Головная боль: виды и триггеры

Сложно переоценить влияние головной боли на качество нашей жизни. Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал эти неприятные ощущения. Человек с головной болью выглядит здоровым, однако при этом его самочувствие может быть непереносимым.

Головная боль – то и потеря концентрации, внимания, снижение памяти и мотивации к чему-либо. Человек либо не может делать ничего вообще, либо механически делает обычные дела за бОльший промежуток времени.

Причины и виды головных болей

Причин головной боли множество. Головные боли могут быть обусловлены:

нарушением регуляции тонуса сосудов мозга (спазмы артерий мозга, чаще всего в результате вегетативных влияний – это мигрени и другие сосудистые боли),

нарушением ликвородинамики (застойные головные боли, повышение внутричерепного давления),

неравномерным (пере)напряжением мышц шеи, скальпа, артрозами суставов шейных позвонков и/или их смещениями, спондилоартрозом и остеохондрозом шейного отдела позвоночника,

невралгическими нарушениями (при раздражении определенных нервных стволов, например тройничного, большого ушного нерва и пр.)

длительным и бесконтрольным приемом лекарственных препаратов, например, анальгетиков (так называемая, абузусная головная боль)

Наиболее распространена на сегодняшний день головная боль напряжения (ГБН). По определению Международной классификации болезней (МКБ 10) – это боль, вызванная психическим перенапряжением в результате стрессового воздействия (хронического либо острого).

Напряженность социально-активной жизни каждого из нас постоянно растет: человек успевает делать больше за меньшее время, планирует свое время и встречи на месяцы (или годы) вперед, берет на себя больше ответственности (на работе или в семейных отношениях).

При этом нельзя уверенно утверждать, что у современного человека стало больше стрессов в сравнении с человеком первобытным или жившим тысячу лет назад. Однако, можно точно сказать, что поменялся характер стрессов и, самое главное, реакции на них.

Если в первобытном обществе главным стрессом был риск быть убитым или съеденным, и люди того времени явно показывали свои эмоции и открыто реагировали на угрозу криками, или побегом от опасности и пр., то современный человек не всегда имеет возможность отреагировать те эмоции, которые вызывает у него стресс.

Иногда эти эмоции просто социально неприемлемы в данное время в данном месте, иногда

культуральные особенности и особенности воспитания не позволяют человеку даже осознать свои эмоции (например, в некоторых семьях злость может быть запрещенной реакцией). Однако, при этом сами эмоции никуда не исчезают, они просто накапливаются внутри и трансформируются зачастую в мышечное напряжение.

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Наиболее часто это напряжение мышц задней и задне-боковой поверхности шеи (а именно там проходят важнейшие сосуды, кровоснабжающие головной мозг), область надплечий и межлопаточная область. В результате мозг страдает либо от недостаточного кровоснабжения (при нарушениях со стороны артериального звена), либо вследствие застоя крови (из-за пережатия венозных стволов), а часто от обеих этих причин.

Кроме сосудов, мышечный спазм может нарушать обменные процессы в нервных стволиках, которые проходят через эти мышцы, и это будет проявляться головной болью в соответствующей зоне иннервации.

Мигрень вызывается активацией стволов тройничного нерва. Его ветви богато иннервируют мозговые оболочки. Внутричерепные структуры (мозговые оболочки, нервные сосудистые сплетения) очень чувствительны к раздражению при том как в самом веществе мозга болевых рецепторов нет.

Вместе с этим отмечается дисбаланс в антиноцицептивной системе мозга (система регуляции и подавления болевых импульсов).

Длительность приступа мигрени может быть от 4 часов до 3 суток. Приступ может начинаться с проявлений ауры (мигрень с аурой): это оптические, сенсорные или речевые нарушения, которые полностью проходят. Как правило, боль затрагивает половину головы и сопровождается тошнотой (рвотой) и/или фото-фоно-фобией (нетерпимостью к световым и звуковым раздражителям).

