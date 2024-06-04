«Голодная» диета замедляет рост агрессивных опухолей

Раковые клетки, лишенные аминокислоты аргинина, могут утратить способность к выживанию и росту. Еще один способ заставить раковые клетки «голодать» - кетогенная диета, которая предусматривает устранение всех, кроме не крахмалистых растительных углеводов, и замену их здоровыми жирами, а также ограниченным количеством высококачественного белка.

Смертоносный рак легкого, который развивается из-за хронического воздействия асбеста, а иногда и от воздействия других токсинов из окружающей среды, называется мезотелиомой. С 1980 г, уровень заболеваемости мезотелиомой увеличился почти в четыре раза. Этот агрессивный рак, как правильно, является губительным и не подлежит лечению.

Безаргининовая диета помогает замедлить рост раковых клеток

«Ахиллесова пята» мезотелиомы?

Почему нехватка аргинина губительна для раковых клеток

Противораковый потенциал периодического голодания

При кетогенной диете голодают раковые клетки

Тем не менее, новое исследование объясняет пользу одной перспективной методики, демонстрирующей замедление роста опухоли, а именно – безаргининовой диеты.

«Ахиллесова пята» мезотелиомы?

Исследователи из Института рака Бартс при университете Королевы Марии установили, что раковые клетки, лишенные аминокислоты аргинина, могут утратить способность к росту и выживанию.

Исследование, которое было представлено на Всемирной конференции по вопросам рака легких в Сиднее (Австралия), обнаружило, что около половины опухолевых клеток не могли вырабатывать аргинин (в норме, клетки способны его вырабатывать), и, чтобы выжить, требовали «кормления» аминокислотой. Аргинин вырабатывается в организме из пищи, которую вы едите и перевариваете.

По данным исследования, лечение препаратом со сниженным содержанием аргинина. Данный препарат замедляет прогрессирование заболевания, продлевает жизнь и улучшает ее качество почти на шесть недель, по сравнению с теми, кто получал только обычную паллиативную терапию.

Несмотря на то, что большинство клеток способны внутренне синтезировать аргинин, ученые считают, что некоторые раковые клетки имеют серьезный метаболический дефект, из-за которого они не в состоянии вырабатывать это вещество. Фармацевтическая компания «Полярис» (Polaris), которая производит препарат (под названием ADI-PEG 20), отмечает:

«Учитывая то, что аргинин - одна из 20 аминокислот, необходимых для синтеза белка и выживаемости клеток, мы считаем, что для выживания и развития раковым клеткам необходим внешний источник аргинина.

ADI-PEG 20 предназначен для системного истощения внешнего источника аргинина, в результате чего аргинино-зависимые раковые клетки погибают, а нормальные клетки остаются невредимыми. Установлено, что множество видов рака имеют высокую степень аргинино-зависимости».

Хотя в данном исследовании это не изучалось, гораздо более безопасной, но не менее эффективной альтернативой опасным препаратам для снижения аргинина было бы применение аминокислоты лизина. Это аминокислота, как правило, используется для лечения герпеса ротовой полости.

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Почему нехватка аргинина губительна для раковых клеток

L-аргинин – это предшественник оксида азота, а также единственный известный пищевой субстрат внутренней оболочки сосудов. Он доступен эндотелиальным клеткам (слой клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов) для выработки оксида азота. Другими словами, внутренняя оболочка сосудов (эндотелий) нуждается в L-аргинине, чтобы вырабатывать оксид азота.

Оксид азота - известный загрязнитель воздуха из выхлопных газов автомобилей и других источников (кроме того, это взрывчатое химическое вещество динамита). Как ни странно, оксид азота – это еще и газ, который выделяется в организме в качестве клеточной сигнальной молекулы, что способствует здоровой гибкости и расширению кровеносных сосудов - открытие, за которое три ученых в 1998 г получили Нобелевскую премию по медицине.

Применение газа, в данном случае - оксида азота, для передачи сигналов между клетками в организме, еще десять лет назад было совершенно новой концепцией, но теперь мы знаем, что оксид азота:

Повышает кровоток, если вырабатывается клетками кровеносных сосудов

Помогает поддерживать здоровый уровень артериального давления, если оно находится в пределах нормального диапазона

Используется в качестве сигнальной молекулы в мозге и иммунной системе

Противораковый потенциал периодического голодания

Прекрасная мысль - последовать графику питания наших предков и каждый день или пару дней в неделю давать себе чуть-чуть «поголодать». Это называется периодическим голоданием, которое может оказать весьма благотворное влияние на ваше здоровье и долголетие. Периодическое голодание – это не прожорливость сегодня, а завтра - голодание или какая-то другая крайняя форма диеты. Нет, здесь речь идет о времени приема пищи, при котором можно устраивать регулярные периоды голодания.

