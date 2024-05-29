Глисты: Как избавиться от паразитов без таблеток

70 % заболевающих паразитарными болезнями – дети. Главное – вовремя обратить внимание на симптомы глистов и провести очистку организма.

Ежедневно мы сталкиваемся с самыми разными болезнетворными агентами – ведь мы живем далеко не в стерильных условиях. В воде, воздухе, почве, на шерсти домашних животных кишат разнообразные вирусы, бактерии, грибы и личинки паразитов – в частности, глистов. Организму человека ежесекундно приходится отражать их атаки. И если он ослаблен в результате хронических заболеваний, проживания в экологически неблагоприятных районах, перенесенного курса массивной терапии антибиотиками, то защитная сила противоглистных барьеров снижается, риск заражения глистами растет. 70 % заболевающих паразитарными болезнями – дети. Главное – вовремя обратить внимание на симптомы глистов и провести очистку организма.

Как избавиться от глистов в организме: только натуральные рецепты

Личинки паразитов, попавшие в организм, активно проникают в различные органы и ткани. Эта стадия заболевания называется острой. Иммунитет в этой фазе активизируется, возможны проявления аллергических реакций. Для этой фазы характерны повышение температуры (иногда до 38–40° С), общее недомогание, снижение активности и работоспособности, слабость, раздражительность, головная боль и боль в мышцах и суставах, кожный зуд, сыпь.

Хроническая стадия заболевания может длиться годами. Ее продолжительность зависит от величины жизни паразита. Для этой стадии могут быть характерны следующие симптомы: боли в животе, запоры, поносы, нарушения работы печени и поджелудочной железы, анемия, авитаминозы и алиментарная недостаточность, снижение иммунитета, синдром хронической усталости, образование кист и «опухолей», боли в суставах и мышцах, задержка психического и умственного развития у детей, образование злокачественных опухолей.

Лекарственные травы и травяные сборы

Залить 2 ст. ложки травы живокости 1–2 ложками кипятка и настаивать несколько часов. Пить по 1/3 стакана теплого настоя 3–5 раз в день до еды. Помогает при глистах, расстройстве деятельности желудочно-кишечного тракта и запорах.

1–2 ложками кипятка и настаивать несколько часов. Пить по 1/3 стакана теплого настоя 3–5 раз в день до еды. Помогает при глистах, расстройстве деятельности желудочно-кишечного тракта и запорах. Залить 2–3 ч. ложки травы кислицы обыкновенной стаканом кипятка и настаивать 2 часа. Принимать по 2–3 ст. ложки настоя 3–5 раз в день до еды. Помогает при глистах, горечи во рту, гипоцидных гастритах и других расстройствах желудочно-кишечного тракта.

Внимание! Длительное употребление кислицы может вызвать раздражение почек и мочевыводящих путей.

Залить 50 г коры молодых ветвей гранатового дерева 2 стаканами воды, настаивать 6 часов. Затем кипятить до тех пор, пока жидкость не упарится до половины, после процедить и охладить. Принимать 200 мл этого отвара небольшими глотками в течение часа. Через 30 минут принять какое-либо растительное слабительное (настой из листьев кассии или коры крушины), а в отсутствии их – солевые слабительные, глауберову или иную соль (20–30 г). Это средство нужно использовать для изгнания глистов, в частности бычьего цепня.

Другие средства народной медицины

Принимать внутрь семена (семечки) тыквы столовой в свежем виде. Семечки должны быть сухими (нежареными), хранящимися не более двух лет. Их нужно очистить от скорлупы, но сохранить внутреннюю серо-зеленую кожицу и принимать соответственно возрасту: 3–4 года – 75 г, 5–6 лет – 100 г, 10 лет и старше – 150–200 г. Взрослым принимать до 3 стаканов в день, разделенных на 3 порции, за час до еды. После приема последней порции семян через 2 часа дают слабительное из лекарственных трав. Это средство способствует изгнанию всяких глистов, даже солитера.

