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Голодание 7, 21 и 40 дней: что произойдет с телом?

Автор: Econet 05 августа 2023 6808
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Сегодня популярно водное лечебное голодание, суть которого заключается в полном отказе от пищи и употреблении исключительно воды. Результатом этого мероприятия будут очищение организма от шлаков и токсинов, улучшение работы органов и систем, похудение, омоложение. Важно подготовиться к голоданию физически и психологически.

Голодание 7, 21 и 40 дней: что произойдет с телом?

О голодании можно спорить много. Доктора часто считают, что полный отказ от пищи – нешуточный стресс для организма, последствия которого могут оказаться довольно негативными для физического и психического состояния человека. Сторонники целебного голодания скажут вам, что это прекрасный метод очистить организм от шлаков, оптимизировать функции ЖКТ, нормализовать мышечный тонус.

Внешние и внутренние изменения в организме после 3, 7, 21 и 40 дней голодания

Трехдневное голодание

Является максимально мягким и безопасным способом очищения организма.

1-й день. Явных изменений в организме вы не заметите. Голод ощущаться будет, но резервов питательных соединений и энергии достаточно для того, чтобы побороть голод и полноценно функционировать в течение дня. Совет: выпивать каждый час по 250 мл воды.

2-й день без пищи начинаем со стакана воды, рекомендуется утренняя прогулка, бодрость снизится, а голод будет напоминать о себе. Возможна сильная жажда. Воды важно пить до 2,5 л в сутки. 

3-й день характеризуется такими признаками: тошнота, слабостью неприятный привкус во рту, белый налет на языке. Унять эти симптомы может питье воды. 

Позитивные перемены

  • произошла очистка организма от токсичных веществ, шлаков и слизи,
  • ушел избыток жидкости – прошли отеки конечностей и лица, 
  • потеря 1-3 кг веса,
  • оптимизация функций ЖКТ,
  • уменьшение болей (в частности в суставах), 
  • улучшение состояния опорно-двигательного аппарата. 

Негативные последствия 3-х-дневного отказа от пищи

  • тахикардия до 120-140 ударов в мин,
  • брадикардия ниже 60 ударов в мин.,
  • тошнота и головокружение,
  • сонливость в течение дня,
  • усталость,
  • головная боль.

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Голодание 7, 21 и 40 дней: что произойдет с телом?

Семидневное голодание 

Острые приступы голода отмечаются на 2-й / 3-й день голодания.

4-й день ознаменуется легкостью и зарядом бодрости, произойдет обострение органов чувств и стимулирование умственных процессов. Возможны усталость, тошнота. 

5-й день. Голодание воспринимается с легкостью, так как уже не мучают тошнота и головная боли. Но снижать объем потребляемой воды нельзя.

6-й день считается кризисным, появляются слабость, белый налет на языке, от которого важно избавляться. Возможно обострение чувства голода, но оно преодолевается легче, чем в первые 3 дня. Может вообще пропасть стремление к еде. 

7-й день в начале подарит бодрость и эмоциональный подъем. К вечеру одолеет слабость и возможно повышение температуры. Рекомендуется обильное питье. 

Позитивные перемены

  • уменьшился в объеме желудок,
  • кожные покровы стали более гладкими, уменьшилась интенсивность высыпаний,
  • потеря веса - примерно 500 г в сутки.

Негативные последствия

  • увеличение количества налета на языке,
  • неприятный «аромат» ацетона из полости рта, 
  • резкий запах урины и пота,
  • обострение заболеваний. 

7-дневное водное голодание готовит организм к продолжительному отказу от еды. К концу 7-го дня организм переходит на так называемое внутреннее, или энергетическое, питание.

Трехнедельное голодание

Это голодание длительностью в 21 день требует грамотного подхода: важно посоветоваться с доктором и обследоваться, чтобы понять, готовы ли вы к такому испытанию. 

8-й день отказа от пищи стартует бодро. Но на целый день энергии не хватает. Поэтому важно больше отдыхать и раньше отправляться ко сну.

С 9 по 14-й день отсутствует ощущение голода, в теле чувствуется легкость. Возникает обострение обоняния. Вероятно резкое ухудшение настроения. 

15-й и 16-й дни – этап очищения кожи, которая приобретает гладкость и сияющий вид. Налет на языке и неприятный запах из полости рта не исчезают. Налет важно снимать.

На 17-й день резкий запах изо рта и налет на языке уходят, но общее состояние к концу дня могут резко ухудшиться: возникают слабость, головокружение, повышение температуры. 

18-й и 19-й дни считаются стартом еще одного кризиса (длится от суток до трех дней). Могут наблюдаться вялость, тошнота и неприятные ощущения в области пищеварительного тракта. В последние 2 дня настроение лучше, но организм, безусловно, ослаблен. Становятся замедленными речь, движения и реакции, голод не ощущается.

Позитивные перемены

  • глубокое очищение,
  • регенерация кожи, повышаются ее упругость и эластичность, разглаживаются тонкие морщинки,
  • оптимизация функций пищеварительного тракта,
  • похудение.

Негативные симптомы, при которых важно проконсультироваться с доктором для грамотного выхода из голодания

  • сильное головокружение, тошнота, рвота,
  • повышение / понижение кровяного давления,
  • мелькание мошек перед глазами,
  • галлюцинации,
  • депрессивное состояние, 
  • утрата больше 40% массы тела,
  • обострение хронических патологий.

В процессе продолжительного голодания возможны гнойные выделения из носа и влажный кашель. Это не опасные признаки, они говорят об очищении организма. 

Результат голодания

  • 3 дня - чистка почек, 
  • К 7 дню - очистка ЖКТ.
  • К 12 дню очищаются лимфатическая и кровеносная системы.
  • Костная система очищается через 21 день. 
  • Функции нервной системы нормализуются через 36 дней.
  • К 40-му дню отказа от пищи организм очистится полностью.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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