5, но в идеале он должен быть ниже 3. Что касается профилактики или реверсии гиперинсулинемии или резистентности к инсулину, следующие общие принципы помогут вам встать на правильный путь:

1. Радикально сократите чистые углеводы и устраните обработанную фруктозу, так как это, запускает каскад метаболических дисфункций в первую очередь. Замените потерянные калории более высоким количеством здоровых жиров, а не белков. Мой оптимизированный план питания поможет вам в этом процессе.

2. Нормализуйте соотношение омега-3-к-омега-6. Большинство потребляет слишком мало омега-3, который содержится в жирной рыбе, такой как дикий аляскинский лосось, сардины, анчоусы, рыбьем жире и масле криля, и слишком много омега-6, так как он в изобилии присутствует в обработанных растительных маслах, и, следовательно, обработанной и жареной пище.

3. Оптимизируйте уровень витамина D, получая регулярное разумное воздействие солнца. Другие важные питательные вещества включают магний и витамины K2 и C.

4. Спите по восемь часов каждую ночь, чтобы нормализовать гормональную систему. Исследования показали, что отсутствие сна может иметь значительное влияние на вашу чувствительность к инсулину.

5. Делайте регулярные физические упражнения, так как это отличный способ нормализовать чувствительность к инсулину.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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