Грибы для иммунитета: 5 видов наиболее полезных

Грибы - это не только вкусная еда. Некоторые представители данного царства могут содействовать укреплению нашего здоровья. Например, они помогут укрепить иммунную защиту, улучшить память, нормализовать функции сердца и печени. И это еще не все.

Взаимодействие между человечеством и царством грибов осуществляется тысячи лет. Сегодняшние тенденции касательно употребления грибов - это возврат к тому, что люди знали испокон веков.

Грибы полезны для здоровья

Грибы фундаментально поддерживают иммунную систему: они содержат вещества, которых не больше нигде в природе. Мицелий гриба и само плодовое тело помогают укрепить иммунный ответ и здоровье многих систем организма. Грибы полезны для сердца, работают как антиоксиданты, укрепляют память.

Исследования, посвященные изучению воздействия грибов на здоровье, выявили около 130 возможных терапевтических свойств, в том числе:

Антибактериальное

Антидиабетичесое

Противогрибковое

Противовоспалительное средство

Антиоксидант

Антипаразитарный

Противоопухолевый

Противовирусное средство

Гепатопротекторный

Иммуномодулирующий

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Вот 5 видов наиболее полезных грибов

Рейши

Рейши незаменим для снабжения организма энергией, выносливости, иммунной защиты, кардиологических функций, работы печени, нормализации показателя холестерина. Гриб поддерживает работу сердца и сосудов разными средствами, например, через снижение холестерина, и прочих нежелательных веществ. Рейши помогает вырабатывать энергию в сердечных клетках. Продукт оберегает клетки печени и способствует выводу токсичных соединений из организма. Оптимизация функций надпочечников – еще одно свойство этого гриба.

Кордицепс

Гриб способен улучшить функции легких, повысить энергетический потенциал и половое влечение. Кордицепс поддерживает расслабление бронхов и легких, что улучшает поступление в них воздуха. Кордицепс усиливает производство энергии клетками мышц и минимизировать содержание вредной молочной кислоты.

Ежовик гребенчатый

Гриб улучшает функции нервной системы и мозга. Ежовик имеет в составе вещества, которые позитивно действуют на нервы. В результате этого запускается созревание стволовых клеток и их трансформация в нервные клетки. Ежовик повышает когнитивные функции, память, общее настроение. Такая часть как мицелий гриба содействует лучшей концентрации внимания.

Чага

Гриб имеет сильный антиоксидантный эффект, особенно на эпителиальные клетки. Эти клетки выстилают всевозможные барьеры в нашем теле. Кожный покров, пищеварительный тракт, легкие включают клетки эпителия. В чаге присутствует большой перечень веществ, которые способствуют укреплению иммунитета. Чага поможет при гиперчувствительности кожи, пищеварительного тракта, легких, тем более к раздражающим агентам внешней среды и пищевым продуктам.

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Мейтаке (Грифола курчавая)

Майтаке - кулинарный и лечебный гриб, который в исследованиях на животных показал противораковую активность в отношении рака груди, меланомы и клеток гепатомы. Протеоглюкан, входящий в состав майтаке, был связан с иммуностимулирующим действием грибов.

Кроме того, в исследованиях in vitro и на животных было показано, что полисахариды, обнаруженные в майтаке, проявляют противовирусную активность против гепатита B.

Траметес разноцветный

В англоязычных источниках гриб называют «хвостом индюка» В традиционной медицине используется в терапевтических целях при грибковых инфекциях и раке. Этот удивительный гриб содержит биологически активные соединения, называемые бета-глюканами. При употреблении бета-глюканы могут стимулировать иммунную систему за счет усиления функции макрофагов и естественных клеток - киллеров - двух типов клеток, которые играют важную роль в вашей иммунной системе. Хвост индейки также содержит пребиотики, которые питают полезные бактерии в кишечнике, поддерживая общий иммунитет. Поскольку хвост индейки настолько эффективен для укрепления иммунной системы, многие люди употребляют его в сезон простуды и гриппа.

Существуют способы выращивания чаги за пределами дикой природы. Этот гриб, выращиваемый с помощью экологичных технологий, содержит более высокий процент ценных для здоровья веществ.опубликовано econet

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