Холецистит: упражнения для усиления желчеотделения

Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Александр Елисеев, имеющий 30-летний опыт работы, в своей книге рассказывает о причинах заболевания, о принципах его лечения, в том числе с помощью лечебной гимнастики.
Термин «холецистит» в переводе с греческого означает воспаление желчного пузыря. Это заболевание регистрируется почти у 10 % населения планеты, причем в 3–4 раза чаще страдают от холецистита женщины. На возможность заболевания холециститом влияют возраст и вес (масса) тела: чем старше человек и чем он больше весит, тем выше опасность возникновения и развития хронического холецистита.
К воспалению желчного пузыря приводят следующие факторы:
- инфицирование – желчный пузырь может поражаться микроорганизмами, которые проникают в него из больных зубов, инфицированных миндалин, уха, больных придатков матки и других очагов хронической инфекции. Пути проникновения микроорганизмов в стенку и полость желчного пузыря могут быть различными: с током крови (гематогенный путь инфицирования), с током лимфы (лимфогенный путь), из двенадцатиперстной кишки вверх (восходящий), из печени вниз (нисходящий);
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
- пищевое отравление;
- перенесенное воспаление придатков матки;
- паразиты, прежде всего лямблии, аскариды, опистархии;
- застой желчи, которому способствуют малоподвижный образ жизни, избыточный вес тела, наличие камней в желчном пузыре, врожденная деформация пузыря;
- нерациональное питание – чрезмерное употребление мучного и жирного, особенно жиров животного происхождения, высокая калорийность пищи, нерегулярное питание, алкоголь в высоких дозах. Особенно сильно выражено повреждающее действие названных пищевых факторов при дефиците в рационе фруктов и овощей;
- наличие конкрементов (камней) в желчном пузыре – важнейший фактор развития и последующего рецидивирования хронического холецистита. Камни внутри пузыря травмируют его поверхность, нарушают отток желчи, способствуют легкому проникновению микробов в стенку пузыря, длительно поддерживают воспалительный процесс. В зависимости от того, имеются или нет в желчном пузыре камни, при его хроническом воспалении различают каменный, или калькулезный, а также бескаменный, или некалькулезный, холецистит;
- воспаление тонкого кишечника (дуоденит), печени (гепатит);
- тупые травмы живота в области правого подреберья, а также значительные ожоги;
- в некоторой степени наследственная предрасположенность.
В терапевтической практике данная техника применяется в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, прежде всего для усиления желчеотделения. Упражнение назначают также при заболеваниях органов брюшной полости: желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, а также почек, селезенки, предстательной железы.
Кроме того, данная техника развивает гибкость и восстанавливает подвижность позвоночника, укрепляет его глубокие и поверхностные мышцы, а также мышцы живота и ног, способствует удалению излишних жировых отложений, оказывает стимулирующее воздействие на эндокринные железы.
Противопоказание: при повышенной функции желез внутренней секреции и при смещении позвонков.
Примите исходное положение:
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Техника выполнения:
Периодичность выполнения: упражнение выполняется подряд только 3 раза.
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
Профилактика холецистита включает следующие аспекты:
Из книги "Холецистит. Что делать?", Александр Елисеев
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий