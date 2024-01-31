Ходьба: самое полезное упражнение для похудения

Подавляющее большинство жителей развитых стран ведут малоподвижный образ жизни, что приводит к ожирению и развитию серьезных хронических заболеваний. Многие объясняют это тем, что у них не хватает времени и денег на дорогостоящие занятия в фитнес центрах, а занятия ходьбой считают несерьезной нагрузкой, которая не принесет достаточно пользы. Но так ли это на самом деле?

Ходьба является древнейшей и самой физиологически здоровой формой физической нагрузки. Ею можно заниматься в любом возрасте и при любом состоянии здоровья. Ваше тело само подскажет, сколько времени ему надо ходить и в каком темпе, чтобы похудеть и оздоровить организм. Кроме этого, ходьба предотвратит изнашивание суставов, улучшит метаболизм и является отличной профилактикой многих заболеваний.

Какую пользу оказывает ходьба?

Ученые Лондонской школы экономики и политических наук недавно провели исследование, по результатам которого признали ходьбу одним из самых лучших профилактических методов борьбы с ожирением. Они считают, что регулярные занятия ходьбой могут быть намного полезнее, чем тренировки в закрытых спортзалах.

Изучение воздействия различных тренировочных комплексов на здоровье 50 000 человек в течение 13 лет, наглядно демонстрирует, что те, кто практикует ходьбу, намного стройнее, чем люди, тренирующиеся на тренажерах или занимающиеся силовыми видами спорта.

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Медицинские специалисты связывают пешие прогулки с уменьшением риска многих нарушений организма, к которым относится:

избыточный вес и ожирение;

сахарный диабет;

заболевания ССС, гипертония;

депрессия и повышенная тревожность;

болезнь Альцгеймера и старческая деменция;

гормональные нарушения, артриты;

ПМС и климактерические симптомы;

хроническая усталость;

онкологические процессы.

Особенно впечатляющие результаты ходьбы были замечены у трех групп населения, которым особенно тяжело бороться с лишним весом: женщин, людей после 50 лет и имеющим низкие доходы. Занятия активной ходьбой, минимум 30 минут в день, приводили к тому, что у них значительно уменьшался объем талии, понижался индекс массы тела, и улучшались показатели здоровья. Приятным бонусом ходьбы является то, что ей можно заниматься в любое время, в повседневной одежде и удобной обуви, причем совершенно бесплатно.

Шесть причин начать занятия ходьбой

1. Поддерживает здоровье – занятия на откртом воздухе помогают сбалансировать гормоны стресса, увеличивающие аппетит и жировые отложения, улучшают психологическое состояние, эффективно сжигают калории.

2. Низкие нагрузки на суставы – это самый безопасный вид тренировок для людей с хроническими заболеваниями, пожилых или имеющих значительный лишний вес. Ходьба улучшает кровообращение, восстанавливает суставную ткань и снижает воспалительные процессы.

3. Улучшает здоровье сердца и сосудов – ходьба 5 дней в неделю по 30 минут, на 19% снижает риск коронарной болезни сердца, защищает и укрепляет сосуды, предотвращает инфаркты и инсульты.

4. Повышает настроение и борется с депрессией – во время даже медленной ходьбы вырабатываются эндорфины - «гормоны радости» и хорошего самочувствия. Кожа будет впитывать солнечные лучи и вырабатывать витамин D, который еще больше повысится от улучшения метаболизма. Ходьба замедляет процессы возрастного угасания и продлевает молодость.

5. Предотвращает заболевания костей – останавливает потерю костной массы, снижает риск переломов, развитие остеопороза. Женщины в постменопаузе, практикующие прогулки, на 40% уменьшали риск переломов шейки бедра.

6. Не требует специального оборудования и финансовых затрат.

Многие люди, имеющие избыточный вес, стесняются заниматься в спортзалах или бегать. Косые или насмешливые взгляды и реплики способны надолго «выбить из колеи» и заставить заедать стресс вредными лакомствами. Но ходьба не вызовет интереса окружающих, ведь она не требует особенной одежды или места. Вы можете ходить в обычной одежде, на работу или в магазин, не привлекая повышенного внимания.опубликовано econet

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