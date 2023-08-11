Гормоны щитовидки: как они влияют на здоровье женщины

Щитовидная железа вырабатывает множество гормонов, необходимых нашему организму для полноценной работы. Они запускают обменные процессы, пищеварение, формируют иммунитет и контролируют репродуктивную систему. Поэтому сбой отражается на всех органах и системах, провоцируя серьезные проблемы со здоровьем.

У женщины щитовидная железа работает в тесной связи с яичниками и надпочечниками. Она вырабатывает гормоны, влияющие на способность зачать и выносить ребенка, сохраняющие молодость и прекрасное настроение. Поэтому важно следить за здоровьем щитовидки, понимать ее влияние на женский организм, чтобы оставаться активной и стройной.

Функции щитовидной железы

Щитовидка имеет вес всего 25–40 г, но вырабатывает один из основных гормонов – тироксин. Он используется организмом для построения каждой клетки, получения энергии, создания митохондрий и разных химических реакций. Он расщепляет белки и утилизирует жиры, поддерживая метаболизм и обменные процессы в тканях.

Важная роль тироксина – поддержание работы яйцеклеток женщины. Гормон дает ей энергию в период формирования и созревания, заставляя готовиться к оплодотворению. При его недостатке функции репродуктивной системы снижают активность, и могут возникнуть следующие проблемы:

Яйцеклетка теряет энергию и силы, не успевая созревать до момента овуляции. Она не оплодотворяется, поэтому у женщины присутствует менструация, но желанная беременность не наступает.

При недостаточном уровне тироксина может наступить оплодотворение, но энергии и питания не хватает для вынашивания эмбриона. Такая беременность заканчивается выкидышем на ранних сроках.

Поэтому многие гинекологи настоятельно рекомендуют женщинам, планирующим беременность, пройти обследование у эндокринолога, проверить уровень тироксина в крови. Зачастую после выравнивания гормона беременность наступает быстро и легко.

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Влияние гормонов на здоровье женщины

Девушки недооценивают роль щитовидки, не следят за гормональным фоном. Но при недостатке тироксина, вызванным заболеваниями железы, начинаются серьезные проблемы со здоровьем:

быстро набирается лишний вес при сохранении обычного режима питания;

кожа становится сухой и шелушится;

постоянно преследует сонливость, мышечная слабость;

появляются отеки лица и конечностей.

Не менее неприятные симптомы наблюдаются при избыточном продуцировании гормонов щитовидной железы. Многие процессы начинают ускоряться, меняется обмен веществ, поэтому женщина теряет вес без причины. У нее возникает дрожание рук, приступы сильного сердцебиения и раздражительность. Это мешает работать, заниматься домом и детьми.

Особенно опасны болезни щитовидной железы для женщин в период беременности. Многие гормоны участвуют в процессе построения органов, нервной системы и мозга малыша. От их уровня зависит кровоток в матке, выведение продуктов распада и рост плода. Поэтому врачи рекомендуют не отказываться от регулярного контроля гормонов в 1–2 триместре.

Рецепторы тиреотропного гормона находятся в железистой ткани груди женщины, присутствуют в слое эндометрия, выстилающего матку. Поэтому при сбое в работе щитовидки меняется их уровень во всех других органах. Это провоцирует эндометриоз, кисты в молочной железе, падает уровень пролактина, влияющий на способность вскармливать малыша.

Проверяем гормоны комплексно

На работу щитовидной железы влияет много факторов. Она ухудшается при недостатке йода в пище, неблагоприятной экологической обстановке. Поэтому врачи проверять уровень тироксина (Т4) врачи рекомендуют регулярно, начиная с детского возраста. При диагностике эндокринологи рассматривают количество тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) и содержание трийодтиронина (Т3).

Только при комплексном анализе можно понять, как работает щитовидная железа, испытывает ли организм недостаток гормона. Завышенные показатели выявляются, если тканям не хватает тироксина для полноценной регенерации и выработки энергии. В таком случае женщине подбираются специальные препараты, назначается длительное лечение и коррекция состояния.

Врачи не рекомендуют самостоятельно назначать себе или ребенку препараты на основе йода. Несмотря на его недостаток в пище, можно нанести вред щитовидной железе, если принимать его бесконтрольно. Принять решение должен специалист, который предварительно анализирует состояние пациента, выявляет реальный уровень микроэлемента в крови: иногда достаточно правильной диеты, чтобы устранить йододефицит без лекарств.

Симптомы, которые провоцирует недостаток или переизбыток гормонов щитовидной железы, женщины часто списывают на ПМС, диету, переутомление на работе. Но при появлении признаков гормонального дисбаланса лучше обратиться к врачу, пройти обследование и устранить проблему на ранней стадии.опубликовано econet

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