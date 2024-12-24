Гормон роста: Память, скачки артериального давления, морщины

Взаимоотношения гормонов в нашем организме и их поддержание на «нейтральном» уровне – основа здоровья всего нашего организма.

Как уже можно понять из названия, гормон роста играет одну из главных ролей в развитии растущего организма детей. Наибольшая его концентрация наблюдается в период полового созревания и потом следует его постепенное снижение на продолжении всей жизни. Снижение уровня гормона роста ассоциируют и с преждевременным старением. Это проявляется в существенной потере мышечной и костной массы, появлении маленьких неглубоких морщинок, утончении волос. Также признаками возрастного уменьшения количества гормона становится нарушение концентрации внимания и памяти, скачки артериального давления и падение сексуальной активности. В этой статье вы узнаете насколько важно найти и придерживаться необходимого уровня данного гормона. Нужно помнить, что основной причиной преждевременного старения является недостаток в организме гормона роста.

Гормон роста и его влияние на организм человека

Применение препаратов с содержанием этого гормона получило популярность у спортсменов и людей с повышенным весом. Сжигание лишнего жира и синтезирование протеинов стимулируется гормоном роста и его недостаток напрямую может быть связан с избыточным весом. Более того, нарушенный уровень сахара в крови также может быть причиной проблем с синтезом данного гормона. Ишемическая болезнь сердца, появление жировых отложений в районе брюшной полости и диабет 2-го типа также могут стать проявлением нарушений с выработкой организмом гормона роста.

Спортивные успехи и какую роль в этом играет гормон роста

Люди, которые активно занимаются спортом, обязаны следить за уровнем этого гормона в организме. Это обусловлено двумя причинами:

• Наличие гормона роста обуславливает крепкость костей и тонус мышечной ткани.

• Время восстановления после интенсивных тренировок сводится к минимуму.

Другими словами, наличие гормона роста позволяет спортсменам проводить более длительные и плодотворные тренировки с возможностью быстрого восстановления.

Утрата мышечной массы, как и ее приобретение, полностью пропорциональны физическим нагрузкам. Но следует быть крайне острожным, так как потенциал человеческого организма не безграничен и чрезмерные нагрузки могут спровоцировать повышение кортизола – гормона стресса.

Более того, если вы задались целью повысить содержание в организме гормона роста, можно прибегнуть и к помощи натуральных средств. Только необходимо помнить, что большинство рекламируемых препаратов, хоть и обещают фантастические результаты, но их действие кратковременно и не имеет нужного эффекта.

Также употребление этих препаратов, содержащих гормон роста, может быть чревато побочными эффектами и нести непосредственную угрозу для жизни и здоровья человека. Могут наблюдаться болезненные ощущения в суставах и мышцах, также существует угроза повышения уровня сахара и артериального давления. В худшем случае возможно появление рака предстательной железы или серьезные проблемы с сердцем.

Закономерно, что данные гормональные препараты попали под запрет во многих странах мира. И не зря. И главной причиной служит тот факт, что наш организм прекращает собственную выработку гормонов. Также прием подобных препаратов может вызвать полный дисбаланс с другими гормонами.

Важно! Гормоны не являются витаминами, поэтому их внесение в свой рацион должен быть оправданным.

Кстати, существуют и скрытые угрозы, когда вы можете принимать гормон роста без своего ведома и согласия. Например, в некоторых странах для повышения молочного производства коровам дают этот самый гормон под названием «бычий соматотропин».

Поэтому, употребляя в пищу молочную и мясную продукцию фермерских хозяйств, которые бесконтрольно скармливают животным этот гормон, мы подвергаем свой организм опасности. И как следствие – избыточный вес даже в молодом возрасте.

При возможности, всегда старайтесь проверять информацию о производителях мясомолочной продукции своей страны или, в противном случае, обратите внимание на импортные продукты. Например, на сыры.

Гормон роста – это еще и посредник продукции IGF-1 или, другими словами, инсулиноподобного фактора роста. Именно через этот фактор наш гормон проявляет все свои свойства. Таким образом IGF-1, дает нам «команду» на размножение. Для людей непродуктивного возраста эти «команды» могут вылиться в виде ожирения и появления злокачественных опухолей.

Также гормон роста принимает непосредственное участие в повышении уровня циркуляции инсулина. Это чревато ухудшением состояния при сахарном диабете 2-го уровня, ожирении или других проявлениях метаболического синдрома. Соотношение инсулина и гормона роста можно представить в виде дороги с двухсторонним движением. С одной стороны, гормон роста повышает уровень выработки инсулина, а с другой – этот же инсулин понижает концентрацию этого гормона в организме. Поэтому, чтобы увеличить выработку гормона роста, нужно отказаться от приема сахара, который провоцирует повышение инсулина.

Таким образом становится ясным, почему употребление в пищу низкокалорийных продуктов при высокоуглеводной диете может уменьшить массу не только жировой, но и мышечной ткани.

Если вам с силу некоторых причин нужно поднять уровень гормона роста без вреда для своего здоровья, начните вводить в свой рацион орехи. Исключением может быть только арахис, так как он орехом не является. Орехи богаты на аминокислоту аргинин, которая стимулирует появления гормона роста в нашем организме.

Гормоны стресса, как адреналин и кортизол, также непосредственно влияют на гормон роста. Поэтому состояние хронического стресса может вызвать истощение и преждевременное старение нашего организма. И, как следствие, расслабленное состояние и избегание стрессовых ситуаций может стать основополагающим фактором продолжительной молодости и позднего старения.опубликовано econet

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