Семечки должны быть сухими (нежареными), хранящимися не более двух лет. Их нужно очистить от скорлупы, но сохранить внутреннюю серо-зеленую кожицу и принимать соответственно возрасту: 3–4 года – 75 г, 5–6 лет – 100 г, 10 лет и старше – 150–200 г. Взрослым принимать до 3 стаканов в день, разделенных на 3 порции, за час до еды. После приема последней порции семян через 2 часа дают слабительное из лекарственных трав. Это средство способствует изгнанию всяких глистов, даже солитера. Приготовить настой из семян (семечек) тыквы столовой. Взять 500 г не очищенных от скорлупы семян, измельчить в мясорубке вместе со скорлупой и залить 5 стаканами теплой кипяченой воды. Выпаривать без кипения на слабом огне или в духовке почти до половины жидкости, затем снять с поверхности ложечкой ненужный слой масла, процедить через марлю и принимать в зависимости от возраста в дозах, рекомендованных выше.

Взять 500 г не очищенных от скорлупы семян, измельчить в мясорубке вместе со скорлупой и залить 5 стаканами теплой кипяченой воды. Выпаривать без кипения на слабом огне или в духовке почти до половины жидкости, затем снять с поверхности ложечкой ненужный слой масла, процедить через марлю и принимать в зависимости от возраста в дозах, рекомендованных выше. Принимать порошок из кожуры с мякотью тыквы. Смешать с теплой кипяченой водой до густоты сметаны. Взрослым принимать по 60–80 г, детям – по 30–40 г. Употреблять медленно, в течение 15–20 минут, 2–3 раза в день до еды.

Смешать с теплой кипяченой водой до густоты сметаны. Взрослым принимать по 60–80 г, детям – по 30–40 г. Употреблять медленно, в течение 15–20 минут, 2–3 раза в день до еды. Принимать внутрь семена моркови дикой в виде порошка , по 1–3 г порошка 3–5 раз в день до еды, запивая теплой кипяченой водой. Действует как слабительное и противоглистное средство.

, по 1–3 г порошка 3–5 раз в день до еды, запивая теплой кипяченой водой. Действует как слабительное и противоглистное средство. Измельчить в кашицу луковицу , залить стаканом теплой кипяченой воды. Настаивать в течение ночи и выпивать все натощак – так в течение 3–4 дней при глистах.

, залить стаканом теплой кипяченой воды. Настаивать в течение ночи и выпивать все натощак – так в течение 3–4 дней при глистах. Пить свежеприготовленный сок из моркови. Взрослым – по 100–200 мл натощак. Детям – по 1–2 ст. ложки детям, утром и вечером. Действует как легкое послабляющее средство и помогает избавиться от аскарид.

Взрослым – по 100–200 мл натощак. Детям – по 1–2 ст. ложки детям, утром и вечером. Действует как легкое послабляющее средство и помогает избавиться от аскарид. Употреблять порошок из семян моркови или настоя из них. Настой готовится следующим образом. Залить 1 ст. ложку измельченных семян стаканом кипятка и настаивать 2 часа. Принимать по 1 ст. ложке через каждые 2–3 часа до еды. Помогает при глистах, усиленном брожении и образовании газов в кишечнике.

Настой готовится следующим образом. Залить 1 ст. ложку измельченных семян стаканом кипятка и настаивать 2 часа. Принимать по 1 ст. ложке через каждые 2–3 часа до еды. Помогает при глистах, усиленном брожении и образовании газов в кишечнике. Съедать 1–2 стакана плодов актинидии острой или коломикта (кишмиша) натощак. Действует как противоглистное средство.

Мария Борисовна Кановская "Лечение травами. 365 ответов и вопросов"

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Перекись водорода — враг № 1 паразитов — гельминтов, насыщающих человеческий организм. Известно, что они очень боятся кислорода и поэтому обитают в бескислородной среде. Перекись же, попадая внутрь организма, распадается там на воду и кислород, а он уже губителен для всякого рода вирусов, грибков, микробов и, конечно же, глистов, которые, поселяясь у нас внутри, являются причиной многих заболеваний. Встречаясь с перекисью, все эти паразиты погибают и выводятся из организма.