Я обычно использую периодическое голодание около 75-90% времени, но вы можете голодать пару дней в неделю, если хотите, или через день.

По словам доктора Стивена Фридлянда, доцента кафедры урологии и патологии медицинского центра при Университете Дьюк: «недоедание без нарушений питания - это единственный экспериментальный подход, который последовательно улучшает выживаемость у животных, больных раком, а также продлевает их жизнь на целых 30 процентов». Доказано, что голодание через день снижает уровень заболеваемости раком за счет снижения пролиферации клеток.

По мнению некоторых экспертов, например, доктора Томаса Зейфрида, наиболее важным аспектом профилактики и лечения рака является периодическое голодание, или ограничение общего количества калорий, которое подразумевает употребление всего в меньшем объеме.

Вместе с этим, исследование показало, что периодическое голодание и компенсирующее его переедание не улучшило показатели выживаемости и не задержало рост опухоли простаты у мышей. По сути, прожорливость в те дни, когда вы не голодаете, сводит на нет всю пользу голодания.

Для меня периодическое голодание - это образ жизни, а не диета, и это подразумевает выбор здоровой пищи для употребления. Кроме того, правильное питание становится еще более важным при голодании, поэтому заняться своими пищевыми предпочтениями следует до того, как вы попробуете голодание.

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При кетогенной диете голодают раковые клетки

Кетогенная диета предусматривает устранение всех, кроме некрахмалистых растительных углеводов, и замену их здоровыми жирами (кокосовое масло, оливковое масло, оливки, сливочное масло, яйца, авокадо и орехи) и ограниченным количеством высококачественного белка. Смысл этого в том, что раковым клеткам для бурного роста необходима глюкоза, в которую в организме превращаются углеводы. Снижение же уровня глюкозы в крови благодаря ограничению углеводов и белка заставляет клетки рака буквально умирать от голода и погибать.

Интересно, что аргинин содержится в пищевых продуктах, богатых белком, поэтому, ограничивая потребление белка, вы можете естественным образом ограничить и внешний источник аргинина для раковых клеток. Кроме того, при низком потреблении белка минимизируется путь m TOR (мишень рапамицина у млекопитающих), который ускоряет клеточную пролиферацию.

Методика, которую предлагает д-р Зейфрид, заключается в рационе с низким содержанием углеводов, низким или умеренным содержанием белка и высоким содержанием жиров, что эффективно снизит уровень сахара в крови. Этот параметр легко измерить с помощью диабетического глюкометра. Такая кетогенная диета также увеличит количество кетоновых тел, поскольку жир преобразуется в кетоны, которые, при отсутствии пищи, организм может сжечь.

В сочетании с ограничением калорий или периодическим голоданием, конечным результатом будет такое метаболическое состояние вашего организма, в котором не смогут существовать раковые клетки.

Если только у вас нет очень серьезного заболевания, я считаю, что большинству людей лучше всего переходить к периодическому голоданию не торопясь - в течение шести-восьми недель. Начните с отказа от пищи за три часа до сна, затем постепенно увеличивайте время до завтрака, пока вы не пропустите его полностью, и ваш первый прием пищи будет во время обеденного перерыва.

Разумеется, вы будете употреблять углеводы только из некрахмалистых овощей, употреблять продукты с низким или умеренным содержанием белка и высококачественные жиры. Я заметил очень интересную вещь: как только вы перейдете от сжигания углеводов к сжиганию жира в качестве основного топлива, стремление к нездоровой пище и сахару исчезает, как по волшебству, поэтому такой образ жизни будет который легко поддерживать.

Кетогенную диету и периодическое голодание можно легко сделать частью любого плана лечения рака, которому вы решили следовать. Лично я считаю, что это имеет критически важное значение, независимо от того, с каким типом рака вы боретесь. Чтобы больше узнать о применении кетогенной диеты и ограничения калорий для лечения рака, я настоятельно рекомендую почитать книгу доктора Зейфрида CancerasaMetabolicDisease («Рак как болезнь обмена веществ»).опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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