В качестве триггеров мигрени могут выступать:

экзогенные факторы (еда, кофе, курение, гормональные препараты);

эндогенные факторы (гормональные перестройки);

психоэмоциональные (стресс, переутомление);

другие факторы (яркий свет, мигание, громкий звук, укачивание, гипоксия и пр.)

Абузусная головная боль – возникает как осложнение при неправильном и неоправданно долгом приеме анальгетических препаратов, призванных снимать головную боль. Причем не имеет значения сам препарат (это может быть и аспирин, и препараты эрготаминового ряда, барбитураты, диазепам, а также различные комбинации). Имеет значение дозировка и регулярность употребления: так одним из критериев

подтверждения абузусного характера головной боли является прием анальгетиков на протяжении не менее 15 дней в месяц.

Следует насторожиться в том случае, если после 3 месяцев регулярного приема лекарств от головной боли, эта боль усиливается или меняется ее характер.

Единственным методом лечения этого вида головной боли является отмена всех препаратов, которые могут ее вызывать. Это может проводиться как амбулаторно, так и, в особо тяжелых случаях, в условиях стационара.

Как правило после отмены препаратов следует довольно выраженное ухудшение состояния (усиление боли, тошнота, рвота и пр.) в течение 2 – 10 дней. Однако, можно быть уверенным, что спустя месяц после отмены лекарств боль пройдет.

Ликвородинамическая боль – возникает вследствие колебаний внутричерепного давления (как повышения, так и понижения, а также нарушения динамического соотношения между этими процессами). Колебания ликворного давления приводят к диспозиции внутримозговых структур ( оболочек мозга, сосудов, нервов), их натяжению, что мы и ощущаем как головную боль.

Этот вид головной боли носит свои характерные черты:

Боль имеет распирающий характер (при внутричерепной гипертензии) или пульсирующий характер, с ощущением что каждый шаг «отдается» в голове (при гипотензии);

Боль возникает как правило по утрам, еще во сне или сразу после пробуждения (т.к. за ночь ликвороциркуляция обычно существенно замедляется);

Боль часто сопровождается тошнотой (или даже рвотой);

Часто боль стихает после того, как человек встает и начинает двигаться.

Причины ликвородинамических нарушений самые различные: от довольно безобидных до самых серьезных. Это может быть простая физическая нагрузка, грипп или ОРВИ. Также этот вид головной боли часто сопровождает посттравматические реакции (состояния после сотрясений, ушибов мозга и пр.). Объемная внутричерепная патология (абсцесс, опухоль), как правило, сопровождается очаговой неврологической симптоматикой (например, снижением чувствительности или силы рук, ног и пр.), рвотой, менингеальными симптомами (симптомы раздражения мозговых оболочек).

Следует насторожиться, если:

головная боль впервые возникла после 40 лет и носит регулярный характер;

боль со временем усиливается, учащается или изменяется ее характер, локализация, появляется нехарактерная ранее боль;

боль резко снижает качество жизни (невозможно отдохнуть, пойти на работу, провести время по своему желанию, когда боль «диктует» режим дня);

головная боль сопровождается другими симптомами (такими как онемение частей тела, головокружение, рвота, потеря силы в руках или ногах, обмороки, нарушение зрения, потеря памяти и пр.).

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Важно посетить врача

Идти к врачу именно по поводу головной боли обязательно следует во всех вышеперечисленных случаях. Этим врачом может быть терапевт, но, лучше конечно, невролог.

И даже если Вы не сторонник классической медицины и ее методов лечения, все равно, к врачу сходить обязательно. Никто не заставляет Вас лечиться только теми препаратами, которые прописывает конкретный врач, это уже вопрос вашего выбора, доверия, предпочтений.

Самое главная цель общения с врачом – выяснение характера головной боли и исключение наиболее серьезных ее причин (таких как, например, опухоль, острая гидроцефалия, инсульты, и пр.). Исключив жизнеугрожающие состояния можно выбирать любые подходящие Вам методы лечения.опубликовано econet

Автор Елена Владимировна Усатова

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