Внутрь 3 %-ную перекись водорода можно принимать по 10 капель 3 раза в день за 30 мин до еды. А если еще совместить ее прием с ректальной капельницей, эффект будет намного сильнее. Чтобы поставить капельницу, надо в 200 мл воды проварить 1–2 минуты 1 ч. л. измельченной травы горькой полыни, настоять до охлаждения и процедить. Довести объем настоя холодной кипяченой водой до первоначального объема жидкости и разбавить в нем 10 мл (отмерить точно шприцом) 3 %-ной перекиси водорода.

Залить этот раствор в 200-мл флакон и присоединить к нему систему для переливания крови. Обрезать иглу с резинкой, а поливиниловую трубку оплавить спичкой и смазать ее конец вазелином. Укрепить систему на высоте до 2 м на стенке или штативе и ввести кончик трубки в анус.

Первую порцию (20–30 мл) вводить струей до позыва на дефекацию. После этого опорожнить кишечник, а затем остальное содержимое капельницы ввести в прямую кишку со скоростью 1 капля в секунду. Перед введением раствор можно подогреть до температуры тела.

Капельницу и прием перекиси внутрь выполнять одновременно. Делать это ежедневно в течение месяца, а затем раз в неделю, в зависимости от самочувствия. Паразиты выходят в виде комков слизи или целиком. Иногда этот процесс сопровождается болью, но ее не надо бояться. Можно при боли поставить внеочередную капельницу.

Клизмы с добавлением перекиси водорода (должно быть не более 1 % в итоговом растворе, иначе возможен ожог слизистой толстой кишки) применяются для стимулирования перистальтики толстой кишки. Перекись водорода, реагируя с органическими веществами в толстой кишке, выделяет свободный кислород, который может вызывать сильное вздутие толстой кишки. Поэтому такая клизма категорически противопоказана при малейшем подозрении на снижение прочности стенки толстой кишки, например как при язвенном колите — это может привести к разрыву толстой кишки.

При острицах у детей взять 10 г соцветий пижмы и 5 г травы чистотела, залить стаканом кипятка. Когда остынет до 25–30 °C, процедить и использовать для клизмы. Повторить трижды с двухнедельными перерывами.

залить стаканом кипятка. Когда остынет до 25–30 °C, процедить и использовать для клизмы. Повторить трижды с двухнедельными перерывами. При лямблиозе взять по 50 г травы чабреца, корневищ аира и корней девясила, по 25 г листьев мяты и грецкого ореха, 10 г листьев полыни горькой . Засыпать 2 ст. л. смеси в термос, залить двумя стаканами кипятка, настаивать 1 час, процедить. Пить по полстакана 3 раза в день между приемами пищи в течение одной недели. Затем уменьшить дозу до 1–1,5 ст. л. смеси и пить в течение нескольких недель. Можно подсластить медом или сахаром.

. Засыпать 2 ст. л. смеси в термос, залить двумя стаканами кипятка, настаивать 1 час, процедить. Пить по полстакана 3 раза в день между приемами пищи в течение одной недели. Затем уменьшить дозу до 1–1,5 ст. л. смеси и пить в течение нескольких недель. Можно подсластить медом или сахаром. Чтобы выгнать солитера, надо смешать по 100 г очищенных и измельченных семян тыквы и ягод брусники, съесть натощак, через 2 часа принять слабительное (горькую соль, касторовое масло или другие средства). Через 2 дня процедуру повторить и еще через 2 дня сделать ее в третий раз. Наконец, съесть порцию селедки с луком и оливковым маслом. Если переваривание селедки пройдет без каких-либо расстройств, можно считать, что солитер изгнан полностью.

