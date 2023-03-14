Глюкозамин: продлевает жизнь и укрепляет суставы

Глюкозамин - это вещество, которое присутствует в соединительной ткани опорно-двигательного аппарата. Наибольшее количество глюкозамина можно получить из пищевых продуктов, кроме того, его производят хрящевые клетки. Для поддержания здоровья суставов и связок рекомендован приём глюкозамина в формах таблеток, капсул, порошков и не только.

Специалисты федерального технологического института (Цюрих, Швейцария) работали над исследованиями, подтверждающими, что применение глюкозамина (C6H13NO5) в виде БАДов благотворно действует на продление жизни. Данный препарат способствует естественной выработке суставной хрящевой ткани и помогает снижать болевые ощущения, которые характерны для артрозов и артритов.

Польза глюкозамина для здоровья суставов

Специальные опыты были проведены на грызунах, в результате чего выяснилось, что у животных, которые получали добавку с глюкозамином (C6H13NO5), длительность жизни была на 10% больше. По меркам человека это соответствует примерно восьми годам.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Кроме того, эксперты установили, что глюкозамин (C6H13NO5) поддерживает организм в борьбе с диабетом и снижает вероятность возникновения и развития злокачественных новообразований.

Глюкозамин (C6H13NO5) - моносахарид, который находится в соединительной ткани опорно-двигательного аппарата. Максимальный объем глюкозамина доступен в продуктах питания, кроме того, его естественным путём производят хрящевые клетки.

Как можно получить и где присутствует глюкозамин

Максимальная концентрация глюкозамина (C6H13NO5) имеется в раковинах моллюсков, меньший объём - в мясных продуктах, точнее - костях и костном мозге. В производстве добавок сырьем служат раковины и панцири крабов, креветок, омаров. Посредством гидролиза активное вещество высвобождается из раковин этих организмов.

Не так часто глюкозамин (C6H13NO5) производят из растительных продуктов (кукурузная шелуха). Переработка сырья заключается в перемалывании и ферментации. Данный метод исключает аллергические проявления на белки животного происхождения.

Глюкозамин (C6H13NO5) присутствует в большом перечне животных продуктов. Высока его концентрация в говядине, мясе птицы, красной рыбе, определенных сортах сыра, «дарах моря».

Но для поддержания здоровья суставов и связок специалисты советуют добавочный приём глюкозамина (C6H13NO5) в следующих доступных формах:

Таблетки - довольно популярная форма, это чистый спрессованный глюкозамин.

Капсулы - внутри оболочки содержится глюкозамин в порошке/жидкости. Данная форма приема – наиболее оптимальна по усвоению и по комфорту применения.

Жидкий глюкозамин – не настолько распространенная форма. Её следует хранить в холодильнике, неудобно перевозить и рассчитывать дозы. Но в жидком виде глюкозамин лучше усваивается в пищеварительном тракте.

Порошок - полноценно усваивается, кроме того, в состав порошков вводят добавочные соединения для эффект

ивного действия глюкозамина.

Глюкозамин производится в формах гидрохлорида (глюкозамин + хондроитин) и сульфата (из глюкозамина сульфата натрия хлорида). Особой разницы между их эффектом для здоровья не замечено. Гидрохлорид имеет в составе примерно 80-85% глюкозамина (C6H13NO5), а сульфат - 60-65%, оставшееся компонентное содержание состава - это соединения вспомогательного характера.

Для чего нужен глюкозамин

Глюкозамин участвует главным образом в формировании соединительной ткани, а конкретно - хрящей и связок, что необходимо для нормальной работы суставов.

Тяжёлый физический труд, стрессовые состояния негативно влияют на суставы: повреждают и разрушают их. В результате возникает дискомфорт, болезненность и прогрессируют проблемы опорно-двигательного аппарата. И очень важно поддерживать оптимальное количество глюкозамина в организме. Это в большой мере касается лиц, занимающихся профессиональным спортом. Плюс ко всему, глюкозамин участвует в синтезе целого ряда гормонов и ферментов.

Глюкозамин показал результат в укреплении иммунной защиты. Он помогает усилить иммунный ответ организма по отношению к разного рода инфекциям и болезнетворным организмам.

Дополнительные свойства. Глюкозамин даёт возможность поддерживать тело в нормальном тонусе. Он укрепляет кожу, ногтевые пластины, шевелюру, кровеносные сосуды, сухожилия, мускульную ткань. Это возможно потому, что глюкозамин присутствует в составе белков и мембран клеток, делая их крепкими и устойчивыми к разного рода воздействиям.

Позитивный эффект глюкозамина

Добавочный прием этого вещества поможет восстановить поврежденные ткани хрящей и связок. Глюкозамин улучшает производство гиалуроновой кислоты, формирующей синовиальную жидкость. Это играет большую роль для профилактики суставных травм.

Если систематически принимать глюкозамин при остеоартрите, это снизит вероятность проявлений артроза. За первые 3 недели приема наблюдается снижение сильных болевых проявлений и нормализуется подвижность в больных суставах.

Глюкозамин сульфат эффективен против разного рода инфекций. В комбинации с определенными медикаментами он ослабляет воспаления в тканях.

Как грамотно принимать глюкозамин

Выбирая глюкозамин, главным образом обращаем внимание на концентрацию активного вещества в 1 таблетке/капсуле. Имеются добавки расфасовкой 240-360 табл. в упаковке, но при этом дозировка их низкая. Тогда придётся принимать по 4-6 табл. Гораздо удобнее выбирать глюкозамин по 90 капсул, но употребляя 2 табл. в день.

Норма употребления добавки в сутки для взрослого - 700мг. Лицам, занимающимся профессиональным спортом, полезно употреблять в сутки по 1500мг, поделив суммарный объем на ряд приемов. Принимают глюкозамин с пищей/после еды. Обратите внимание: не рекомендуется принимать добавку на голодный желудок, так как это может спровоцировать проблемы с кишечником.

Продолжительность приёма добавки в целях профилактики – 28 дней, с интервалами в 2-3 месяца. Но для получения максимальной пользы или при проблемах суставов можно увеличить продолжительность употребления глюкозамина (он «работает» по накопительной). Оптимальный вариант: принимать добавку курсом 12-16 недель, далее пауза на 6-8 недель и следующий цикл.

Комбинации с прочими добавками

Для позитивного результата применение глюкозамина может совмещаться с приёмом:

Хондроитина

Метилсульфатметана (МСМ)

Коллагена

Рыбьего жира

Вероятный побочный результат

Прием глюкозамина не представляет никакой опасности для здоровья. Это подтверждено специальными исследованиями. Но существует ряд ограничений для приёма добавки: беременность (и планируемая – в том числе), склонность к аллергическим проявлениям.

В любом случае, прежде чем начать принимать добавку, обсудите этот вопрос с вашим лечащим врачом. Это поможет определить целесообразность, дозировку и продолжительность приёма.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet