Горло, желудок, печень: что еще лечит гвоздика

Среди большого разнообразия пряностей гвоздика занимает особое место. Она обладает пикантным и ярким ароматом и широко используется в кулинарии. Но не все знают, что гвоздику можно применять в лечебных целях. Вот 5 проблем со здоровьем, с которыми поможет справиться гвоздика.

Есть веская причина иметь в своем кухонном шкафу такую пряность, как гвоздика. Пищеварительные и противомикробные качества гвоздики отлично работают в терапевтических целях. Гвоздику применяли в медицине столетиями, ведь люди давно знали о её ценных свойствах. Пряность представляет собой ни что иное как сушеные бутоны гвоздичного дерева. Компоненты гвоздики положительно влияют на метаболизм и функции пищеварения.

Гвоздика: 5 вариантов применения

Гвоздика широко применяется в кулинарных целях, но полезно знать и о ее терапевтических возможностях. В состав пряности входят дубильные вещества, флавоноиды, стерины и прочие соединения, полезные для нашего здоровья.

Как можно использовать гвоздику в оздоровительныхных целях? Начнем с того, что это естественное стимулирующее средство. Гвоздику применяют, когда необходимо усилить аппетит, избавиться от газов в кишечнике или инфекций ротовой полости.

Экстракты и масла данного растения присутствуют в составе зубных паст, средств, назначением которых является лечение стоматологических недугов.

1. Проблемы с пищеварением

Люди издавна знакомы с пищеварительными свойствами гвоздики. Как уже говорилось, пряность активирует пищеварение и действует против повышенного газообразования.

Ветрогонное и противовоспалительное действие пряности используют для выведения кишечных газов и при расстройствах желудка. Помимо всего прочего, её экстракт позитивно действует на лечение язв у животных. Подобный эффект для человека предполагает дополнительные исследования.

Рецепт для пищеварения.

Компоненты:

Сушеные гвоздичные бутоны - 5 шт.

Чистая вода – 1 стакан.

Технология приготовления

Вскипятить 1 стакан воды.

В кипящую воду отправить гвоздичные бутоны.

Убрать отвар с огня и настаивать 10 мин. Теперь можно процедить жидкость.

Принимать дважды в день три дня подряд.

2. Боли в горле

Антимикробные свойства пряности действуют пагубно на болезнетворные агенты, которые являются причиной боли в горле.

Рецепт против боли в горле.

Компоненты:

Молотая гвоздика - 5 гр.

Редька – 1 ст. ложка (15 гр.).

Мёд – 15 гр.

Чистая вода – 1 стакан.

Технология приготовления:

Соединить все компоненты и залить стаканом теплой воды.

Полоскать раствором горло 2-3 мин.

Повторять манипуляцию несколько раз в день.

3. Уход за ротовой полостью

Использование гвоздики в медицине предполагает и гигиену ротовой полости. Пряность замедляет рост болезнетворных бактерий, которые провоцируют заболевания дёсен, уменьшает зубной налет, помогает бороться с зубной болью и неприятным ароматом изо рта.

Важно помнить, что при сильной зубной боли лучше не мешкая записаться на прием к стоматологу.

Рецепт для полости рта.

Компоненты:

Петрушка – 2 веточки.

Сушеные гвоздичные бутоны - 3 шт.

Чистая вода – 2 стакана.

Технология приготовления:

Вскипятить воду.

В кипящую воду добавить петрушку и гвоздичные бутоны.

Уменьшить пламя и варить 2 мин.

Накрыть крышкой. Остудить. Достаточно будет 10-15 мин.

Процедить и полоскать ротовую полость трижды в день.

4. Работа печени

Гвоздичные бутоны имеют в составе активное соединение эвгенол, необходимое для здоровья печени. Вследствие этого, употребление гвоздики лечит ожирение печени и последствия окислительного стресса. Позитивный эффект пряности отмечен даже при таком серьезном заболевании, как цирроз печени.

Рецепт для здоровья печени.

Компоненты:

Сушеные гвоздичные бутоны - 5 шт.

Чистая вода – 1 стакан.

Мед – 1 ст. ложка.

Технология приготовления:

Вскипятить 1 стакан воды.

Залить гвоздичные бутоны кипятком.

Накрыть и настаивать 10 мин.

Процедить и ввести мёд.

Пить 1 раз в день в продолжение двух недель.

5. Кашель

Гвоздика прекрасно лечит кашель и прочие респираторные недуги. Активные вещества пряности губительно действуют на вирусы и бактерии, атакующие лёгкие. Также гвоздика усиливает иммунный ответ организма.

Рецепт против кашля.

Компоненты:

Сушеные гвоздичные бутоны - 3 шт.

Чистая вода – 1 стакан.

Мед – 1 ст. ложка.

Сок половины лимона.

Технология приготовления:

Вскипятить 1 стакан воды.

Добавить гвоздику, сок лимона, мёд

Накрыть и настаивать 10 мин.

Пить стакан этого напитка каждый вечер перед отходом ко сну, пока симптоматика не ослабнет.

Гвоздика, бесспорно, полезная и нужная пряность. Но, как и любой продукт, она имеет ряд противопоказаний.

Не следует употреблять гвоздику и ее настои, если имеет место:

печеночная недостаточность,

Болезнь Крона,

беременность,

лактация.опубликовано econet

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