Николай Иванович Даников "Целебная перекись водорода"

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Глистные заболевания широко распространены на земном шаре и поражают как человека, так и животных и растения. К человеку эти заболевания могу прийти через рыбу, домашних животных. В основе этих заболеваний лежит паразитирование в организме глистов (гельминтов).

Существует прямая связь с образом жизни человека, его бытовой культурой. Часто причиной глистных заболеваний являются немытые руки, грязные овощи и фрукты, непроваренная пища, насекомые. Сок чеснока помогает избавиться с этим неприятным явлением.

В народе давно знают, что свежеприготовленный сок чеснока гонит глисты. Следует пить по 10–15 капель с теплым кипяченым молоком 2–3 раза в день натощак.

Для удаления глистов употребляют семена и цветы пижмы, чеснок: в двух стаканах молока отварить нарезанные 2 средние дольки чеснока, смешанных с порошком из 1 столовой ложки пижмы. Варить в закрытом сосуде на легком огне 10 минут, считая от момента кипения. Процедить, отжать. Теплым отваром ставят клизму, стараясь подольше держать. Применять это средство следует до полного удаления остриц, прекращения зуда.опубликовано econet

Анна Мудрова "Чеснок. Чудо-целитель"

1. Употреблять в пищу лимоны.

2. Ореховое масло плодов орешника лесного принимать внутрь.

3. Сок редьки с медом или сахаром (противопоказан при болезнях сердца и печени).

4. Пить молоко, вареное с чесноком, или, разрезав несколько головок чеснока, глотать его но частям натощак.

5. Одну луковицу среднего размера мелко нарезать, настаивать 12 часов в 1 стак. кипяченой воды, процедить. Принимать по Ѕ стак. 2 раза в день в течение 2-4 дней.

6. Свежие семена тыквы. На прием очистить от кожуры 2 стак. семян. Во время еды пьют воду или молоко, а через 2 часа принимают слабительное.

7. Цитварное семя.

8. 1 ст. л. цветочных корзинок пижмы обыкновенной настаивать 4 часа в 2 стак. остуженной кипяченой воды в закрытом сосуде. Принимать по Ѕ стак. 2-3 раза в день за 20 мин до еды.

9. 1 ст. л. измельченных семян пижмы смешать с 2 средними измельченными головками чеснока.

Смесь варить в закрытом сосуде 10 мин (считая от закипания) в 2 стак. молока. Отвар процедить, отжать и теплым употреблять для клизм при острицах. Клизмы повторять в течение нескольких дней.

10. 1 ч. л. полыни заварить в 2 стак. кипятка (но не кипятить). Принимать по 2 стак. за 30 мин до еды 3 раза в день.

11. По 20 кап. спиртовой настойки полыни 3 раза в день за 30 мин до еды.

12. Водный настой полыни в смеси с водным настоем чеснока используют для клизм при острицах.

13. Отвар почек березы: 5 г почек кипятить 15 мин в 1 стак. воды, настаивать час, процедить. Принимать по ј стак. 4 раза в день через час после еды.

14. Спиртовая настойка кислицы обыкновенной в каплях или водный настой травы: 1 ч. л. травы кислицы настаивать 2 часа в 2 стак. кипятка, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день.

15. Семена тыквы с чесноком: наесться натощак. Выходят солитер и глисты.

16. Старое свиное сало, потолченное с луком, намазать на кусок ржаного хлеба и съесть, так же выходят глисты.

17. Маленьким детям:

а) давать натощак морковный сок, выжатый из тертой моркови, с сахаром или медом по 1-2 ст. л. 2 раза в день.

Или: тертой моркови 3 ст. л. отварить в стакане молока.

Морковную кашицу принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день.

б) конопляное масло по 1 ч. л. 2 раза в день с хлебом;

в) при острицах в задний проход вводится долька чеснока;

г) теплый чесночный отвар употребляется для клизмы.опубликовано econet

Виктор Федорович Востоков "Секреты целителей Востока"

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