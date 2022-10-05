Гвоздика и льняное семя: Избавляемся от паразитов в теле

Кишечные паразиты могут проникнуть в организм разными путями: через грязные руки, сырую воду, недостаточно обработанную пищу (например, сырую рыбу). Ребенок может "подхватить" глистов, играя в песочнице. Как вывести этих вредных для здоровья паразитов? Вот домашнее натуральное средство.

Несмотря на высокий уровень личной гигиены и санитарии современного человека, никто не застрахован от паразитов. Гвоздика и семена льна в борьбе с данной напастью действуют эффективно, это натуральные продукты, которые не нарушают pH флоры кишечника, и, более того, способствуют укреплению последней.

Как вывести кишечных паразитов

Кишечные паразиты (глисты, гельминты) – это живые организмы, существующие за счет другого организма. Попадая в кишечник, они провоцируют целый ряд болезней. Классификация паразитов человека достаточно содержательна. Это могут быть представители простейших (лямблии), ленточные черви. Проникают они в организм человека с пищей (если она недостаточно обработана термически), через немытые руки, с водой.

Избавиться от этих «нежеланных жильцов» можно как при помощи медикаментов, так и натуральными средствами.

Существует домашнее средство выведения гельминтов из организма на базе гвоздики и семян льна. Оно очищает кишечник, при этом не вредит микрофлоре.

Гвоздика и семена льна против паразитов человека

Речь идет о смеси сухой гвоздики и семян льна. Данные ингредиенты пагубны для паразитов и делают их среду существования непригодной.

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Ценные противопаразитарные возможности гвоздики

Помимо противопаразитарного воздействия гвоздика обладает антибактериальными и противовоспалительными качествами.

Эфирные масла, входящие в состав гвоздики, останавливают развитие паразитических организмов.

Пряность не дает токсинам, которые вырабатывают паразиты, попасть в систему кровообращения.

Гвоздика снимает раздражение слизистой кишечника и убирает боли в области живота.

Ценные противопаразитарные возможности семени льна

Семя льна является источником клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот и фитохимикатов.

Семена льна имеют в составе растворимое волокно, которое, по аналогии с желатином, связывает токсины и выводит из организма.

В составе льняного семени имеются и нерастворимые волокна, служащие для удаления шлаков, скопившихся в толстой кишке.

Семена льна имеют мягкий слабительный эффект, помогая от запоров.

Льняное семя способствует укреплению иммунной системы путем увеличения числа антител.

Семена льна оказывают противопаразитарный и противовоспалительный эффект.

Льняные семена подпитывают кишечную флору.

Рецепт приготовления противопаразитарного средства на основе гвоздики и семян льна

Необходимые ингредиенты:

Сушеная гвоздика – 1,5 ст.ложки (20г)

Семена льна – ¾ чашки (100г)

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Технология приготовления:

Измельчить гвоздику в ступке до порошкообразной консистенции.

Измельчить льняные семена и смешать их с гвоздикой.

Как употреблять:

Насыпать 2 ст.ложки смеси в стакан с теплой водой, тщательно размешать и выпить натощак.

Принимать таким образом 3 дня подряд.

Сделать перерыв на 3 дня. Затем повторить курс.

Как диагностировать наличие паразитов в кишечнике:

Диарея, изменение цвета и текстуры кала

Ухудшение аппетита, снижение веса без явных причин

Усталость, раздражительность, плохой сон

Боли в области живота

Сухой кашель

Зуд в области ануса и влагалища

Тошнота и рвота

Если симптомы не проходят, целесообразно обратиться к доктору.*опубликовано econet.ru.

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