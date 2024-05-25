Гормональный дисбаланс: что нужно знать мужчинам

Если мужчина испытывает резкую прибавку в весе или снижение полового влечения, возможно, причиной тому - гормональный сбой. Гормоны контролируют многие функции организма от метаболизма до настроения. И даже небольшой их дисбаланс может негативно отразиться на общем состоянии здоровья.

У мужчин ключевой гормон – тестостерон, он вырабатывается в яичках. Это гормон, отвечающий за низкий мужской голос и рост волос на лице. Обычно производство тестостерона нарастает на этапе полового созревания, а снижается после 30 лет. Вот что полезно знать о тестостероне и о том, как нарушение его баланса может отразиться на здоровье.

Гормональный сбой у мужчин

Определенный объем тестостерона, циркулирующего в системе кровообращения, трансформируется в эстроген (эстрадиол). У мужчин эстрадиол отвечает за регуляцию либидо, эректильную функцию и выработку спермы.

Причины гормонального сбоя у мужчин

Мужской гипогонадизм - термин, обозначающий низкий показатель тестостерона. Есть два типа гипогонадизма:

Первичный - когда яички не вырабатывают нужное количество тестостерона. Это может быть генетическое заболевание.

Прочие факторы:

паротит,

химио-, лучевая терапия,

Избыток минерала железа в крови,

травма яичек.

Вторичный - не затрагивает яички. В этом случае проблема с гипофизом / гипоталамусом. Эти железы находятся в мозге и контролируют высвобождение гормонов (тестостерон, лютеинизирующий гормон). Причины вторичного гипогонадизма:

аномалия в развитии гипоталамуса,

воспалительный недуг (саркоидоз, туберкулез),

патология гипофиза,

препараты,

ВИЧ / СПИД

ожирение,

стресс

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Симптомы сбоя тестостерона

Оба типа гипогонадизма проявляются аналогичными симптомами:

малокровие,

изменения показателя холестерина,

снижение выносливости,

депрессия,

проблемы с концентрацией внимания,

уменьшение мышечной массы,

рост груди,

эректильная дисфункция,

вспыльчивость,

утрата волос на теле,

остеопороз,

осложнения с оргазмом,

снижение полового влечения,

прибавка в весе.

Диагностика и терапия сбоя тестостерона

Доктор может назначить анализы крови для определения гормонов (общий / свободный тестостерон, эстроген, прогестерон, лютеинизирующий гормон и некоторые другие).

Оптимальный показатель тестостерона у мужчин 264-916 нг / дл. Если уровень ниже 300 нг / дл, возможно назначение дополнительных тестов для выявления причины.

Лечение низкого тестостерона заключается в заместительной терапии тестостероном.

Рекомендации по образу жизни для нормального уровня тестостерона

Масса тела

Потеря веса посредством диеты увеличивает общий и свободный тестостерон у мужчин.

Пищевой рацион

Питание с малым процентом жиров и средиземноморская диета связаны с улучшением показателя тестостерона. Полезные жиры (масла авокадо и оливковое) поддерживают производство гормонов (и тестостерона - тоже).

Больше цинка (Zn)

Цинк балансирует тестостерон и поддерживает здоровье и целостность сперматозоидов. Рекомендуется употреблять больше продуктов с высокой концентрацией Zn: красное мясо, моллюски, орехи, семечки, молокопродукты, бобовые.

Витамин D

Этот витамин помогает повысить тестостерон и улучшить свойства спермы.

Здоровый сон

Недосыпание может стать фактором снижения тестостерона у мужчин на 10-15%.

Травяные добавки

Целебные растения (женьшень, мака) помогают поддерживать баланс гормонов и позитивно влияют на сексуальную сферу мужчин. опубликовано econet

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